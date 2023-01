Sharon Tatesta, 26, oli tulossa äiti, kun kaikki muuttui silmänräpäyksessä – näyttelijän karmea kohtalo ei unohdu

Vain 26-vuotiaana kuollut Sharon Tate murhattiin omaan kotiinsa hänen ollessaan kahdeksannella kuulla raskaana. Verityön takana oli julma kultti.

Kaunis, hyväsydäminen ja lahjakas. Näin ystävät ja työtoverit ovat kuvailleet amerikkalaisnäyttelijä Sharon Tatea. Nuori näyttelijä oli matkalla tähtiin ja Hollywoodin huipulle, kun hänen elämänsä päättyi hirvittävällä tavalla Charles Mansonin kultin käsissä.

Taten kuolemaa on myöhemmin pidetty eräänlaisena rakkauden ja rauhan aikakauden symbolisena päättymisenä.Tänä tiistaina Tate olisi täyttänyt 80 vuotta.

Matkalla tähtiin

Missikisoissa menestynyt ja pikkurooleja tv:ssä ja elokuvissa tehnyt Sharon Tate oli kiinnostuneempi mallintöistä, kunnes silloinen poikaystävä tutustutti hänet vuonna 1963 tuottaja Martin Ransohoffiin.

Tarinoiden mukaan tuottaja Ransohoff oli niin lumoutunut Taten kauneudesta ja lahjakkuudesta, että hän itki ensitapaamisella.

Ransohoff näki Tatessa hiomattoman timantin ja ryhtyi kouluttamaan hänestä Hollywood-tähteä.

– Minulle opetettiin, kuinka puhua ja kävellä. Minulle opetettiin tanssia, miekkailua, kehonpainoharjoittelua sekä tietenkin näyttelemistä, Tate muisteli myöhemmin haastatteluissa ja kuvaili olevansa Ransohoffin ”luomus”.

Taten ensimmäiset elokuvaroolit eivät juuri herättäneet juuri innostusta. Niissä keskityttiin lähinnä Taten ulkonäköön, eikä hän päässyt näyttämään näyttelijäntaitojaan.

Sharon Tate kuvattuna vuonna 1966. Tate kiersi kauneuskisoja ja teki töitä mallina, ennen kuin hänestä ryhdyttiin tekemään tähteä.

Vuosien harjoittelun jälkeen koitti Taten suuri näytön paikka: rooli valtavan suosittuun kirjaan perustuvassa elokuvassa Valley of the Dolls (Nukkelaakso).

Tämäkään elokuva ei saanut ylistystä kriitikoilta, mutta yleisö ihastui ikihyviksi nukenkasvoiseen Tateen. Roolisuoritus toi hänelle Golden Globe -ehdokkuuden vuoden tulokkaana. Tie Hollywoodin oli auennut ja Tate oli matkalla huipulle.

Syrjähypyt varjostivat unelmaliittoa

Sharon Taten ja ohjaaja Roman Polanskin suhde herätti 60-luvulla valtavasti kiinnostusta mediassa.

He tapasivat yhteisten ystävien kautta, ja 1967 Tate sai roolin ohjaajan The Fearless Vampire Killers -kauhukomediassa.

Polanskin kerrotaan ihailleen näyttelijän ulkonäköä, mutta kuvauspaikalla hän valitteli, ettei Tate ollut kovinkaan ihmeellinen kameran edessä.

– Jos Sharon haluaa lopettaa näyttelemisen, niin en yrittäisi kääntää hänen päätään. Jos hän haluaa jatkaa uraansa, niin haluan hänen olevan hyvä näyttelijä, Polanski maalaili myöhemmin.

Molemmat olivat tuolloin varattuja, mutta vähitellen suhde syveni. Pari vihittiin Lontoossa tammikuussa 1968.

– Sharon oli häneen syvästi rakastunut. Heidän tarinansa oli aito rakkaustarina, pikkusisko Debra Tate on sanonut.

Näyttelijän ystävillä on kuitenkin liitosta täysin toisenlainen näkemys. Taten ystävä Joanna Pettet on sanonut Polanskin olleen määräilevä ja vaativa.

– Hän kertoi Sharonille kuinka pukeutua, millaisesta meikistä hän piti ja mistä hän ei pitänyt, Petter väittää Sharon Tate: A Life -kirjassa.

Huhut Polanskin uskottomuudesta varjostivat suhdetta alusta asti ja ystävät ovat väittäneet, että Tate olisi jopa harkinnut avioeroa.

Ystävät väittivät kirjassa Polanskin järjestäneen kotonaan orgioita ja painostaneen vaimoaan ryhmäseksiin.

– Sharon ei pitänyt siitä, että Roman ajeli Sunsetilla, otti kyytiinsä tyttöjä ja toi heidät parin kotiin harrastamaan seksiä, Taten ystävä Shahrokh Hatarmi sanoo kirjassa.

Olivat ystävien väitteet totta tai ei, tuoreen avioparin onni täydentyi häiden jälkeen kun Tate sai tietää olevansa raskaana. Tate oli ikionnellinen, Polanskin sanotaan suhtautuneen perheenlisäykseen hieman nuivemmin.

Taten väitetään uskoutuneen myöhemmin ex-poikaystävälleen Jay Sebringille, että Polanski oli ehdottanut aborttia. Noihin aikoihin Polanskilla oli myös paljon huomiota herättänyt suhde The Mamas & the Papas -yhtyeen Michelle Phillipsin kanssa, jonka sanotaan loukanneen Tatea syvästi.

Näin tapahtumat etenivät

Aviopari vuokrasi talon Los Angelesin Benedict Canyonissa helmikuussa 1969. Tate oli juuri tuolloin saanut tietää odottavansa lasta. Seuraavina kuukausina näyttelijä valmisteli innoissaan lastenhuonetta ja odotti malttamattomana vauvan syntymää.

Elokuun 9. päivä 1969 kahdeksannella kuulla raskaana ollut Tate vietti iltaa ystäviensä kanssa kotonaan.

Hieman keskiyön jälkeen taloon tunkeutuneet henkilöt herättivät olohuoneen sohvalla nukkuva Taten ystävän.

– Olen paholainen, ja tulin tekemään paholaisen tekoja, eräs tunkeilijoista ilmoitti.

Jotkut uskovat, Sharon Tate olisi ”ennustanut” kohtalonsa. Tate sanoi haastattelussa 1967 nähneensä painajaisen, jossa hänet surmattiin.

Taten, 26, luona olivat olleet julkkiskampaaja Jay Sebring ja kahviperijätär Abigail Folger sekä tämän poikaystävä Voytek Frykowski ja talon vierasmajassa asunut Steven Parent.

Yksi verityön tehneistä kultin jäsenistä on väittänyt, että Tate tarjoutui panttivangiksi ja aneli, että he pitäisivät hänet elossa vauvan syntymään asti.

Pyynnöt kaikuivat kuuroille korville. Sharon Tatea puukotettiin 16 kertaa.

Yksi tappajista kirjoitti sanan ”PIG” (sika) etuoveen näyttelijän verellä.

Polanski oli tuolloin Lontoossa töissä. Hänen oli tarkoitus palata takaisin Los Angelesiin 13. elokuuta, ennen laskettua aikaa.

Miksi Tate valikoitui uhriksi?

Tate ja Polanski eivät tunteneet veriteot organisoinutta Charles Mansonia.

10 050 Cielo Drive -osoitteessa sijainneessa talossa oli aiemmin asunut Beach Boys -tuottaja Terry Melcher, jonka lähipiiriin Manson oli hivuttautunut silloisen tuttavansa Beach Boysin Dennis Wilsonin kautta.

Manson halusi levytyssopimuksen, mutta kesällä 1969 tuottaja Melcher pisti välit poikki oudosti käyttäytyvän Mansonin kanssa, joka saattoi yllättäen ilmestyä hänen kotiovelleen ja muutti pois Cielo Drivelta.

Charles Mansonin kultin tekemät murhat olivat karmaiseva loppu vapaamieliselle 60-luvulle. Manson kuoli vuonna 2017 vankilassa suolistosyöpään. Hän oli 83-vuotias.

Manson määräsi seuraajansa tappamaan jokaisen ihmisen Cielo Driven talossa. Veriteon jälkeen spekuloitiin, että Mansonin veriteon kohde oli Melcher.

Viranomaiset torppasivat kuitenkin teorian. Manson tiesi tuottajan muuttaneen pois, sillä eräällä yllätysvisiitillä oven avasi Sharon Tate.

Lue lisää: Kulttijohtaja Charles Manson ”perheineen” teki 50 vuotta sitten jotain niin karmivaa, että teot järkyttävät yhä

Pikkusisko vaalii tähden muistoa

Tähden pikkusisko Debra Tate on osallistunut aktiivisesti keskusteluun siitä, pitäisikö Mansonin perheen jäsenet päästää ehdonalaiseen. Hän oli 16-vuotias kun Sharon kuoli.

Hän on sanonut siskosten viimeisten tapaamisen olleen lämmin. He olivat grillanneet ruokaa takapihalla ja katsoneet uutisia.

– Käperryimme kaikki Sharonin sänkyyn ja katsoimme uutisista kuukävelyä. Se oli viimeinen kerta, kun perheemme näki Sharonin elossa, Debra Tate kertoi ABC Newsille 2017.

Sharon Tatesta ennustettiin seuraavaa suurta Hollywood-tähteä.

Debra kertoi, että hänen ja Sharonin äiti romahti täysin, kun heille soitettiin ja kerrottiin, mitä Cielo Drivella oli tapahtunut.

– Äiti romahti ja kiljui, että Sharon on kuollut. Se oli hirvittävää. Äiti oli täysin sekaisin.

Taten perhe uskoi, että murhaaja oli joku, joka tunsi Sharonin. Miksi ihmeessä joku tuntematon olisi ilmestynyt Taten ja Polanskin talolle keskellä yötä?

Kun poliisit pidättivät Mansonin ja tämän ”perheen”, Debra oli tyrmistynyt.

– Olin epäileväinen. Nämä törkyiset ja epäjärjestelmälliset hipit elivät maalla ja tonkivat roskiksia. Siinä ei ollut mitään järkeä, hän sanoi ABC Newsille.

Äiti Doris Tate omisti elämänsä uhrien oikeuksien ajamiselle ja osallistui kuulemisiin, joissa käsiteltiin Mansonin kulttiin kuuluneiden pääsyä ehdonalaiseen.

Nykyään perhettä edustaa Debra, joka on sanonut taistelevansa viimeiseen asti siskonsa puolesta.

– Tappajat eivät ole osoittaneet katumusta, Debra on kertonut.

Polanskin syvä suru

Polanski on sanonut katuvansa lopun elämäänsä sitä, ettei hän ollut kotona, kun Sharon Tate murhattiin.

Lehdistötilaisuudessa 1969 Polanski kritisoi tuolloin ankarasti sitä, että veriteon jälkeen amerikkalaismediat olivat kirjoittaneet ”murhatalossa” järjestetyistä juhlista ja maalanneet näin vääränlaisen kuvan Tatesta.

– Olen kuullut sanottavan, että hän oli yksi maailman kauneimmista naisista, mutta vain muutamat teistä tietävät, kuinka hyvä ihminen hän oli, Polanski sanoi.

Roman Polanskin ja Sharon Taten hääonnea vuodelta 1968. Vuonna 1984 julkaistussa elämäkerrassa Polanski sanoi Sharon Taten ja heidän syntymättömän lapsensa kuoleman jättäneen hänen sisimpäänsä tyhjiön.

Jälkipyykki

Tate haudattiin 13. elokuuta Culver Cityssa sijaitsevalle Holy Crossin hautausmaalle. Taten ja Polanskin syntymätön lapsi sai nimekseen Paul Richard Polanski.

Vain pari viikkoa hautajaisten jälkeen Polanski päästi Life-lehden hänen ja Taten kotiin. Hän poseerasi kuvissa vaimonsa verellä tahritun seinän edessä. Tempaus tuomittiin laajasti.

Ohjaaja puolustautui sanomalla, että hän toivoi kuvien ja haastattelun kannustavan murhista tietäviä ihmisiä poliisin puheille.

Roman Polanski luopui kaikista hänen ja Taten tavaroista vaimonsa kuoleman jälkeen. Hänen mukaansa niiden säilyttäminen oli liian tuskallista. Cielo Driven talo purettiin vuonna 1994.

Nuoren ja lupaavan näyttelijän murha järkytti Hollywoodia ja journalisti Dominick Dunne on muistellut, että viihdemaailman tähdet pelkäsivät tosissaan, että Taten murhaajat ilmestyisivät pian heidän ovelleen.

– En ollut koskaan nähnyt vastaavaa Los Angelesia ravisuttanutta järkytystä, Dunne on sanonut.

– Lapset lähetettiin pois kaupungista ja ihmiset palkkasivat turvamiehiä. Näyttelijä Steve McQueen toi aseen Jay Sebringin hautajaisiin, hän muisteli The Way We Lived Then -kirjassaan.

Cielo Driven talon kohtalo

Myöhemmin Taten kuolinpaikka toimi levytysstudiona, kun Nine Inch Nailsin Trent Reznor vuokrasi sen vuonna 1992. Hän teki siellä levyn ja kuvasi musiikkivideon.

Reznor muisteli vuonna 1997 antamassaan haastattelussa tavanneensa sattumalta Sharon Taten Debra-siskon, joka oli kysynyt, käyttikö Reznor hänen siskonsa kuolemaa hyväkseen.

Reznor oli häpeissään. Hän sanoi ymmärtäneensä että Tate ja muut uhrit olivat oikeita ihmisiä, eivätkä vain osa ”amerikkalaista folklorea”.

– En halua, että minua pidetään sellaisena tyyppinä, joka tukee sarjamurhaajia. Menin kotiin ja itkin. Kohtaaminen sai minut näkemään asiat toiselta kantilta, Reznor kertoi Rolling Stone -lehdelle 1997.

Lue lisää: 50 vuotta sitten julkaistiin kappale, jossa Charles Manson oli kuulevinaan salattuja merkityksiä – lopputuloksena karmea ihmisteurastus Hollywoodissa

Lue lisää: Susan Atkins oli vain 21-vuotias osallistuessaan maailmaa järkyttäneisiin murhiin – näin Charles Mansonin ”Perheen” jäsenille kävi