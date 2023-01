Siskon yllättävä menehtyminen vaikutti Alma Hätöseen syvästi – pohtii Trendissä nyt uutta uraa ”kuoleman kätilönä”

Juontaja Alma Hätönen lopetti radio- ja tv-työt viime vuoden alussa. Hän kertoo Instagramissa jatkavansa edelleen media-alan töitä, mutta haaveilee myös uudesta ammatista ”jonkinlaisena saattajana” kuoleman hetkillä.

Alma Hätösen syksy on sisältänyt paljon surua siskon kuoleman myötä.

Juontaja Alma Hätönen menetti Eeva-siskonsa yllättäen syksyllä, vain kuukausi 39-vuotiaan siskon syöpädiagnoosin jälkeen.

Hätönen kertoi siskon kuoleman jälkeen Instagramissa surutyöstään. Tekstin ohessa komeilee kaunis maisema veden ääreltä.

– Todella läheisen ihmisen menettämiseen liittyvä suru on ollut täysin erilaista kuin kuvittelin. Ei tähän olisi voinut valmistautua tai tietää, mitä on tulossa, Hätönen kertoi syksyllä.

Alma Hätönen haluaisi mahdollisesti toimia saattohoitajana tai psykoterapeuttina saattohoidossa oleville ihmisille.

Radio- ja tv-juontajana tunnettu Hätönen kertoo nyt Trendin haastattelussa uusista urasuunnitelmistaan, jotka liittyvät paljolti kuolemaan.

– Minulle on konkretisoitunut se, mitä kuolema todella on. Miten sen pelkoa voi lievittää, miten kuolevan suuta kostutetaan ja miten asentoa korjataan. Tämä voi kuulostaa jonkun mielestä kummalliselta, mutta kuolemasta on tullut minulle kuluneen vuoden aikana tosi tärkeä asia, Hätönen kertoo Trendissä.

Hätönen lopetti viime vuoden alussa radio- ja tv-työt. Hän kertoo Trendissä, että viimeaikaiset tapahtumat ovat herättäneet hänessä halun toimia kuoleman parissa, ehkä jonkinlaisena saattajana.

– Hyvän kuoleman mahdollistaminen on se, mitä minun kuuluu elämässäni tehdä. Onko se työ saattohoitajana tai psykoterapeuttina, joka auttaisi ihmistä käsittelemään kuolemaa jo ennen saattohoitoa ja sen aikana? En vielä tiedä työn muotoa, mutta unelmoin siitä, että voisin toimia jonkinlaisena kuoleman kätilönä.

Hätönen pohti saattohoidon tärkeyttä jo aiemmin Instagram-postauksessaan.

– Kulttuurillisesti olemme siivonneet kuoleman pois näkyvistä, vaikka se koskettaa meistä ihan jokaista. Uskonkin, että äärimmäisen onnistunut, intensiivinen ja läsnä oleva saattohoito on vaikuttanut todella paljon siihen, miten voin henkisesti nyt. Ikävä on valtava ja ikuinen, mutta tarkastelen tällä hetkellä kaikkea elämän päättymiseen ja rajallisuuteen liittyvää uteliaana ja kiitollisena.

Hätönen lopetti radio- ja tv-työt viime vuonna.

Hätönen kertoo Instagramissa, että uusista urahaaveistaan huolimatta hän jatkaa silti media-alan töitä eikä ole täysin lopettanut niitä. Hätönen on tunnettu erityisesti YleX- ja HitMix-radiokanavien juontajana sekä television puolelta Big Brother Suomesta.

Hätösen sisko laskettiin haudan lepoon marraskuussa. Hätönen kertoi tuolloin Instagramissa tunteistaan.

– Nyt vasta pääsee todella sisäistämään tapahtunutta, lepäämään ja maadoittumaan taas. Hengittämään, palautumaan ja ehkä ujosti kuulostelemaan sitä, miten itse jaksan kaiken tämän keskellä.

Hätönen lisäsi tekstinsä oheen videon surutyöstään. Hän haki lohtua vaikeassa elämäntilanteessa ulkoilemalla syksyisessä metsässä koiriensa kanssa.

– Tänään maadoittajina toimivat metsä, sienet, sienipiirakan tekeminen ja ihmis- sekä koiraystävät. Pieni pentu ja elämää nähnyt koiravanhus. Heissäkin näkyy elämän kiertokulku, kuinka toinen on vasta aloittanut ja toinen jo valmistautuu lähtöön. Kuinka tässä hetkessä on niin paljon menneisyyttä ja tulevaisuutta.

