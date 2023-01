Anton Aaltonen ja Sami Toiviainen etsivät sitä oikeaa Bachelor Suomi -ohjelmassa

Deittailuohjelma Bachelor Suomi saapuu MTV:lle tiistaina 7.2. klo 21 kahden Bachelorin kanssa.

Bachelor Suomi vie katsojat 7.2. alkaen jälleen rakkauden matkalle. Ohjelmassa seurataan kahta poikamiestä, jotka tapaavat toinen toistaan upeampia naisia.

Odotettavissa on ihastumista, intohimoa, rakastumisen huumaa.

Kreetan saari tarjoaa puitteet romantiikalle ja seikkailulle rakkauden etsimisessä.

Bachelorit taistelevat rinta rinnan naisten huomiosta, kiinnostuksesta ja lopulta sydämestä, tutkien samalla tositarkoituksella omia tuntemuksiaan – voiko näin rakastua?

Anton Aaltonen, 28, Helsinki

Anton on 28-vuotias Ullanlinnassa asuva kauppatieteiden maisteri. Hän työskentelee IT-konsulttialalla account managerina tietojohtamisen parissa. Antonin mukaan hän elää urbaania elämää, johon kuuluu työn lisäksi padelin ja golfin pelaaminen, läheiset ja ystävät.

Anton on parantumaton romantikko, joka etsii ajatonta rakkautta.

Sami Toiviainen, 26, Helsinki

Sami on 26-vuotias Kalliossa asuva luova yrittäjä tapahtuma-alalla. Sami on seikkailija niin elämässä kuin naisten suhteen – jatkuva pilke silmäkulmassa. Vapaa-aikansa Sami viettää ystäviensä kanssa Kalliossa tai matkustaen ja etsien merkityksellisiä kohtaamisia ja elämyksiä. Tyyliltään Sami on boheemi, pitkä ja vaalea. Sami hurmaa naisen intensiivisellä katseellaan ja sujuvalla huumorintajullaan ja nuoresta iästä huolimatta hänellä on keinonsa saada naisten sukat pyörimään.