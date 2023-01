Harry pukeutui natsiunivormuun ja kohu oli valmis – prinssiltä tylyjä väitteitä Williamin osuudesta asiaan

Prinssi Harryn naamiaisasu aiheutti kohun – ja syvän särön prinssiveljesten väleihin.

Prinssi Harry paljastaa ensi viikolla ilmestyvässä elämäkertakirjassaan kohutun natsipuvun taustat, uutisoi Page Six.

Nuori prinssi päätyi otsikoihin ja aiheutti suuren kohun vuonna 2005 pukeutuessaan ystävänsä naamiaisjuhliin natsisotilaan asuun. The Sun -lehti julkaisi kannessaan kuvan tupakkaa ja drinkkilasia pitelevästä Harrystä, jonka puseron hihassa näkyi hakaristi.

Tuolloin 20-vuotias Harry pahoitteli asiaa pian julkisesti.

– Olen hyvin pahoillani, jos olen loukannut tai saattanut ketään häpeään. Kyseessä oli huono puvun valinta ja pyydän sitä anteeksi, tiedotteessa todettiin.

Harryn natsipuku päätyi kansainväliseksi puheenaiheeksi.

Page Sixin tietojen mukaan Harry kertoo kirjassaan keskustelleensa naamiaisasun valinnasta prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen kanssa. Prinssi William valitsi ylleen kotitekoisen leijonapuvun, kun Harry pähkäili kahden vaihtoehdon välillä. Pukeutuako natsiksi vai lentäjäksi?

– Soitin Willylle ja Katelle, kysyin mitä mieltä he ajattelivat. Natsiunivormu, he vastasivat Harry kirjoittaa elämäkerrassaan.

Herttuaparin reaktio natsipukuun oli ollut yksiselitteinen.

– Kamalampi kuin Willyn trikooasu! Paljon naurettavampi! Se olikin sen tarkoitus, Harry kirjoittaa.

Prinssi Harry on myöhemmin kuvaillut natsipukuun pukeutumista yhdeksi suurimmaksi virheeksi elämässään. Page Sixin lähteenä toimii kustannusalalla työskentelevä henkilö, joka on lukenut ensi viikolla ilmestyvän elämäkerran. Hänen mukaansa on erikoista, ettei Harry ota vastuuta teostaan ja siirry eteenpäin elämässään, vaan tekee selväksi, mitä mieltä on Williamin roolista skandaalissa.

Historioitsija ja kuninkaalliselämäkerturi Robert Lacey on aiemmin nostanut esiin veljesten riitojen juontavan alkunsa natsipuvun valintaan. Ensimmäiset merkit eripurasta tulivat esiin, kun Harry joutui ottamaan vastaan puvusta nousseen julkisen raivon – vaikka William oli ollut mukana valitsemassa pukua.

– Harry valitsi asun yhdessä isoveljensä, tulevan kuningas William V:n kanssa. Tuolloin 22-vuotias William oli nauranut koko matkan takaisin Highgroveen (Charlesin maaseutuasunnolle) nuoremman sisaruksensa, jota hänen oli tarkoitus mentoroida, kanssa – ja sitten he suuntasivat juhliin yhdessä, Lacey kirjoittaa vuonna 2020 ilmestyneessä Battle of Brothers -kirjassaan.

Laceyn mukaan kohun seurauksena Harry alkoi vieraantua perheestään ja tuntea katkeruutta. Hän piti tilannetta epäoikeudenmukaisena.

– Heidän suhteensa kärsi todella ensimmäistä kertaa ja he tuskin puhuivat toisilleen, hovin sisäpiiriläiset kertoivat Laceyn kirjassa.

– Harrya harmitti se, että William pääsi niin vähällä.

Harryn omaelämäkerran nimi on Varamies (alkuteos Spare). Se viittaa pikkuveljen rooliin kruununperimysjärjestyksessä edellä olevan isoveljen takana. Harryn antama syväluotaava tv-haastattelu ITV:lle julkaistaan sunnuntaina.

Ennakkoon julkaistulla videolla prinssi Harry puhuu perheestään ja kertoo haluavansa isänsä kuningas Charlesin ja veljensä prinssi Williamin elämäänsä takaisin.

– Sen ei koskaan olisi tarvinnut mennä näin. Haluan perheen, en instituutiota, Harry avautuu.

– Heidän mielestään meidät kannattaa pitää roistoina. He eivät ole osoittaneet halua tehdä sovintoa, hän jatkaa viitaten mitä ilmeisimmin perheeseensä.

– Haluaisin saada isäni takaisin. Haluaisin saada veljeni takaisin.