Sari Tammisesta tehtiin rikosilmoitus – tv-suosikki keskellä outoa tanssilavariitaa: ”Tämä on ihan painajaista”

Suosikkijuontaja Sari Tamminen on ollut järjestämässä tapahtumia nuorten ja lasten hyväksi. Kaikki eivät ole sulattaneet sitä, että tapahtumissa on ollut musiikkia ja laulua.

Juontaja Sari Tamminen on toiminut puuhanaisena Ilmaristen tanssilavan hyväntekeväisyystapahtumissa. Hän uskoo, että se on syy rikosilmoitukseen.

Juontaja Sari Tammisen vuosi 2023 ei alkanut parhaalla mahdollisella tavalla. Hän sai nimittäin kuulla, että hänestä on tehty tutkintapyyntö poliisille.

Tammisesta ilmoituksen tehneet henkilöt syyttävät häntä muun muassa kunnianloukkauksesta, uhkailusta ja valta-aseman väärinkäytöstä. Tamminen (kok) on Liedon kaupunginvaltuuston varajäsen.

Lounais-Suomen poliisi vahvistaa Ilta-Sanomille, että tapauksesta on käynnissä esiselvitys. Tamminen kirjoittaa poliisille vastineen, jonka jälkeen poliisi päättää, onko asiassa syytä käynnistää tutkinta.

Sari Tamminen on tullut suurelle yleisölle tutuksi erilaisista juontotehtävistä, kuten Kesäillan valssi -ohjelmasta. Kuva elokuulta 2022.

Tutkintapyynnön taustalla on useita vuosia jatkunut riita tanssilavasta, joka sijaitsee Liedon Ilmarisissa. Metsäpirttinä tunnetussa paikassa järjestetään muun muassa yksityistilaisuuksia ja liikuntatoimintaa sekä kesäisin lavatansseja. Metsäpirtti on ollut toiminnassa 1950-luvulta asti, mutta nykyinen kiista alkoi vuonna 2016, kun lähistön asukkaat alkoivat valittaa melusta.

Alun perin valittajia oli enemmän, mutta Tammisen mukaan mukana on enää kaksi taloutta. He ovat valittaneet asiasta useisiin eri lautakuntiin ja neljä kertaa hallinto-oikeuteen.

Metsäpirtin tanssilavaa vuokrataan talvisin yksityistilaisuuksiin, kuten häihin ja ristiäisiin.

Viimeisin päätös tuli Vaasan hallinto-oikeudesta joulukuun alussa. Sen mukaan paikalla voi järjestää kello 22 jälkeen jatkuvia tilaisuuksia. Melutasojen ohjearvojen ylittymistä voi tapahtua enintään 15 viikonloppuna vuodessa. Kesä–elokuussa tällaisia tapahtumia saa olla enintään seitsemän.

Metsäpirtin välittömässä läheisyydessä on noin 30 taloa. Valtaosaa melu ei Tammisen mukaan häiritse.

– Nämä kahden talon asukkaat kiertelevät keräämässä nimiä vetoomuksiin, seisovat tiellä melumittareiden ja videokameroiden kanssa ja valittavat kaikesta, mitä siellä tapahtuu, ei ainoastaan tansseista. Tämä on ihan painajaista, Tamminen sanoo.

– Kyläläisiä harmittaa, että kaikki leimataan valittajiksi, vaikka kyse on kahdesta talosta. Yksi ihan siinä lähellä asuva henkilö olisi halunnut tulla elokuussa tansseihin, mutta perheessä oli koronaa. He olivat menneet terassille, avanneet lasiovet, ottaneet siinä oluet ja nauttineet fiiliksestä kauempaa.

Eniten Tammista kismittää se, että valittaminen on pois lapsilta ja nuorilta. Kaikki Metsäpirtin tuotot menevät sitä vuokraavalle urheiluseuralle Liedon Lujalle, joka liikuttaa vuosittain satoja lapsia ja nuoria, aikuisia ja veteraaneja.

– Seuran toiminta on riippuvainen Metsäpirtistä. Mielestäni valittajien toiminta on itsekästä. En ymmärrä, miten sydämettömiä he ovat.

Metsäpirttiä vuokraa paikallinen urheiluseura Liedon Luja.

Tamminen uskoo rikosilmoituksen kohdistuneen häneen siksi, että hän on puhunut asiasta julkisesti ja saanut tunnettuna henkilönä asialle huomiota. Lisäksi hän on ollut järjestämässä Metsäpirtin hyväntekeväisyystansseja.

– Hallinto-oikeuden päätökset ovat julkisia, ja olen kirjoittanut niistä. En ole koskaan maininnut näiden ihmisten nimiä tai osoitteita enkä todellakaan tiedä, mihin väite uhkailusta on perustuu. Ymmärtääkseni minulla oikeus kertoa mielipiteeni sosiaalisessa mediassa.

Tamminen kertoo, että valittajia on yritetty saada neuvottelupöytään.

– On ehdotettu neuvottelua kunnan edustajan ja urheiluseuran edustajien kanssa. Heille tämä ei käy. Heille on tarjottu kompromissia, mutta mikään ei käy.

Jos poliisi aloittaa tapauksesta esitutkinnan ja Tammisen katsotaan syyllistyneen toiminnallaan rikokseen, hän voi saada sakkotuomion.

– Koko kylä on jo ilmoittanut, että sakot maksetaan kimpassa. Kerätään kolehti, ja loppurahat menevät Liedon Lujan lasten ja nuorten toimintaan. Kylän henki on tällainen, ja näiden kahden talon toiminta on vahvistanut sitä entisestään, Tamminen sanoo.

Sari Tamminen uskoo joutuneensa valittajien tähtäimeen, koska on ollut järjestämässä tanssilavalla tapahtumia ja puhunut aiheesta paljon julkisesti.

Tammisen mielestä asiasta valittaminen on mennyt liiallisuuksiin.

– Mielestäni jokaisen valituksen pitäisi maksaa 200 euroa, ja jos valitus menee läpi, summan saisi takaisin. Poliisit ovat ylityöllistettyjä muutenkin, ja sitten heitä vaivataan tällaisilla olemattomilla asioilla. Tämä menee ihan naurettavaksi.

Tamminen pitää hallinto-oikeuden viimeisintä päätöstä tärkeänä koko tapahtuma-alan kannalta.

– Emme aio antaa periksi. Jos tällaiset henkilöt saavat tässä asiassa periksi, näitä tapauksiahan on jatkossa yhä enemmän. Mitä tapahtuu kaupunkifestareille, jos tästä tulisi ennakkotapaus?