Esko Eerikäinen julkaisi nostalgisia kuvia lapsuudestaan: ”Osa minusta kaipaa sinne joka hetki”

Esko Eerikäinen kertoo somessa identiteetistä kahden maan välissä.

Radiojuontaja Esko Eerikäinen, 49, muistelee sosiaalisessa mediassa synnyinmaataan Kolumbiaa.

Televisiostakin tuttu Eerikäinen julkaisi Instagram-tilillään liudan nostalgisia kuvia lapsuudestaan. Kuvissa näkyy Eerikäisen perhettä ja lapsuuden maisemia.

– Mun juuret on sieltä, vaikka ne revittiin liian aikaisin irti, niin osa minusta kaipaa sinne joka hetki, radiojuontaja kirjoittaa.

Eräässä kuvassa näyttäisi olevan Eerikäinen aivan pienenä lapsena sukulaistensa ympäröimänä.

– Välillä on rauhaton olo, oon liian ulkomaalainen tänne ja oon liian ulkomaalainen siellä. Mä olen pudonnut johonkin väliin mihin en asetu.

– Mun elämäni parhaimmat ensimmäiset muistot on sieltä ja ne elää minussa vahvasti, hän päättää kirjoituksensa.

Julkaisu on kerännyt kommentteja ja sydämiä Eerikäisen seuraajilta. Seuraajista löytyy myös ihmisiä, jotka kykenevät samaistumaan tunnetun radiojuontajan tuntemuksiin.

– Samanlainen tarina täällä, veri vetää muualle vaikka elämä täällä, eräs kommentoi.

Eerikäinen on kertonut aiemmin IS:n haastattelussa, että hänellä on hyviä muistoja lapsuudestaan Kolumbiassa. Hänen äitinsä on kolumbialainen ja isä suomalainen.

Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa Eerikäinen kertoi vuonna 2020 myös Kolumbian karuista puolista. Radiojuontajan ollessa 11-vuotias maa oli muuttunut hengenvaaralliseksi paikaksi.

Huumekaupan ja huumekartellien rajun vallan vuoksi Eerikäinen lähetettiin Suomeen sukulaisten hoiviin. Siihen aikaan huumeparoni Pablo Escobar ja hänen kartellinsa murhasivat monia virkamiehiä ja poliitikkoja.

– Siellä oli todella vaarallista, autopommi saattoi räjähtää missä tahansa. Viimeinen tippa vanhemmilleni oli se, kun siellä poltettiin paikallinen kongressitalo, missä paloi kaikki Escobarin todistusaineistot ja ihmisiä ammuttiin. Isäni sanoi, että nyt täältä on pakko päästä pois. Jotain se kertoo, että mut lähetettiin etukäteen pois sieltä, Eerikäinen kertoi tuolloin.

Lopulta vain äiti ja pikkusisko tulivat Suomeen, sillä Eerikäisen isä kuoli sitä ennen sydänkohtaukseen. Eerikäinen kertoi ohjelmassa käsitelleensä terapiassa sitä, että hänet lähetettiin Kolumbiasta yksin pois.

– Olen miettinyt jälkikäteen, että miten iso se tilanne on ollut vanhemmilleni todeta, että tässä ovat ne vaihtoehdot. Olen käsitellyt asiaa terapiassa ja miettinyt miten vanhempani ovat voineet tehdä niin. Nyt olen miettinyt asiaa enemmän niin, että miten he ovat pystyneet elämään sen ikävän kanssa, jota heillä on ollut minua kohtaan.