Jannika B vietti hääpäivää Toni Wirtasen kanssa – avautuu rankasta vuodesta: ”Tonilla ollut kolmen naisen temperamentin ymmärtämistä”

Laulajat Jannika B ja Toni Wirtanen viettivät juuri häidensä vuosipäivää. Aviopari meni naimisiin uudenvuoden aattona vuonna 2013.

Jannika B julkaisi päivän kunniaksi tunteikkaan päivityksen perheen elämästä viimeisen vuoden ajalta.

– (Vauva)vuosi 2022 sisälsi niin paljon kaikkea, laulaja kirjoittaa.

Aviopari sai toisen lapsensa vuoden 2021 syksyllä.

Vuoden aikana Jannika B kertoo tehneensä muun muassa uutta musiikkia ja palanneensa keikoille tauon jälkeen.

– Tuhansia kilometrejä. Kymmeniä hotellihuoneita. Isoja ja pieniä onnistumisia sekä epäonnistumisia. Sitä se tekeminen nimittäin teettää.

Omien töiden lisäksi laulaja on seurannut, kuinka perheen pienimmäinen on opetellut elämän perusasioita. Pariskunnan esikoinen taas on kiertänyt harrastuksissa.

– Itselläni rajojen asettamista ja itsensä sekä omien voimavarojen arvostamista.

– Toni Wirtanen mennyt ja tulevat vuodet taitavat olla kolmen naisen temperamentin ymmärtämistä. Sitä kun ei aina ymmärrä itsekään.

Maailmantilanne on pelottanut myös laulajaa, mutta hän haluaa painottaa rakkauden merkitystä elämässä.

– Ilman sitä kaikki muu tuntuisi aika turhalta. Se kantaa huonoina päivinä ja loistaa hyvinä.

Vuoden aikana Jannika B on myös nähnyt omien sanojensa mukaan ystäviä ja ollut enemmän läsnä, sillä hän on vähentänyt somen käyttöä.

– Tälle uudelle vuodelle toivon tätä kaikkea samaa. Lisäyksenä maailmanrauhaa sekä enemmän unta, hän lopettaa kirjoituksensa.

Jannika B – Ihmisen muotoinen -kirja julkaistiin viime syksynä.

Jannika B kertoi viime syksynä julkaistussa kirjassaan, kuinka hän tapasi Wirtasen vuonna 2011. Laulajaksi halunnut Jannika B oli perustanut unelmansa tueksi blogin, jonne hän kirjoitti matkastaan.

Sinne hän myös haastatteli artisteja, joista yksi oli Apulannan laulaja Wirtanen. Myöhemmin hän tutustui tähän ystävyyden merkeissä, kunnes rakkaus astui kuvioihin.

Lue lisää: Jannika B muistelee uutuuskirjassa ensitapaamistaan Toni Wirtasen kanssa – Apulanta-solistin tiukka tokaisu jäi mieleen

– Yhden superkuun aikana olin Paula Koivuniemen keikalla. Kun seisoin katsomassa keikkaa, minulle tuli jännä tunne ja käännyin. Näin Tonin. Ja vain Tonin, vaikka ympärillä oli valtavasti ihmisiä.

– Siinä hetkessä tajusin, että omalta puoleltani tässä oli nyt jokin juttu. Ja sitten selvisi, että olimme saman oven äärellä – yhtä aikaa.