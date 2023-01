Tuure Kilpeläisen, 52, video sulattaa sydämiä somessa: kuusilapsisen perheen isä näyttää mestarin elkein, miten pienokainen saadaan uneen

Tarvittiin piano, laulu ja lämmin syli, ja vauva oli unten mailla parissa minuutissa.

Laulaja-lauluntekijä Tuure Kilpeläisen ja kuvataiteilija Manuela Boscon toinen yhteinen lapsi syntyi viime keväänä.

Pariskunnan suuren uusioperheen iltatähti on seikkaillut usein myös molempien taiteilijoiden Instagram-tileillä.

Tällä kertaa pieni tytär pääsi isänsä syliin pianojakkaralle.

Kilpeläinen on julkaissut Instagram-tilillään videon, jolla hän soittaa kappalettaan Talvi vuonna 2006 ilmestyneeltä levyltään Kysymyksiä sudelle.

Pystypiano helisee samettisesti. Äänet leijailevat huoneessa kuin hiutaleet tyynessä illassa.

– Joko taas on tullut talvi, vuodenajat vaihtuu arvaamatta, Kilpeläinen aloittaa laulunsa.

Tytär istuu tyytyväisenä sylissä. Alkuun tiukka tapitus kännykän kameraan. Kuin hän olisi on ollut tässä ennenkin.

– Päivät himmeni huomaamatta / Mä kuljen poikki aution pallokentän ja uuteen lumeen jätän jälkeni, isä jatkaa.

Pienokaisen pää retkahtaa sivulle. Hetki sitten terävinä katsoneet silmät muuttuvat sameiksi kuin pääkaupungin polvilleen iskevä pyry.

Hän yrittää varovasti nostaa päätä takaisin, mutta ei. Hän on putoamaisillaan unen syleilyyn.

Vaan hetkeksi hän vielä havahtuu. Isä aloittaa uuden säkeistön.

– Se on taas julma talvi ja helvetillinen jääkausi / Taas kului kokonainen vuosi, eikä vielä, ei vieläkään ketään, jonka vuoksi tämän sietäisin...

Viimeisillä voimillaan silmäterä ojentaa vielä toista kättään. Pienet sormet harhailevat tilassa kuin mukaellen isän liikkeitä koskettimistolla. Sitten nekin uupuvat.

Isä ei kuitenkaan malta vielä lopettaa. On päästävä kertosäkeistöön.

– Maa peittynyt on, luoja kuinka lentää lunta / Järjetön maa talven alla lepää hangen alla talviunta / Valvon ja mietin, hiutaleita maahan putoaa...

Vauva on jo antautunut lepäämään kuin pihanurmi uuden lumen alle. Hän on tehnyt pesän isän syliin kuin horteeseen käyvä karhu. On tapahtunut tuutulaulun kaunis ihme: näin helppoa on kun sen osaa.

– Vanha biisi unettaa, Kilpeläinen tokaisee videon kuvatekstissä.

Manuela Boscon ja Tuure Kilpeläisen suurperheessä on yhteensä kuusi lasta. Kaksi heistä on pariskunnan yhteisiä.

Herttaista videota ovat ihastelleet niin rokkari Sami Yaffa, laulaja Bess kuin malli Saimi Hoyerkin.

Monet Kilpeläisen seuraajat ovat ylistäneet paitsi isän nukutuskykyjä, myös tuutulaulujen merkitystä pienten lasten kasvatuksessa.

– Teho on moninkertainen, täälläkin nukahti 5kk ikäinen syliin kun tätä kuunneltiin, eräs seuraaja hehkuttaa.

– Tänään taas ajattelin 4 kk vauvan kanssa musisoidessa, että jokaisella piano soittavalla vanhemmalla tulisi olla se 3 kättä, toinen seuraaja pohtii.

– Tästä tuli niin hyvä mieli! Taidanpa minäkin laulaa pikku perhoselleni tänään(kin), kolmas aikoo.

Kilpeläisen ja Boscon uusioperheeseen kuuluu yhteensä kuusi lasta. Heistä kaksi, 2-vuotias ja huhtikuussa syntynyt noin 8 kuukauden ikäinen, ovat pariskunnan yhteisiä. Loput neljä ovat 17-, 14-, 7- ja 5-vuotiaita. Vanhimmat lapset ovat Kilpeläisen, 52, aiemmasta liitosta, keskimmäiset Boscon, 40, edellisestä suhteesta.

Toisen yhteisen tyttären syntymää varjostivat kuitenkin tragediat: vuoden 2021 lokakuussa Bosco kertoi saaneensa kuluneen vuoden aikana jopa kaksi keskenmenoa.

Bosco kertoi tuolloin Anna-lehdessä ensimmäisen keskenmenon tulleen puun takaa.

– En ollut aiemmin joutunut kokemaan sellaista. Se oli fyysisesti rankkaa, ja sen jäljiltä jäi tyhjyys.

Kilpeläinen puolestaan kertoi Me Naisille olleensa kipeiden tilanteiden edessä ymmällään.

– Miehenä siinä on vähän hämmentynyt, miten pitäisi olla. Olen vain yrittänyt olla Manuelan tukena.

Lopulta parin rakas pienokainen saapui maailmaan kotisynnytyksellä. Bosco kertoi Me Naisille kokemuksen olleen ”raju mutta kaunis”.