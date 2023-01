– Rokkari pinteessä taas, Hynynen toteaa.

Muusikko Jouni Hynynen joutui tiistaina kiipeliin jouduttuaan lomamatkallaan paikallisen flooran kynsiin. Hynynen julkaisi ahdingostaan videon Instagramissa.

– Meanwhile in the jungle. Rokkari pinteessä taas. Tilannetta ei ole lavastettu, oikeesti, muusikko kirjoitti videon yhteyteen.

Hynynen lomailee parhaillaan Thaimaassa vaimonsa, näyttelijä Mari Perankosken, kanssa, joka on myös kuvannut kyseisen pätkän.

Perankoski ihastelee videolla aluksi paikallisia villoja, kunnes kamera kääntyy vähitellen Hynyseen, joka on jäänyt hiuksistaan kiinni paikalliseen kasviin.

– Voitaisko Jouni mennä jo sisään? Perankoski kysyy.

– Mie oon niin väsyny tähän, kamppailun kasvia vastaan hävinnyt muusikko parahtaa alakuloisena etsien ratkaisua pulmaan.

Perankoski lohduttaa miestään, ja lupaa auttaa – heti ikuistettuaan tilanteen.

– Oota mie otan valokuvan, niin tuun sitten auttamaan, näyttelijä toteaa.

Hynynen ja Perankoski ovat pitäneet yhtä jo vuodesta 2012.

Hynynen ja Perankoski menivät naimisiin syksyllä 2016. He alkoivat seurustella neljä vuotta aiemmin.

Syyskuussa pariskunta juhlisti avioliittonsa 6-vuotispäivää. Perankoski julkaisi tuolloin kuvia matkan varrelta, myös vastavihitystä morsiusparista.

– Tämän ihanan hahmon kanssa on pidetty montut auki aviossa ja ympäri maailmaa jo kuusi vuotta, Perankoski kirjoitti.

Pariskunta on viettänyt nyt jouluaan Thaimaassa, ja jakanut matkaltaan runsaasti kuvia ja videoita.