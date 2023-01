Airolan taiteilijaperheen taustalla kyti kamala tragedia – äiti Outi paljastaa Ylellä: ”Kukaan ulkopuolinen ei tiennyt”

Airolan perheen lapset ovat monille tuttuja taiteilijoita. Laulaja Arpan, näyttelijöiden Annan ja Oonan, sirkustaiteilija Saran ja viulisti Lauran äiti Outi Airola koki lapsuudessaan karmeita.

Airolan taiteilijaperhe on monelle eri taiteenlajeja seuranneelle tuttu. Perheen lapset ovat kaikki luovalla alalla: Arppa on tunnettu laulaja, huippusuositusta Aikuiset-sarjasta tuttu Anna ja ja Jussi-palkittu Oona ovat näyttelijöitä, Sara on sirkustaiteilija ja Laura on toimittaja.

Yle kertoo perheen äidin, Outi Airolan, karmeista lapsuudenkokemuksista, jotka Airola on nykyisin kääntänyt kuitenkin itselleen voitoksi.

Artikkelin mukaan Outi Airolan perhe muutti 1960-luvulla ympäröivältä maaseudulta töihin Kokkolaan, Ykspihlajan satamaa ympäröivään työläisyhteisöön, jossa tiukka moraali vaihtui sallivampaan elämään.

Perheellä oli pulaa rahasta, mutta lapsuudessa kiertäneen huhun mukaan erään miehen luona ”töissä käymällä” sitä saisi. Outi Airola lähti 7-vuotiaana aina koulun jälkeen miehen luo. Mies käytti Airolaa seksuaalisesti hyväkseen.

– Olin viisitoistavuotias, kun mies kuoli ja pääsin tästä piinasta. Koko lapsuuden ajan häpesin hirveästi kehoani ja yritin salata kaikin keinoin, mitä siellä talossa tapahtui. Luultavasti kukaan ulkopuolinen ei tiennyt, Airola kertoo Ylelle.

Airola kertoo, että miehen vaimo jopa odotti ulkona ja tarjosi Airolalle tapahtuneen jälkeen aina pipareita ja limonadia. Rahaa tuli, mutta Airola yritti kertoa tilanteesta perheelleen.

– Kun yritin kotona sanoa, etten enää haluaisi mennä sinne, äiti sanoi: Totta kai menet, sinähän saat sieltä rahaa.

Airola ei Ylen mukaan ollut ainoa miehen uhreista, mutta toinen tyttö ei koskaan puhunut asiasta.

– Jälkeenpäin olen ymmärtänyt, että pedofiliassa lapsi sidotaan kiinni rikokseen ja sen salailuun niin, että lapsi alkaa itse ajatella tehneensä jotain väärin, Airola lisää.

– Ajattelen, että minulla oli persoonalliset, erikoiset vanhemmat ja sain nähdä ja kokea asioita, jotka eivät normaalisti lapsen elämään kuulu, myös ikäviä asioita. Mutta toisaalta, pahat kokemukset ovat antaneet jonkinlaisen vapauden tunteen: nyt on paha koettu ja edessä on pelkkää hyvää, Airola kertoo Ylelle siitä, kuinka on kääntänyt kokemuksensa vahvuudeksi.

Oona ja Anna Airola ovat näyttelijöitä.

AirolAN kaikki viisi lasta ovat menestyneet taiteiden saralla.

Nouseva laulajatähti Aaro Airola, eli Arppa, on tunnettu muun muassa kappaleistaan Kiertoradat ja Leikkiä sanoilla. Oona Airola taasen on palkittu Jussi-patsaalla kahdesti: vuonna 2017 hän voitti Parhaan naissivuosan palkinnon roolistaan elokuvassa Hymyilevä mies, ja vuonna 2019 Parhaan naispääosan palkinnon elokuvasta Oma maa.

Aaro Airola tunnetaan taiteilijanimellä Arppa.

Anna Airola on noussut varsinkin viime vuosina suuren yleisön tietoisuuteen Oonan roolistaan Ylen huippusuositussa sarjassa Aikuiset. Laura Airola taas on toimittaja, ja hän on Ylen mukaan perustanut Kokkolan kinojuhlat. Sara Airola on sirkustaiteilija ja sirkuskoulun omistaja.