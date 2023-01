Stranger Things -tähti kertoo olevansa homoseksuaali – pelkäsi pitkään puhua aiheesta

Noah Schnapp kertoo asiasta somevideolla.

Netflixin Stranger Things -hittisarjasta kuuluisuuteen noussut Noah Schnapp, 18, kertoo olevansa homoseksuaali.

Näyttelijä kertoo asiasta Tiktok-sovellukseen jakamallaan videolla. Varietyn mukaan tähti julkaisi videon aiheesta torstaina.

– Kun viimein kerroin ystävilleni ja perheelleni olevani homo sen jälkeen, kun olin elänyt pelossa kaapissa 18 vuoden ajan ja ainoa mitä he sanoivat on, että he tietävät, Schnapp kirjoittaa videon tekstissä.

Videon kuvatekstissä Schnapp tekee myös viittauksen hittisarjan hahmoonsa, joka on salassa ihastunut parhaaseen ystäväänsä.

– Ilmeisesti minä ja Will olemme samankaltaisempia kuin luulin.

Schnapp on tähdittänyt Stranger Things -sarjaa sen alusta asti.

Schnapp on suositun sarjan neljästä päänäyttelijästä nuorin. Hän oli vasta 9-vuotias koe-esiintyessään sarjaa varten.

Neljännen kauden kuvaamisen jälkeen nuori näyttelijä siirtyi hetkellisesti sivuun showbisneksestä ja lähti opiskelemaan Pennsylvanian huippuyliopistoon kaupallista alaa.

Schnapp palaa kuitenkin sarjan viidennelle kaudelle, joka on samalla sarjan viimeinen.