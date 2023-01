Kylie Jenner erosi Travis Scottista – toistamiseen

Useiden yhdysvaltalaismedioiden mukaan Kylie Jennerin ja Travis Scottin suhde on jälleen tuuliajolla.

TOSI-TV-TÄHti ja meikkiguru Kylie Jennerin kerrotaan eronneen toistamiseen räppäri Travis Scottista.

Edellisen kerran pari erosi syksyllä 2019, mutta he elvyttivät suhteensa helmikuussa 2020.

US Weeklyn mukaan kaksikon suhde karahti kiville joulun aikaan. Jenner suuntasi lasten kanssa Aspeniin, mutta Scottia ei matkassa nähty.

– Kylie ja Travis ovat taas eronneet. Heidän piti viettää loma yhdessä, mutta Kylie lähtikin Aspeniin ollakseen läheistensä ja ystäviensä kanssa, perhettä lähellä oleva lähde kertoo lehdelle.

– Tämä on tapahtunut niin monta kertaa aiemminkin. He ovat tunnettuja siitä, että ovat välillä yhdessä ja välillä he taas eroavat. Silti he pysyvät hyvissä väleissä keskenään ja ovat mahtavia vanhempia.

Jennerillä ja Scottilla on tytär Stormi Webster, joka syntyi helmikuussa 2018. Neljä vuotta myöhemmin pari sai toisen lapsensa, pojan.

Edellisen eron aikana Scott antoi julkisuuteen lausuntoja, joissa kertoi rakkautensa säilyneen erosta huolimatta.

– Rakastan hänen äitiään, tulen aina rakastamaan häntä, Scott kertoi XXL-lehdelle viitaten tyttärensä äitiin.

– Vaikea asia ihmissuhteissa on se, kun yrittää olla yhdessä ilman, että antaa ulkopuolisten asioiden vaikuttaa.