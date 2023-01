Elina Valtonen ja Jussi Heikelä pakenivat pakkasta etelään: julkaisivat lomakuvan Etelä-Afrikasta

Syksyllä yhteen päätynyt pari livisti kesäisiin maisemiin.

Kun koko Suomi valmistautuu kirpeään pakkasviikonloppuun, lomailevat kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen ja juontaja Jussi Heikelä vähän erilaisissa maisemissa.

– Välähdys kesää Kapkaupungista, Heikelä kirjoittaa tuoreessa Instagram-päivityksessään poliitikkorakas kainalossaan.

Valtosen, 41, ja Heikelän, 41, suhde tuli julkisuuteen marraskuun puolivälissä. Pariskunta edusti yhdessä myös itsenäisyyspäivänä linnan juhlissa.

Tuore pari oli yksi illan seuratuimmista. He eivät huomiosta juuri hetkahtaneet.

– Enemmän on keskitytty siihen, että on mukava olla yhdessä, Valtonen tokaisi.

– Ei me olla huomattu, että me ollaan hirveän seurattuja! Ollaan yritetty mennä sieltä mistä ollaan päästy helpolla, Heikelä jatkoi.

Vuodenvaihteessa Valtonen puhui suhteestaan avoimemmin Me Naisille.

– Tässä suhteessa on helppoa olla, ja meillä synkkaa hyvin. Sitä todella arvostan.

– On ihanaa, kun elämä on jollain saralla helppoa. Maailmassa on juuri nyt tarpeeksi kauheutta, väkivaltaa ja sotaa. Kodin pitää olla sellainen paikka, missä voi hengittää, olla vapaasti ja missä on turvallista olla, Elina kuvaa.

Elina Valtonen oli aiemmin naimisissa Jukka Lepomäen kanssa. Tammikuussa 2021 hän kertoi eroavansa aviomiehestään ja ottavansa takaisin alkuperäisen sukunimensä. Hänellä on avioliitosta kaksi kouluikäistä lasta.

Heikelä oli aiemmin avoliitossa radio- ja tv-juontaja Jenni Alexandrovan kanssa. Myös hänellä on kaksi lasta.