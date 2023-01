Satu Taiveahon Ville-puoliso hakee yksin lopullista avioeroa

Satu Taiveahon ja Ville Virtasen avioliitto on tulossa nyt lopulliseen päätökseensä. Taiveaho kertoi uudesta kihlauksestaan Tatu Varpukarin kanssa tammikuun alussa.

Ex-kansanedustajan Satu Taiveahon ja Ville Virtasen avioerossa saavutettiin maanantaina tärkeä virstanpylväs. Kymenlaakson käräjäoikeudesta vahvistetaan IS:lle, että Virtanen haki lopullista avioeroa yksin maanantaina 9. tammikuuta puolen vuoden harkinta-ajan päätyttyä.

Kun asia on saatettu Taiveaholle tietoon, on avioero lopullinen.

Taiveaho ja Virtanen jättivät avioerohakemuksen yhdessä Kymenlaakson käräjäoikeuteen viime heinäkuussa. He ehtivät olla naimisissa vuoden ajan ennen avioerohakemuksen jättämistä.

RakkauTTA Taiveahon elämässä on ollut avioeron laillistaminen keskeneräisyydestä huolimatta. Taiveaho ilmoitti heti tammikuun alussa menneensä kihloihin uuden rakkaansa kanssa. Uusi kihlattu on Selvä Elämä Oy:n toimitusjohtaja Tatu Varpukari.

Taiveaho kommentoi kihlaustaan tuoreeltaan Hämeen Sanomille. Hän kertoi lehdelle, että heitä yhdistävät ammatillinen intohimo päihdetyön kysymyksiin ja ihmisten auttamiseen.

– Tärkeintä on kuitenkin toki se, että meillä on poikkeuksellisen hyvä olla yhdessä. Tämä (kihlaus) oli meille sopiva tapa osoittaa, että haluamme vahvasti sitoutua, Taiveaho kertoo lehdelle.

– Olemme molemmat sellaista ihmistyyppiä, että halusimme tehdä selvän eron rauhattomaan Tinder-aikakauden sinkkuelämään ketjutapaamisineen. Monelle se voi olla sopiva elämänvaihe, mutta minä en ole koskaan ollut sellainen.

Tatu Varpukari on kertonut avoimesti rankasta menneisyydestään.

Kihlattu Tatu Varpukari on kertonut avoimesti rankasta menneisyydestään alkoholin kanssa. Vuonna 2021 hän kertoi Seuran haastattelussa yksityiskohtaisesti kamppailustaan.

Nykyisin Varpukari on raitis. Heinäkuussa 2021 hän käynnisti Selvä Elämä Oy:n, yrityksen, joka tarjoaa apua päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen. Varpukari toimii itse yrityksen toimitusjohtajana.

Satu Taiveahon elämässä kääntyi uusi sivu vuoden alussa.

Taivehon rakkauselämässä on riittänyt käänteitä viime vuosien aikana. Taiveaho kertoi marraskuussa Anna-lehdelle hakeutuneensa eroseminaariin, jossa hän on käsitellyt edellisiä erojaan ja sitä, mitä hän haluaa ihmissuhteelta.

– Minulle on vihdoin selkiytynyt, mitä haluan ihmissuhteelta. Kaipaan hellyyttä ja läheisyyttä. Myös seksuaalisuuden yhteinen kieli on tärkeää – se että, se toimii ja on rikasta, Taiveaho sanoi Annalle.