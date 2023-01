Sharon Osbourne paljasti Kelly Osbournen lapsen nimen – tuore äiti ei ollut asiasta mielissään

Kelly Osbournen esikoislapsi on syntynyt. Isoäiti Sharon Osbourne paljasti innostuksissaan kuitenkin liikaa tietoa.

MediapersoonaN ja laulajan Kelly Osbournen, 38, esikoinen on syntynyt.

Asian varmisti julkisuuteen ensin laulajan äiti Sharon Osbourne, joka hehkutti uutta lapsenlastaan The Talk -ohjelmassa.

Mirrorin mukaan Kelly ei ollut äitinsä ulostulosta innoissaan. Innokas isoäiti kertoi ohjelmassa lapsen olevan poika ja nimeltään Sidney.

– Hän ei anna mitään kuvia hänestä julkisuuteen, olen niin ylpeä hänestä, Sharon sanoi tyttärestään.

Osbournen perheen elämää seurattiin 2000-luvun alussa The Osbournes -tosi-tv-ohjelmassa.

Kelly ilmaisi tyytymättömyytensä äitinsä sanoihin oman Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.

– En ole valmis jakamaan häntä maailman kanssa, laulaja kirjoitti.

– Kenelläkään muulla ei ole oikeutta jakaa mitään tietoa lapsestani kuin minulla.

Aiemmin Kellyn isällä rockmuusikko Ozzy Osbournella oli vaikeuksia pitää tulevan lapsenlapsensa asiat salassa, kertoo People.

Kelly kertoi raskaana ollessaan halunneensa pitää lapsensa sukupuolen salassa.

– Ainoa mitä sanon on, että isäni on kertonut kaikille, koska hän on niin innoissaan, Kelly on kertonut lehdelle.

Kelly kertoi raskaudestaan viime vuoden keväällä Instagramissa. Lapsen isä on Kellyn poikaystävä Sid Wilson, joka on tunnettu Slipknot-yhtyeestä.

Raskausuutisen aikoihin Kelly juhlisti myös raittiutensa vuosipäivää. Laulaja kärsi sitä ennen vuosien ajan päihdeongelmista.

– Jos olisit kertonut minulle 365 päivää sitten, että olisin raitis, onnellinen ja tulossa äidiksi, olisin nauranut päin naamaasi, hän kirjoitti silloin somessa.

– Elämä todella on ihmeellistä, kun tekee työtä sen eteen.