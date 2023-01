Petra Hämäläisen Miss Universum -taival alkoi kammottavalla tilanteella: kaikki tavarat kisa-asuineen katosivat kesken matkan

Hallitseva Miss Suomi Petra Hämäläinen kilpailee tammikuussa Miss Universum -kilpailuissa.

Vuonna 2022 kruunattu Miss Suomi Petra Hämäläinen on matkalla tämän vuoden Miss Universum -kilpailuihin. Kilpailun finaali pidetään New Orleansissa 14. tammikuuta.

Hallitseva Miss Suomi edustaa Universumeissa muotisuunnittelija Jukka Rintalan suunnittelemissa asuissa, mutta Miss Suomen Instagramissa kerrotaan kammottavasta tilanteesta: Hämäläisen kaikki matkatavarat kisa-asuineen ovat kadoksissa.

– Lennot meni hyvin mutta matkatavarat vielä kateissa, peukut pystyyn että Petra saa matkatavarat pian takasin, Miss Suomen virallisella Instagram-tilillä kerrotaan.

Kadoksissa on siis kahdeksan Jukka Rintalan suunnittelemaa kisapukua, Johanna Oraksen suunnittelema ja käsinmaalaama viitta bikinikierrokselle sekä Hämäläisen henkilökohtaiset vaatteet, hygieniatuotteet ja meikit. Kadoksissa on myös Hämäläisen mukaan ottama onnenametisti, jonka hän on Instagram-postauksen mukaan saanut ystäviltään.

Hämäläisellä on kilpailussa kahdeksan Rintalan suunnittelemaa asukokonaisuutta. Kuvassa asu nimeltä ”Spirit of Forest” eli ”metsän henki”.

Teemana puvuissa on suomalainen luonto ja ne kantavat nimiä keskiyön aurinko, järvien kimallus, Kalevan Sampo, jäinen maisema, lumen valo, hopea kukat ja revontulet.

– Haluamme tuoda Suomen luonnon monipuolisuuden ja kauneuden esille pukujeni kautta. Olemme tarkkaan miettineet, missä tilaisuuksissa tulen asuja pitämään. Kaikki on mietitty viimeiseen saakka, Hämäläinen kertoo tiedotteessa.

Hämäläisen päällä on Rintalan suunnittelema asu nimeltä ”keskiyön aurinko”.

Asujen nimiä ovat muun muassa Keskiyön aurinko ja Järvien kimallus.

Kultaisen laskettelupuvun kerrotaan olevan Rintalan omasta vintage-kokoelmasta.

Hämäläinen kruunattiin Miss Suomeksi syyskuussa. Hän on kertonut IS:n haastattelussa saaneensa usein kuulla pituudestaan.

– Ei todellakaan ole aina helppoa olla näin pitkä. Saan usein kuulla, etten saisi esimerkiksi käyttää korkeita korkokenkiä.

Hämäläinen ei kuitenkaan halua antaa kommenteille painoarvoa.

– Haluan sanoa kaikille, että kantakaa itseänne kauniisti ja olkaa ylpeitä siitä, millaisia olette.