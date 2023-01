Prinsessa Victoria muistelee lapsuuttaan loisteliaassa linnassa – kuvitteli krokotiileja oviaukkoihin

Kruununprinsessa Victoria esittelee lapsilleen linnaa, jossa hän asui 4-vuotiaaksi saakka.

Kruununprinsessa Victoria johdattaa katsojat Ruotsin kuninkaallisen linnan käytäville maanantaina Ylellä esitettävässä dokumentissa.

Kansallispukuun pukeutunut Victoria esittelee linnaa, jossa on yli tuhat huonetta, ja jonka historia ulottuu satojen vuosien taakse.

– Tukholman linnalla on symbolinen merkityksensä, mutta kuulen myös korvissani, miten kirmasin lapsena näissä saleissa, Victoria kertoo.

– On hauskaa, että olen saanut kokea linnan myös sillä tavalla.

Victorian mukaan linnassa asuminen oli "suurta". Heidän perheellään oli oma asuinkerros, joka oli kodinomainen.

– Oli aina iso juttu päästä juoksemaan isoihin saleihin.

Kruununprinsessa Victoria sanoo, että hänelle on tärkeää välittää tietoa linnasta lapsilleen, jotta he ymmärtävät miljöön arvon.

Nyt linnan käytävillä juoksentelee Victorian kuopus Oscar, 6, isosiskonsa Estellen, 10, katsellessa touhuja sievästi sohvalta käsin. Oscar juoksee suoraan äitinsä syliin.

– Hienosti! Noin minäkin juoksin, kun asuin täällä pienenä, Victoria kehaisee, nostaa pojan käsivarsilleen ja suukottaa tätä.

Pian Estellekin intoutuu mukaan leikkiin ja juoksee pitkin linnan käytävää kansallispuvun helmoistaan kiinni pidellen.

– Mutta yhtä juttua piti varoa! Tiedätkö mitä? Krokotiileja, Victoria jatkaa jutusteluaan Oscarille.

– Krokotiilit uiskentelivat tuossa oviaukossa. Siinä oli vettä, joten oviaukon yli piti hypätä, kruununprinsessa muistelee Bernadotte-galleriassa, jonka seinät ovat täynnä muotokuvia suvun edustajista.

Victorian puoliso prinssi Daniel saapuu kuuntelemaan vaimonsa lapsuusmuistoja krokotiilien yli hyppimisestä.

– Siksi olet niin jäntevä, hän miettii.

– Älyttömän jäntevä, Victoria vastaa.

Dokumentti esittelee yleisölle avoinna olevat salit, mutta vie katsojat myös paikkoihin, joihin vain harvalla on pääsy. Kuningas Aadolf Fredrik ja kuningatar Lovisa Ulriikka muuttivat linnaan joulukuussa 1754 ja siitä lähtien linna on ollut monien ihmisten koti ja työpaikka. Linnanvouti Erik Kampmann johdattaa katsojat Luukellariin, josta hän arvelee löytyvän yhdet Tukholman vanhimmista portaista. Luukellari on nimensä veroinen – siellä säilytetään luita. Kellarikerros ei ole yleisölle avoin lähinnä siksi, että siellä voi satuttaa itsensä, Kampmann kertoo.

Kellarista matka jatkuu linnan käytäville ja loisteliaisiin gallerioihin. Ääneen pääsevät myös kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia. He asuivat linnassa vuoteen 1981 saakka, kunnes perhe muutti Drottningholmin linnaan. Nykyisin linnassa on myös toimistotiloja, ja juhlakerrosta käytetään edustuspäivällisten ja valtiovierailujen järjestämiseen.

Linna on paitsi kuninkaan työpaikka, myös hänen lapsuudenkotinsa. Pienelle pojalle oli jännittävää asua isossa linnassa, jossa oli valtavasti ovia ja pimeitä huoneita.

– Opin kunnioittamaan linnan huonekaluja ja esineistöä. En koskaan kuljeskellut linnassa omin päin etsimässä jänniä paikkoja. Linna oli vähän mystinen, jännä ja pelottava, Kaarle Kustaa sanoo.

Kuningasperheen asuintilat eteläsiivessä olivat hyvin pelkistetyt.

– Se oli rehellisesti sanottuna melko ikävä asunto, sillä eteläsiipi on melko pitkä. Ei mitenkään kovin mukava elinympäristö, kuningas kuvailee.

Ruotsin kuninkaallinen linna Yle Teema & Fem maanantaina kello 21.00.