Hiljaiseloa viettänyt Tony Montana saapui kameroiden eteen Sari-rakkaansa kanssa

Kuntosalilla tavannut pariskunta muutti saman katon alle puoli vuotta sitten.

Vuonna 1979 julkisuuteen noussut ja artistinimellä Tony Montana aikoinaan tutuksi tullut laulaja Pasi Hailio, 61, saapui torstai-iltana ravintola Rymy-Eetun 15-vuotisjuhliin. Hän toi avecikseen naisystävänsä Sari Eklundin, 49.

Pariskunta on seurustellut noin vuoden, ja saman katon alle he muuttivat puoli vuotta sitten. He löysivät toisensa kuntosalilta.

Hailiolla ja Eklundilla on sama syntymäpäivä, joka on 9. tammikuuta. He aikovat juhlistaa syntymäpäiviä ensin kahdestaan ja myöhemmin isompien juhlien merkeissä.

Vantaalla asuvan pariskunnan mukaan yhdessä asuminen on sujunut mainiosti.

– Yhteiselo on sujunut hyvin. Ei ole ollut mitään ongelmaa, Eklund kertoi hymyillen.

– Se johtuu siitä, kun on syntynyt samana päivänä, niin meillä ajatukset osuvat yhteen, eikä tarvitse riidellä, hän jatkoi.

Pasi Hailiolla puhaltaa elämässä uudet tuulet, nimittäin helmikuussa hän aloittaa personal trainer -koulutuksen. Taustalla vaikutti koronapandemian vaikutus hänen keikka-kalenteriinsa, mikä näkyy yhä.

– Ajattelin, että mieluummin teen jotain järkevää kuin makaan sohvalla. Ei tämä millään tavalla sulje keikkailua pois, hän korosti.

Sari Eklund puolestaan on kilpaillut bikini fitness -lajissa. Hänen piti kisata viime lokakuussa, mutta reisilihasvamman takia kisat peruuntuivat.

– Nousin fitness-lavalle ensi kertaa 44-vuotiaana, ja olin tuolloin laihduttanut 20 kiloa eron jälkeen. Olen innostanut monia yli nelikymppisiä liikkumaan, Eklund sanoi.

Eklundin mukaan hän inspiroi myös kumppaniaan liikunta-alalle. Hailio nyökkäili vieressä ja totesi haluavansa keskittyä tulevaisuudessa valmentamiseen.

– Tässä tulee 62 vuotta mittariin, ja maailma on muuttunut monessa asiassa keikkailun suhteen. Näen mielessäni sen, että tulevaisuudessa auttaisin varttuneempia ihmisiä parantamaan lihaskuntoaan ja elämäntapojaan.

Pasi Hailio vuonna 2001.

Hailio pitää omasta kunnostaan huolta hiihtämällä, pelaamalla jääkiekkoa ja käymällä kuntosalilla. Kesäisin veri vetää golfkentille.

– Sen verran kolotuksia on ikä tuonut, että rajummat urheilulajit on pitänyt jättää pois, hän tunnusti.

Uudenvuodenpäivänä aktiivinen pariskunta suuntasi heti aamusta treenaamaan.

Tony Montana keikkailee yhä, ja Sari-kumppani on usein keikoilla mukana.

– Hänen musiikkinsa saa jalat tanssiaskeliin, Eklund kuvaili.

Pasi Hailio kävi läpi avioeron vuonna 2021. Hänellä on neljä lasta aiemmasta suhteestaan. Hailio on myös isoisä kahdelle pienelle lapselle.

– Pitää mennä tänään ajoissa kotiin, sillä lapsenlapset tulevat aamulla hoitoon. On parempi lähteä lepäämään, sillä he eivät tunne sanaa armo, Hailio tokaisi.