Tänään tv:ssä: Tiedätkö, kuinka monta kertaa ”puhki kulutettua” Poliisiopisto-elokuvaa on esitetty tv:ssä? Näin tähdille kävi jättisuosion jälkeen

Poliisiopisto-elokuva on yksi suurimmista 1980-luvun klassikkoelokuvista, jonka tähdet ponnahtivat suursuosioon.

KATASTROFAALISET poliisialokkaat valtaavat jälleen suomalaisten tv-ruudut, kun TV5-kanavalla nähdään perjantaina 6. tammikuuta jälleen ensimmäinen Poliisiopisto-elokuva.

Elonet.fin mukaan klassikoiden klassikkoelokuva on lähetetty Suomen televisiokanavilta ainakin 28 kertaa, eli perjantaina elokuva yltää 29. televisionäytön rajapyykin.

Poliisiopisto-elokuvat ovat legendaarisia komedioita, joissa poliisialokkaat opiskelevat päteviksi sinivuokoiksi, mutta kohtaavat haasteita ja ongelmia rikollisten kanssa samalla, kun stereotyyppiset auktoriteettihahmot koettavat lytätä heitä.

Ensimmäinen, ja tänä iltana kello 21 nähtävä Poliisiopisto-elokuva sai ensi-iltansa vuonna 1984. Menestyksen huumassa leffa sai peräti kuusi jatko-osaa. Kiihkeimmät fanit muistavat ulkoa elokuvien sutkaukset, pieruvitsit ja Suomessa useasti käyneen Michael Winslow’n päästelemät äänitehosteet.

Mitä tähdille tapahtui menestyselokuvien jälkeen?

Michael Winslow (Larvell Jones)

Moottoriturpa Michael Winslown esittämä Larvell Jones on Poliisiopiston hahmoista kenties kaikkein tunnetuin. Winslow tunnetaan ”kymmenentuhannen äänitehosteen miehenä”, jonka hän on saanut ilmiömäisestä kyvystään tuottaa aidontuntuisia ääniefektejä.

Poliisiopiston jälkeen Michael Winslow on jatkanut menestyksekästä uraansa stand up -komiikan parissa ja esiintynyt myös yli 30 elokuvassa.

Michael Winslow on tunnettu uskomattomasta imitaatiokyvystään, mikä näkyi myös Poliisiopistoissa.

Winslow on kertonut haastatteluissa Poliisiopiston ja elokuvien valtaisan suosion tehneen hänestä tunnetun ympäri maailmaa.

– En vieläkään ole ymmärtänyt kuinka suosittuja elokuvat ovat. Kierrän välillä tapahtumissa tapaamassa faneja, Winslow on kertonut Den of Geek -sivuston haastattelussa.

Vuonna 1993 Winslow vetäytyi Hollywoodista, kun hänen ensimmäinen vaimonsa menehtyi. Hän jäi yksinhuoltajaisäksi. Vuonna 2021 64-vuotias Winslow nähtiin Peoplen mukaan America’s Got Talent -ohjelmassa.

Winslow nähtiin myös America’s Got Talentissa vuonna 2021. Kuva vuodelta 2018.

– Vetäydyin elokuvista, koska minun piti kasvattaa lapseni. Nyt, kun lapseni ovat aikuisia, on taas hetkeni loistaa, Winslow kertoi ohjelmassa.

Winslow esitteli ohjelmassa todellista taitoaan, eli äänien imitoimista. Winslow pääsi ohjelmassa jatkoon, mutta putosi semifinaalissa.

Steve Guttenberg (Carey Mahoney)

Steve Guttenbergin esittämä, kauniita naisia rakastava ja kommelluksesta toiseen joutuva poliisi Carey Mahoney oli ensimmäisten Poliisiopisto-elokuvien päähenkilö.

Steve Guttenberg uusi roolinsa peräti neljässä elokuvassa, mutta jätti Poliisiopiston yllättäen Poliisiopisto 4: Korttelipoliisi -elokuvan (1987) jälkeen. Elokuvasarjan tekijöiden mukaan Guttenbergille oli tarjottu roolia viidennessä elokuvassa, mutta näyttelijä oli kieltäytynyt kunniasta.

Steve Guttenberg ja Sharon Stone Poliisiopisto-elokuvien neljännessä osassa.

Guttenberg on haastatteluissa vihjaillut, ettei tuotanto suhtautunut suopeasti hänen palkkatoiveeseensa, joten hän lähti paremmille apajille.

– Tekijät päättivät, että olivat maksaneet minulle tarpeeksi. Siitä oli kyse, he eivät olleet valmiita maksamaan minulle, Guttenberg on kommentoinut haastatteluissa lähtöpäätöstään.

Guttenberg jättäytyi Poliisiopistoista, koska halusi enemmän palkkaa.

Guttenbergin ura lähti Poliisiopiston ansiosta vinhaan nousuun ja 80-luvulla hänet nähtiin lukuisissa hittielokuvissa, kuten Kolme miestä ja baby.

Steve Guttenberg on sanonut, että voisi tehdä uuden Poliisiopisto-elokuvan.

Guttenberg on kertonut voivansa tehdä vielä uuden Poliisiopiston.

90-luvulla Guttenbergin tähti alkoi hiipua, mutta työtahti ei. Guttenberg on nähty vuosien saatossa lukuisissa elokuvissa, tv-sarjoissa ja teatterin lavalla, mutta Poliisiopiston ja Kolmen miehen ja babyn kaltaista hittiä näyttelijän uralle ei toistaiseksi tullut.

Guttenberg on kertonut haluavansa palata Mahoneyn rooliin, jos Poliisiopistosta tehdään vielä uusi elokuva. Viimeisimmät roolit 64-vuotias Guttenberg teki Best Of Onlinen mukaan Woody Allenin flopanneessa elokuvassa Rifkin's Festival vuonna 2020 ja kauhuelokuvassa Heckle vuonna 2022.

Marion Ramsey (Laverne Hooks)

Kipakkaa ja kimeää ylikonstaapeli Laverne Hooksia esittänyt Marion Ramsey (1947–2021) menehtyi vuoden 2021 tammikuussa 73-vuotiaana.

Marion Ramsey tunnettiin kipakkana poliisinaisena Poliisiopistot-elokuvissa.

Kuudessa Poliisiopisto-leffassa näytellyt nainen piipahti urallaan muun muassa Beverly Hills 90210- ja MacGyver-sarjoissa. Vuonna 2015 hän teki yhdessä Poliisiopiston tunnetuimman tähden Steve Guttenbergin kanssa Lavalantula-elokuvan ja vuotta myöhemmin sen jatko-osan.

Ramsey menehtyi 73-vuotiaana vuonna 2021.

Manageri Roger Paul kuvaili Ramseyn olleen aina ystävällinen ja saapuessaan huoneeseen täyttäneen sen valollaan. Viime aikoina valo oli ollut kuitenkin himmenemässä. Ramseyn kuolinsyytä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Leslie Easterbook (Debbie Callahan)

Leslie Easterbrookin, 72, esittämä Debbie Callahan sai niin poliisikokelaiden kuin rikollistenkin pään pyörälle kurveillaan.

Callahanin vakiovarusteisiin Poliisiopistossa kuuluivat koppalakki, tummat aurinkolasit ja usein hahmo päätyi esittelemään sulojaan myös hiukan niukemmassa asukokonaisuudessa.

Sekoilukomedioiden jälkeen Easterbrook on keskittynyt aivan toisenlaisiin rooleihin ja esiintynyt esimerkiksi lukuisissa kauhuelokuvissa.

Leslie Easterbrook muistelee Poliisiopisto-elokuvia lämmöllä.

Easterbrook on kertonut haastatteluissa, ettei hän pistä pahakseen sitä, että suurin osa muistaa hänet ainoastaan Callahanin roolista.

– Callahan on yksi lempirooleistani ja varmaan voimakkain roolihahmo jota olen koskaan esittänyt, Easterbrook kertoi Spike TV:n haastattelussa vuonna 2012.

Leslie Easterbrook on muistellut Poliisiopisto-elokuvia lämmöllä.

Poliisiopisto-elokuvien kuvauksista Easterbrookilla on lämpimät muistot ja hän uusisi roolin mielellään.

Easterbrook näyttelee edelleen. Kuva vuodelta 2016.

– Uudesta elokuvasta on puhuttu jo pitkään, mutta kukaan ei oikein osaa päättää haluavatko he tehdä kokonaan uuden Poliisiopisto-elokuvan vai kuvata uuden version sarjan ensimmäisestä elokuvasta. Olisi hauska pukea taas Callahanin asu päälle, ja omasta mielestäni en näytä niin kauhean erilaiselta kuin ensimmäisen elokuvan aikoihin, Easterbrook on naureskellut.

Viimeisimmät roolit Easterbrook on tehnyt vastikään. Vuonna 2022 näyttelijä nähtiin elokuvissa The Wedding Pact 2: The Baby Pact ja Give Till It Hurts.

George Gaynes (Eric Lassard)

Pöhelöä, mutta hyväntahtoista komentaja Lassardia esittänyt George Gaynes (1917–2016) eli peräti 98-vuotiaaksi.

George Gaynes syntyi Helsingissä.

Gaynes syntyi Helsingissä, jossa hänen venäläinen taiteilijaäitinsä ja hollantilainen liikemiesisänsä tuolloin asuivat. Oopperalaulajaksi Italiassa opiskellut Gaynes muutti toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltoihin saatuaan paikan New Yorkin kaupunginoopperasta.

Gaynes teki pitkän uran, joka ulottui 1930-luvulta aina 2000-luvun alkupuolelle saakka. Broadwaylla ja oopperalavoilla esiintynyt Gaynes muistetaan Lassardin roolin ohella muun muassa Tootsie – lyömätön lyyli (1982) -elokuvasta ja General Hospital -sarjan pahiksena.

Seitsemässä Poliisiopisto-elokuvassa ja niitä seuranneessa tv-sarjassa esiintynyt Gaynes teki viimeisen roolinsa Just Married -komediassa (2003) yhdessä Ashton Kutcherin ja Brittany Murphyn kanssa.

Bubba Smith (Moses Hightower)

Entinen NFL-tähti Bubba Smith (1945–2011) teki komean uran joukkueissa Baltimore Colts, Oakland Raiders ja Houston Oilers. Hän oli mukana voittamassa Super Bowlia Coltseille vuonna 1970.

Bubba Smith oli entinen NFL-pelaaja.

Yli kaksimetrinen tähti esitti kuudessa Poliisiopisto-elokuvassa Moses Hightoweria, lempeää jättiläistä, joka oli yliluonnollisen vahva.

Smith menehtyi vuonna 2011.

Smith teki viimeisen roolinsa 2010 Blood River -elokuvassa. Smith menehtyi 66-vuotiaana 2011 kotonaan Los Angelesissa. Kuolinsyyksi paljastui lääkemyrkytys. Sen aiheutti laihdutuslääke, jota Smith oli nauttinut ennen kuolemaansa. Hän sairasti aivoja rappeuttavaa kroonista traumaattista enkefalopatiaa.

Bubba Smith muistetaan erityisesti Poliisiopistoista.

David Graf (Eugene Tackleberry)

Asehullua Tackleberrya esittänyt David Graf (1950–2001) nähtiin kaikissa Poliisiopisto-elokuvissa.

Graf menehtyi nuorena, sillä hän oli 50-vuotias saadessaan sydänkohtauksen sukulaisensa häissä vuonna 2001. Monet Poliisiopisto-elokuvien kollegat osallistuivat Grafin hautajaisiin Ohiossa.

George William Bailey (Kapteeni Thaddeus Harris)

Kapteeni Thaddeus Harris muistetaan elokuvien pöyhkeänä pahiksena, joka joutui jatkuvasti poliisikokelaiden kepposten kohteeksi.

George William Baileylla oli menestyvä näyttelijänura jo ennen Poliisiopistoja.

Kapteeni Harrisia esitti George William Bailey, jonka näyttelijäura lähti nousuun jo ennen Poliisiopisto-elokuvia. Hän oli mukana muassa M.A.S.H.-tv-sarjassa, jossa hän esitti Rizzoa, sekä tv-sarjoissa Charlien enkelit ja Starsky & Hutch.

Bailey esitti kapteeni Harrisia viidessä Poliisopisto-elokuvassa, väliin jäivät vain elokuvasarjan toinen ja kolmas osa. Poliisiopiston jälkeen Bailey on esiintynyt lukuisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa, usein Harrisin kaltaisissa kelmin rooleissa.

George William Baileyn viimeisin rooli on vuodelta 2020.

78-vuotias näyttelijä on näytellyt myös viime vuosina. Vuonna 2020 Bailey näytteli lyhytelokuvassa Til Life Do Us Part ja vuosina 2012–2018 hänet nähtiin tv-sarjassa Rikoksista pahin.

Bob ”Bobcat” Goldthwait (Zed)

Bob ”Bobcat” Goldthwait näytteli Poliisiopisto-elokuvissa Zediä.

Omalaatuinen Zed tuli mukaan elokuvasarjaan Poliisiopisto 2: Eka komennus -elokuvassa, jossa hän oli pahamaineisen rikollisliigan johtaja. Seuraavassa Poliisiopisto 3: Jatkokoulutuksessa -elokuvassa Zed värvättiin kuitenkin kokelaaksi.

Bob ”Bobcat” Goldthwait näytteli Zed-nimistä hahmoa (vas.) Poliisiopistoissa.

Koomikko Bob ”Bobcat” Goldthwait on tehnyt pitkän uran myös stand upissa, ohjaajana, käsikirjoittajana ja ääninäyttelijänä. Hänen erikoinen puhetapansa teki Goldthwaitista suositun koomikon jo 1980-luvulla.

Goldthwait kertoi vuonna 2021 A.V. Clubin haastattelussa palanneensa stand upin maailmaan pidemmän tauon jälkeen.

Goldthwait kertoi vuonna 2021 luopuneensa erikoisesta puhetavastaan, koska hän ei tuntenut oloaan hyväksi puhuessaan niin.

– Uskon, että se on DNA:ssani, hän totesi.

Erikoisesta puhetavastaan hän kertoi kuitenkin luopuneensa jo 15 vuotta sitten.

– Se oli vain show’ta enkä voinut olla oma itseni.

