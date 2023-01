Muistatko vielä Shania Twainin? 57-vuotias kantritähti poseeraa alasti painavan syyn takia

Laulajan mukaan riisuutuminen kameroiden edessä tuntui voimaannuttavalta.

Laulaja-lauluntekijä Shania Twain, 57, poseeraa ilman vaatteita uuden levynsä kannessa. Laulajan mukaan kuvaukset auttoivat häntä käsittelemään kipeää traumaansa.

Laulaja kertoi hiljattain The Sunday Timesille joutuneensa nuorena tyttönä isäpuolensa Jerry Twainin seksuaalisen ja fyysisen väkivallan uhriksi.

Kokemukset heijastuivat koko Twainin nuoruuteen. Haastattelussa Twain kertoi muun muassa yrittäneensä tehdä rinnoistaan pienemmän näköiset teini-ikäisenä. Alasti poseeraaminen tuntui hänen mukaansa ”voimaannuttavalta” ja ”auttoi häntä tuntemaan itsensä hyväksi omissa nahoissaan”.

Today-ohjelmassa Twain kertoi tehneensä päätöksen riisuutua alasti albumiaan varten osoittaakseen, että karmeista kokemuksistaan huolimatta hän halusi kohdata pelkonsa.

– Tein kokonaiset kuvaukset alasti, mikä oli todella pelottavaa. En todellakaan rakasta kehoani. En tykkää katsoa itseäni peilistä valot päällä tai katsoa vartaloani ollenkaan, laulaja kertoi ohjelmassa Mirror-lehden mukaan.

– Isäpuoleni hyväili kehoani ja halusi minun olevan ilman paitaa.

Uuden albumin kuvaukset osoittautuivat varsin merkityksellisiksi.

– Olen niin iloinen, että tein sen. Olin aluksi hyvin kankea, mutta pian päätin heittäytyä 100-prosenttisesti. En ajatellut sitä, mitä muut ajattelisivat tai kuka oli huoneessa. Se oli minun hetkeni.

– Se oli kaikkiaan upea kokemus.

Twainin isäpuoli ja hänen äitinsä kuolivat auto-onnettomuudessa marraskuussa 1987, kun Twain oli 22-vuotias.

Shania Twain teki läpimurtonsa 1990-luvun puolivälissä, ja hänestä tuli menestynyt tähti. Twain on kertonut aiemmin, että tuolloin hän oppi käsittelemään omia ja muiden odotuksia. Lisäksi Twain oppi pitämään omia puoliaan.

– Kun sain levytyssopimuksen, olin nainen, joka uskalsi sanoa, että ”älä tule lähemmäksi”. Se oli selkeä kehoviestini muille. Luulen jopa, että nuorten tyttöjen tulisi myös omaksua sellainen itsevarmuus, Twain kannusti.

Kantripopin kuningattareksi ylistetty tähti juhlisti viime marraskuussa Come On Over -albuminsa 25-vuotispäivää. Samalta albumilta löytyy muun muassa That Don’t Impress Me Much -hitti, jonka inspiraationa on Twainin mukaan toiminut näyttelijä Brad Pittin alastonkuvat.

Laulaja julkaisee uuden Queen Of Me -albuminsa kuukauden päästä.