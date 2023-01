Aira Samulin yllättyi iloisesti: rakkaan Hyrsylän mutkan tulevaisuus sai vihdoin päätöksen

Hyrsylän mutka täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlavuoden ohjelma tulee tarkentumaan vuoden mittaan, mutta Samulin lupaa järjestää lohjalaisessa hirsilinnassaan ”yhtä sun toista”.

Helmikuun lopulla 96 vuotta täyttävän kotimaisen tanssin legendan Aira Samulinin vuosi on alkanut mukavissa merkeissä.

Hänen hallinnoimansa matkailukohde Hyrsylän mutka on otettu Museoviraston suojeluun.

Vuonna 1983 valmistunut, Lohjalla sijaitseva hirsilinna on rakennettu käsityönä karjalaisen rakennusperinteen mukaisesti.

Museoviraston perustelut kuuluvat näin:

– Hyrsylän mutkan hirsirakennus edustaa huolella suunniteltua, karjalaisen rakennusperinnön tuntemukseen perustuvaa ja varsin poikkeuksellisesti käsityönä toteutettua vanhaa rakennustapaa.

Samulin on kunnianosoituksesta luonnollisesti hyvillään.

– Kyllä tämä on tosi hienoa, hän iloitsee Ilta-Sanomille puhelimitse Helsingin-kodistaan Bulevardilla.

– Onhan se tehty niin perinteisellä menetelmällä. Karjalaisessa rakennuskulttuurissa taito siirtyy isältä pojalle.

Hakuprosessissa meni Samulinin mukaan noin kaksi vuotta.

– Mulla kävi jo silloin tunne, että mitä jos... Mutta kyllä tämä yllätyksenä pitää kuitenkin ottaa!

Hyrsylän mutkan toteuttivat arkkitehti Vilho Suonmaa (1935–2004) ja rakennusneuvos Pekka Tavi (1921–1993).

Samulin ylistää kaksikkoa.

– He olivat legendaarisia karjalaisen kulttuurin tutkijoita. He sanoivat, että Hyrsylän mutka on heidän lapsensa. Sitä tehtiin niin pieteetillä ja käsityönä. Ei säästelty aikaa eikä fuskattu halvemmilla vaihtoehdoilla.

Samaa mieltä on myös Museovirasto:

– Harva rakennus on toteutettu perinteiseen tapaan pelkin puuliitoksin kuten Hyrsylän mutka, perusteluissa kirjoitetaan.

Hyrsylän mutkan pihapiiristä löytyy muun muassa nyrkkeilijälegenda Sten Suvion patsas. Hän oli Aira Samulinin setä.

Samulinin mukaan Hyrsylän mutka, kuten monet muutkin hänen hankkeensa, ovat lähteneet yksittäisistä päähänpistoista.

– Ei tämä ole ollut mun unelma. Mutta mielestäni pelkkää unelmointia tärkeämpää ihmiselle on tarttua elämän tarjoamiin tilaisuuksiin. Muuten ne menevät ohi!

Myös hirsilinnan sijainti on tavallaan onnellista sattumaa. Samulinin kotiseutu sijaitsee alkuperäisessä Hyrsylän mutkassa luovutetussa Karjalassa. Sitten hän bongasi Lohjalta, entisen Nummen kunnan alueelta, Hyrsylä-nimisen paikan.

– Päähäni pamahti, että tuonnehan minun pitää tehdä tällainen muistomerkki karjalaiselle kulttuuriperinnölle, Samulin kertoo ja nauraa legendaarista nauruaan.

Pihapiiristä löytyy päärakennuksen lisäksi höyryveturi 1930-luvun Viipurista, hirsitalo 1860-luvulta ja 1700-luvun aitta. Myös sotahistoriaa löytyy – sotaesineitä Mannerheimista lottiin.

– Ehkä tämä Ukrainan tilanne on saanut ihmiset taas ymmärtämään, mitä sota on. Sodasta pitää puhua ja näitä asioita on pidettävä esillä. Silloin 80-luvulla monet harmittelivat, että miksei pappa puhunut... No kyllä he saunan lauteilla, mutta eivät he ulospäin uskaltaneet.

– Silloin löin nyrkkiä pöytään, että perkele, olenko minä joku pelkuri! Isäni oli soturi, ja niin olen minäkin! Nyt loppuu tämä vaikenemisen kulttuuri, Samulin todistaa painokkaasti rakkaan hirsilinnansa syntyvuosista.

Hyrsylän mutkasta löytyy arjen monia puolia esitteleviä näyttelyitä. Samulinilta löytyy muun muassa mittava nukkekokoelma.

1860-luvulla rakennettu Wanha Langin talo taasen esittelee muun muassa menetetyn Karjalan takaisia aiheita.

Samulin myöntää, että juhlavuoden ohjelmaa ei ole vielä tarkkaan päätetty.

– Mutta aion järjestää yhtä sun toista, hän lupailee.

Ennen kaikkea Samulin aikoo satsata suojelukohteen ylläpitoon. Koronan takia välttämättömät kunnostustoimet ovat lykkääntyneet.

– Katto on seuraava asia, jota pitäisi laittaa. Pekka Tavi sanoi, että kun katto rakennetaan hyvin, niin se kestää 500 vuotta. Mutta pitäähän sitä huoltaa, tervata ja näin.

Halvaksi remontti ei tule. Samulinin uutisoitiin pari vuotta sitten huutokaupanneen taidekokoelmansa päälle 100 tuhannen euron hintaan. Ne rahat uppoavat katon hoitoon.

Nyt huolta ovat tuoneet kohonneet sähkökustannukset, vaikka perinteisesti Hyrsylän mutka on perinteisesti nukkunut talviunta.

– Mutta pitäähän siellä olla lämmöt päällä. Muuten putket jäätyy. Saa nähdä, millaisen loven sähkölasku tekee, mutta toivotaan, ettei talvesta tule ainakaan kovin kylmä.

Korona-ajan yli Samulinin ihmemaa selvisi siten, että hän myi Saimaan rannalla sijainneen tonttinsa.

Jorma Uotisen ja Aira Samulinin ystävyydellä on jo legendaarinen maine. Viime vuosina Uotinen on myös esiintynyt Hyrsylän mutkan joulujuhlassa joulupukkina. Tämä kuva on joulukuulta 2021.

Vaikeuksista on kuitenkin selvitty ja Samulinin ihmemaan tulevaisuus näyttää valoisalta.

– Vaikka on mulla edelleen 20 tonnia velkaa, hän paljastaa, mutta takaa, että ”sille löytyy kyllä vastinetta".

– Tärkeintä on, että kohde on nyt säätiöity ja viimein suojeltu!

Hyrsylän mutkan ja sen pihapiirin juridinen omistaja on Aira Samulinin säätiö.

Samulin ei ole vielä selvittänyt, mitä konkreettista hyötyä Museoviraston suojelusta on.

– Mutta sen ehtii selvittää. Eiköhän kuitenkin ole hyvä, että nyt on sitten tällainen taho pitämässä paikasta huolta senkin jälkeen kun mua ei enää ole – kun ei mua enää kovin kauaa voi olla!

Mutta ei ikipirteä legenda ole mihinkään menossa ainakaan ihan vielä. Talvella hän järjestää vastaanottoja luonaan Bulevardilla.

Myös Samulinin sydänystävä, useana jouluna myös Hyrsylän mutkan joulupukkina esiintynyt Jorma Uotinen on tulossa kylään perinteiselle lohikeitolle.

– Olen jo suunnitellut asian! Kun vuodenvaihde meni ja saadaan vielä loppiainen tästä hoidettua, niin voidaan laskeutua taas arkeen.