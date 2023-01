Viivi, 21, tekee kovaa pornoa ja näyttää uutuusdokumentissa totuuden äidilleen – ”On se toisaalta järkyttävää”

Veitola.doc -dokumenttisarjassa haastatellaan Only Fansia tekeviä sisällöntuottajia. Viivi näyttää dokumentin kuvauksissa äidilleen ensimmäistä kertaa, millaisella sisällöllä hän tienaa jopa 10 000 euroa kuukaudessa.

Viivillä on Only Fansin tekemiseen poikaystävänsä siunaus.

Uudessa dokumenttisarjassa Veitola.doc käsitellään yhteiskuntamme kiinnostavia ilmiöitä. Neliosaisen sarjan toisessa, torstaina ilmestyvässä jaksossa tavataan ”moderneja seksityöläisiä”.

Yksi heistä on 21-vuotias Viivi, joka asuu poikaystävänsä Jessen kanssa. Juontaja-toimittaja Maria Veitola ja ohjaaja-käsikirjoittaja Sami Kieksi matkaavat Viivin luokse kuulemaan hänen tarinansa.

Viivi on tehnyt Only Fansiin aikuisviihdettä noin kaksi vuotta. Hänen Only Fans -tilillään esitellään hänet ”kiimaisena nettityttöystävänä”.

Kaikki sai alkunsa, kun Viivi laittoi palveluun alun perin poikaystävälleen Jesselle lähettämiään alusvaatekuvia.

– Sinne alkoi tulla noususuunnassa faneja, sitten aloin tekemään niin rohkeaa kuin voi tehdä, Viivi kertoo.

– Jos näyttää tuolta, kannattaa ottaa rahat pois, Jesse toteaa.

Viivi ja Maria Veitola juttelevat jaksossa Only Fansin tekemisen hyvistä ja huonoista puolista.

Jakson yksi mieleenpainuvimpia kohtauksia on, kun kamerat seuraavat Viivin ja hänen äitinsä yhteistä hetkeä. Viivi näyttää Maria-äidilleen ensimmäistä kertaa, millaista sisältöä hän tekee Only Fansiin.

– Haluatko sä nähdä? Maria Veitola kysyy sohvalla istuvalta äidiltä.

– Antaa tulla, äiti nyökkää.

Läppärin ruudulle lävähtää Viivin omassa makuuhuoneessaan kuvaamaa kovaa pornoa.

–Aika vauhdikas, Viivi miettii, kun hänen voihkintansa täyttää olohuoneen.

Maria-äiti katsoo ilmeettömänä videota.

– On se ihan kunnon pornoa, Maria Veitola toteaa.

– Se on juurikin sitä, äiti naurahtaa.

– Kyllä mä sanon, että teen pornoa, Viivi sanoo.

– On se toisaalta järkyttävää, Maria-äiti pohtii.

– Mikä siinä on järkyttävää? Veitola kysyy.

– Kun se on oma lapsi. Eka ajattelin että hän on hemmetin rohkea, mutta en voi välttää, etteikö tulisi myös häpeän tunne jotenkin, Maria-äiti myöntää.

Viivi tienaa parhaimmillaan lähes 10 000 euroa kuukaudessa Only Fans -sisällöllään.

Viivi korostaa, että hän on tienannut Only Fansin kautta viimeisen kymmenen päivän aikana 2 800 euroa. Edellisessä kuussa hän kertoo tienanneensa hieman alle 10 000 euroa.

– Kyllä se vartijan palkan voittaa, äiti naurahtaa.

Hetki äidin kanssa oli tärkeä, koska Viivi myöntää, että hän alun perinkin pelkäsi äitinsä reaktiota.

– Menin eka vähän paniikkiin, koska äiti on tosi läheinen mulle. Pelkäsin, että hän suuttuu ja jättää mut ja kaikki on ohi tämän takia. Joillain on mennyt perhesuhteet solmuun, Viivi kuvailee.

– Ajatteletko oikeasti, että voisin hylätä sut tämmöisen asian takia? Äiti on aina lapsensa puolella, Maria-äiti korostaa.

Maria Veitola kysyy Maria-äidiltä, että onko hänellä prosessoitavaa juuri näkemässään materiaalissa.

– Tämä on sen prosessoinnin loppua. Nyt mä tiedän mistä on kyse tarkalleen, mun ei tarvitse sitä miettiä eikä sitä, mitä muut sanoo. Tiedän, että Viivi on sinut itsensä ja tämän homman kanssa, se riittää minulle, äiti korostaa.

