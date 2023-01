Jaakko Tepon laulu-ura päättyi 42-vuotiaana aivoinfarktiin – nyt Ilja-poika kertoo, miten isän tragedia muutti heidän välinsä täysin

Kun Jaakko Teppo sai aivoinfarktin ja joutui lopettamaan suositun kiertävän kuplettilaulajan uransa, Ilja Teppo oli 13-vuotias. Nyt 41-vuotiaana Ilja kiertää itse ja esittää omien laulujensa lisäksi isänsä hittejä.

– Ensin meitä pyydettiin keikalle velipoika Johanneksen kanssa ihan sukunimen takia, Ilja Teppo, 41, muistelee.

Siitä on runsaat 20 vuotta, kun he suostuivat.

Veljesten isä on legendaarinen Jaakko Teppo, 69: suomalaisten suursuosikiksi 1980-luvulla noussut kuplettilaulaja. Pamela, Rakkaus ja Metsärahat, Hilma ja Onni sekä muut klassikot olivat kuitenkin tuolloin 2000-luvun alussa jääneet vuosiksi kuulematta livenä, sillä Jaakko Teppo oli saanut aivoinfarktin vuonna 1995 ja joutunut lopettamaan esiintyvän taiteilijan uransa.

Ensin veljekset esittivät isänsä kappaleita ja omiakin biisejään kaksin, sitten yhtyeessä Kaukolasipartio. Bändi teki kaksi albumia ja lähinnä Itä-Suomessa yli 700 keikkaa, mutta nyt Ilja Teppo keskittyy soolouraansa.

Ilja Teppo pitää nykyisin huolta Jaakko Teppo -brändistä. – Kymmenisen vuotta sitten isä kysyi, olisiko mahdollista, että vanhin poika ottaisi nämä asiat hoidettavakseen. Vastasin tietysti myöntävästi, Ilja kertoo.

Isä kirjoitti lauluihinsa värikkäitä tarinoita, mutta Iljalla riittää niitä ihan omasta elämästäänkin. Vai miltä kuulostaa esimerkiksi rocktähteys Moskovassa ja Pietarissa venäjänkielisen bändin solistina kymmenisen vuotta sitten, kauan ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan?

Isä-Jaakosta on ehkä kuitenkin syytä puhua ensin ikään kuin ohjaajana Iljan maailmaan.

Jaakko Teppo asuu nykyisin Joensuussa, on asunut jo vuosikymmenten ajan. Hänen laulunsa sijoittuivat Iisalmen lähellä sijaitsevan Pörsänmäen liepeille, kuvitteelliseen Ruikonperän kylään.

Sinne, ”pohjoissavolaiseen Twin Peaksiin” asettuivat maailmanmenoa kommentoimaan Ryynäset ja ne muut laulujen hahmot, joskus yhteiskunnallisesti, useimmiten sydämeenkäyvän hauskasti.

” Oli isälle kova isku, kun esiintymiset piti lopettaa. Kyse ei ollut vain ammatista, vaan myös elämäntavasta, tavallaan ihan kaikesta.

– Minulle Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala ovat aina olleet samaa heimoa, Ilja Teppo sanoo.

– Välillä olen tuskaillut, kun itselle ei ole auennut näytönpaikkoja Savo-Karjalan ulkopuolella. Mutta se on kuitenkin ymmärrettävää, Savo ja Karjala ovat ihan oma alueensa. Olen tehnyt 1 400 keikkaa, joista varmaan 80 prosenttia siellä.

– Olin 13, kun isä sai infarktin. Opin oikeastaan vasta sen jälkeen tuntemaan isän, Ilja Teppo sanoo. Isä ja poika yhteiskuvassa vuonna 2019.

Jaakko Teppo haluttiin aikanaan esiintymään eri puolille Suomea. Silloin elettiinkin yhtenäiskulttuuri-Suomessa, jossa kuplettilaulun Suomen mestaruus avasi keikkapaikkojen ovia.

Sen Jaakko Teppo voitti 1978 ja 1979. Ja kun lisäksi pääsi esittämään lauluja television harvoissa musiikkiohjelmissa, sai varmasti huomiota. Jaakko Tepon hitit levisivät kasetteina, niitä ostettiin ajan tavan mukaan paljon huoltoasemilta kesälomien viihdykkeeksi.

Wikipedian mukaan Jaakko Teppo valittiin vuonna 1984 jopa Suomen seksikkäimmäksi miesesiintyjäksi. Trubaduurin karisma päihitti muun muassa Frederikin machotyylin ja uutisankkuri Urpo Martikaisen asialinjan.

Ura loppui kuitenkin äkisti sairastumiseen.

– Se oli isälle kova isku, kun esiintymiset piti lopettaa. Kyse ei ollut vain ammatista vaan myös elämäntavasta. Tavallaan ihan kaikesta, Ilja Teppo muistelee.

– Olin 13, kun isä sai infarktin. Opin oikeastaan vasta sen jälkeen tuntemaan isän. Hän oli tehnyt pahimmillaan yli 300 keikkaa vuodessa. Vaikka olimme kesäisin kiertäneet hänen mukanaan, näimme enemmän vasta, kun keikkailu loppui.

Yleisö menetti esiintyjän, Ilja sai isän kotiin.

” Meillä on myös perhesuhteissa tosi läheiset välit. Halaillaan ja puhutaan mistä tahansa.

Kuvissa Ilja ja Jaakko Teppo 1980-luvun puolivälissä.

– Elämä menee joskus jännästi, meillä on nykyisin tosi läheiset välit. Pidetään yhteyttä tosi paljon. Hoidan hänen asioitaan ja muun muassa pidän huolta Jaakko Teppo -brändistä. Kymmenisen vuotta sitten isä kysyi, olisiko mahdollista, että vanhin poika ottaisi nämä asiat hoidettavakseen. Vastasin tietysti myöntävästi.

– Meillä on myös perhesuhteissa tosi läheiset välit. Halaillaan ja puhutaan mistä tahansa.

ISÄN BRÄNDISTÄ Ilja Teppo huolehti muun muassa silloin, kun he ajoivat yhdessä Joensuusta Kuopioon ja hakivat paikallisesta Tekusta (nykyisin Savonia Ammattikorkeakoulu) valmistumispaperit.

– Isä oli 65-vuotias, kun koulu järjesti mediatempauksen ja Jaakko Teppo valmistui – 35 vuotta opiskelujen keskeytymisen jälkeen, Ilja Teppo nauraa.

Koulu jäi aikanaan kesken, kun laulu-ura urkeni.

– Kanslisteilla meni kuulemma iso osa työaikaa siihen, kun ne vastailivat puhelimeen, miten teidän koulunne insinööriopiskelijan saisi keikalle.

” Isän asenne on vuosien mittaan muuttunut. Hän oli aikanaan melko kriittinen, varmaan ihan aiheesta.

Ilja Teppo on puolestaan opiskellut musiikkia konservatoriossa sekä kansainvälistä liiketaloutta yliopistossa.

– Nythän maailmantilanne on mikä on, mutta idänkauppaa opiskelin Venäjälläkin, kun asiat olivat toisin.

Tämän seurauksena hän perusti Dusha Pitera -yhtyeen, jonka laulukieli oli venäjä. Keikkoja oli kymmeniä Moskovassa ja Pietarissa sen jälkeen, kun bändi oli sijoittunut 2 000 yhtyeen kilpailussa kuuden parhaan joukkoon.

Ehkäpä ikimuistoisin keikka oli presidentti Tarja Halosen Pietarin-vierailun yhteydessä Neva-joen risteilyllä. Ilja Teppo sai tähden kohtelun.

– Koen, että tässä on nyt 20 vuotta harjoiteltu. Jos terveyttä riittää, voi vielä tehdä kevyesti yli 20 levyä, Ilja Teppo sanoo.

Tällä hetkellä liiketalousosaaminen on käytössä lähinnä oman ja isän musiikkiuria pyörittävän yhtiön toiminnan kautta.

– Aika fantastiselta tuntuu, kun saa vaikka konserttisalikiertueen, jossa vastaa itse niin esiintymisestä kuin käytännönjärjestelyistäkin. Narut ovat tukevasti omissa käsissä.

Hänen oma uransa on valtakunnallisesti tavallaan vasta lähtökiihdytyksessä. Uuden levyn kappaleista Puudeli on soinut Radio Suomessa, lisäksi Ilja Teppo on piipahtanut muun muassa Arto Nybergin tv-ohjelman vieraana ja Elämäni biisi -ohjelmassa, siellä tosin esittämässä isänsä Pamela-kappaletta.

– Koen, että tässä on nyt 20 vuotta harjoiteltu. Jos terveyttä riittää, voi vielä tehdä kevyesti yli 20 levyä. Hyvänä esimerkkinä olkoon Veikko Lavi, joka teki yli 70-vuotiaana parhaan kappaleensa, Evakon laulun.

Ilja Tepolta ilmestyi syksyllä ensimmäinen soololevy Onnen osakkeita. Sen julkaisi Emsalö Music -levy-yhtiö, jota pyörittää Topi Salmi. Hän on legendaarisen sanoittajan, kaksi vuotta sitten kuolleen Vexi Salmen poika.

” Savo ja Karjala ovat ihan oma alueensa. Olen tehnyt 1400 keikkaa, joista varmaan 80 prosenttia siellä.

– Olemme puhuneet Topin kanssa paljon siitä, miten samanlaiset meidän tilanteemme ovat, Ilja Teppo sanoo.

Topi Salmi sanoittaa ja pyörittää levy-yhtiötä ihan kuten isänsä. Ilja Teppo esittää omia laulujaan – aivan kuin Jaakko Teppo.

Vaikka vanhojen mestarien varjo yltää kauas, seuraava sukupolvi tekee omia juttujaan – ja pyrkii valoa kohti. Ei olisi suurikaan ihme, jos vaikkapa Juha Tapion tai Leevi & The Leavingsin musiikin ystävät löytäisivät Ilja Tepon laulut, ja tämä saisi maistaa suosiota samalla mitalla kuin isänsä.

Ilja Tepolla on omaan musiikintekoonsa isän siunaus ja kannustus.

– Isän asenne on vuosien mittaan muuttunut. Hän oli aikanaan melko kriittinen, varmaan ihan aiheesta, Ilja Teppo naurahtaa.

– Esitän joka ilta keikallani Jaakko Teppo -tribuutin, laulan isän lauluja. En koe niitä lainakappaleiksi vaan perhearkistoksi, Ilja Teppo sanoo.

– Nykyisin hän on hyvin kannustava, ja väittäisin, että pojastaan aika ylpeäkin. Toki minäkin olen ottanut hänen kritiikistään ihan opiksenikin.

Ja laulut, lopulta ne ovat yhteisiä.

– Esitän joka ilta keikallani Jaakko Teppo -tribuutin, laulan isän lauluja. En koe niitä lainakappaleiksi vaan perhearkistoksi. Isä on tyytyväinen. Hän saa vissiin jollain tavalla jatkaa tämän kautta omaa kesken jäänyttä uraansa.

Ilja Teppo toivoo, että yleisö reagoi hänen lauluihinsa kuten hänen isänsä lauluihin – sekä nauraen mutta myös liikuttuen.

– Voi siellä yleisön puolella hikikin tulla. Keikkoja on monenlaisissa paikoissa. Sellaisissakin, joissa yleisö tanssii. On ihanaa, kun yleisö istuu konserttisalissa, mutta haluan esiintyä myös paikoissa, joissa päästellään palkeet auki ja ihmiset saavat rentoutua.

Isän oppi on mennyt perille. Laulaahan Jaakko Teppo, että luottamusta ei herätä kuin hikinen paita.