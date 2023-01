Siivousguru Auri Kananen kärsi itsetuhoisista ajatuksista – nämä keinot muuttivat elämän

Siivousguruksikin maailmalla nimetty Auri Kananen etsii Master Cleaners Suomi -uutuusohjelmassa Suomen parasta siivoojaa.

Suomen, tai itse asiassa jopa maailman parhaaksi siivoojaksi itseään kutsuva Auri Kananen nauttii valtavaa maailmanlaajuista somesuosiota siivousaiheisilla videoillaan.

Vasta 29-vuotias tamperelainen Auri päätyi sometähdeksi vahingossa noin 2,5 vuotta sitten, ja nykyään hänellä on miljoonia seuraajia Instagramissa, Facebookissa ja TikTokissa.

Se näkyy myös lompakossa, sillä Aurin vuonna 2020 perustama yritys pyörittää satojentuhansien eurojen liikevaihtoa.

Nyt hänet nähdään myös perinteisen tv:n puolella, sillä hän on keväällä alkavan Master Cleaners Suomi -ohjelman tuomari.

Uutuussarjassa kymmenen kokelasta kilpailee Master Cleaner -tittelistä eli siitä, kuka on Suomen paras siivooja. Juontajana on Ellen Jokikunnas.

– Olen aivan oikea ihminen tuomaroimaan tätä ohjelmaa, sillä jos olisin lähtenyt kilpailijaksi, olisin voittanut koko kisan, Auri Kananen sanoo IS Tv-lehden haastattelussa rempseään ja itsevarmaan tyyliinsä.

Auri on poikkeuksellinen suomalainen, sillä hän kertoo suoraan, missä hän on paras.

Itsevarmuus ei kuitenkaan kallistu tippaakaan ylimielisyydeksi, sillä samaan aikaan Auri osaa nauraa itselleen. Hänestä huokuu ilo ja positiivisuus.

Lisäksi Aurilla on kaikessa toiminnassaan hyvä tahto: hän aloitti siivousvideoiden tekemisen puhtaasti auttamisen halusta.

– Kaikki lähti siitä, kun eräs yksinhuoltajaäiti pyysi minulta apua, kun hän oli nähnyt TikTok-videoitani, Auri kertoo.

Aiemmin kriisipuhelimessa vapaaehtoisena työskennellyt Auri siivosi ensin yhden asunnon – ja pian seuraavan.

Hän alkoi siivota joka viikko yhden sotkuisen asunnon täysin ilmaiseksi, koska halusi auttaa niitä, jotka eivät saa itse kotiaan kuntoon.

– Eihän kukaan halua elää sellaisessa liassa kuin moni elää, ja useimmiten taustalta löytyykin jonkinlaisia mielenterveysongelmia, Auri pohtii.

Hän kertoo törmänneensä hyvin usein tiettyyn tapahtumaketjuun: monilla yksin asuvilla äideillä on rähjäinen koti, sillä nämä ovat eronneet väkivaltaisesta miehestään, ja kaoottinen elämäntilanne näkyy kodin epäsiisteytenä.

– Olen nähnyt monta tällaista tilannetta, Auri pohtii.

– Usein likainen ja sekainen koti on heijastus omasta mielestä. Mitä vähemmän on tavaraa, sitä enemmän on vapautta. Sotkuinen koti vaikuttaa jatkuvasti hieman alitajuntaan, hän uskoo.

Masennuksesta 10-vuotiaasta teini-ikään asti kärsinyt ja pitkän paranemisprosessin terapiassa läpikäynyt siivousguru tuntee sympatiaa niitä kohtaan, joiden elämä ei ole hallinnassa.

– Kirjoitin itse nuorena itsetuhoisia ajatuksia päiväkirjaan ja itkin helposti. Oloni aaltoili ja paheni niin pahaksi, että menin lopulta terapiaan. Kun paranin, muutin elämäni ihan kokonaan. En juuri käytä alkoholia ja syön terveellisesti.

Nyt Auri elää työntäyteistä ja onnellista elämää.

Hän erosi loppuvuodesta kihlatustaan ja muutti omaan kotiin. Eropäätös oli Aurin.

– Koin, että olisimme vain liian erilaisia, Auri sanoo.

– Kysyn joka viikko itseltäni, olenko onnellinen – ja jos en ole, en pelkää tehdä muutoksia. Näen, että ratkaisuni oli parempi molemmille.

Hän puhuu siitä, miten parisuhteeseen jääminen on monesti jopa helpompi ratkaisu, koska silloin ei tarvitse kohdata surua.

– Mutta en voi jäädä suhteeseen siksi, että pelkään erosta seuraavaa surua. Olen nyt surrut eroni ja käsitellyt ikävät tunteeni, sillä nekin kuuluvat elämään.

Auri sanoo viihtyvänsä erinomaisesti yksin.

– Parisuhde vie ihan hirveästi aikaa, eikä minulla ole sellaista. Olen tosi onnellinen yksin, ja elämäni on monin tavoin hyvin rikasta. Minulla on ihan kivaa itseni kanssa, Auri sanoo.

Ex-puoliso oli toisinaan mukana Aurin videoilla pienessä avustajan roolissa, mutta yhteisvideot jäivät eron myötä.

– Hän oli lähinnä auttamassa, sillä kuvauslaitteiden, valojen ja siivousvälineiden roudaamisessa on aika paljon hommaa. En muutenkaan haluaisi tehdä puolison kanssa yhdessä töitä, Auri pohtii ja lisää:

– Tosin aion olla sinkkuna aina!

Auri alkoi alunperin etsiä sotkuisia asuntoja muun muassa somen välityksellä.

– En aluksi edes tiennyt, että likaisia koteja on näin paljon, siivousguru myöntää.

– Siivosin muiden koteja viikonloppuisin ja arkipäivät työskentelin esimiehenä äitini perustamassa siivousalan yrityksessä. Ensimmäiseen puoleen vuoteen en saanut työstä itselleni penniäkään.

Auri toteaa tähän väliin, että hän on nykyään paljon parempi siivoaja kuin parikin siivousalan yritystä omistava äitinsä.

– Äitini on paljon suurpiirteisempi, ja olen teknisesti parempi siivoaja kuin äitini. Hän tietää sen itsekin, ja siksi hän pyytää minua pesemään uuninsa ja ikkunansa, Auri naurahtaa.

Reilussa parissa vuodessa Auri on siivonnut yli sata kotia – ulkomaita myöten. Asunnot ovat olleet paikoin todella karmeassa kunnossa, mutta ”mitä likaisempaa, sen siistimpää”, sanoo Auri.

– Olen aivan innoissani, kun jossain on todella likaista. Minua ei ällötä mikään enkä ylläty mistään, vaan ennemminkin haluan löytää kaikkea mielenkiintoista.

– Home on kaikkein kiehtovinta, sillä se voi kasvaa vuosia missä tahansa – kuten eräästä asunnosta löytämässäni puoliksi juodussa kokispullossa. Se oli sisältä täysin homeessa.

Auri rakastaa siivoamista, ja samaa innostusta hän toivoo näkevänsä myös Master Cleaners Suomi -ohjelman kuvauksissa, jotka alkavat tammikuun lopulla.

– Se palkinto, jonka saan itselleni siitä, kun näen työni jäljen ja puhtaan lopputuloksen, on ihan mahtava.

– Ja iltaisin tulee hyvin uni, kun on saanut laittaa koko päiväksi aivot narikkaan ja järjestää toisten koteja. Kuuntelen siivotessa äänikirjaa, ja koko homma on ihan parasta.

Hän tietää, että hänen työllään saattaa olla jollekin toiselle suuri merkitys.

Kun asiakkaan koti on jälleen puhdas, tämän on helpompi alkaa laittaa myös muuta elämää kuntoon.

– Moni asiakas laittaa kuukausien päästä kuvia kodistaan, että se on pysynyt siistinä. Toiset ovat aloittaneet opiskelut tai valmistuneet. Olen kuullut monia hyviä tarinoita jälkikäteen, ja niistä tulee todella hyvä mieli.

Master Cleaners Suomi tiistaina 28.3. alkaen Star klo 20.00.

Lue lisää aiheesta uudesta Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 11.1.-17.1.2023 yhdessä Ilta-Sanomien kanssa.

Digiversion voit lukea täältä.

Tv-lehden voit tilata kotiisi täältä!