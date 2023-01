Joonan hiihtolenkistä Levillä tuli ”kolmen tunnin pelastusoperaatio” – kertoo nyt tilanteesta pilkkopimeässä metsässä

Joona Hellmanin hiihtolenkki Levillä piteni yllättäen, kun hän kohtasi eksyneen miehen.

Joona Hellman on tunnettu tubettaja.

SOMETÄHTI Joona Hellman lomailee Levillä. Hän kertoo Instagram-tarinoissa, että suunnitelmissa ollut tunnin rauhallinen hiihtolenkki muuttuikin kolmen tunnin pelastusoperaatioksi.

Hellman kertoo lähteneensä hiihtämään Leviä ympäri, ja jossain kohtaa hän huomasi pilkkopimeässä miehen, joka yritti katsoa lumen peitossa olevia opasteita.

– Aistin sen energian, että ehkä tämä tarvitsee jotain apua. Hän kysyi, että missä suunnassa on (ravintola) Draivi.

– Tiesin, että matkaa on ainakin 10 kilsaa jäljellä. Hän oli menossa aivan täysin väärään suuntaan ja kertoi olevansa tosi uupunut, puhelimesta loppunut akku ja ulkona pilkkopimeää, Hellman kertoo.

– Olin silleen, et nyt mä pelastan sut! Siinä vaiheessa mun sydän särkyi, kun hän kertoi olevansa tosi loppu ja puhelimesta akku loppu.

Hellmanin mukaan mies oli 72-vuotias. Mies ei muistanut puolisonsa puhelinnumeroa, joten Hellman lupasi olla miehen tukena ja viedä hänet perille.

– Ei ole mitään hätää, lupaan viedä sinut Draiville. Jos tilanne vaatii, kannan vaikka sinut sinne Draiville. En tule jättämään sinua yksin, kaikki on hyvin, Hellman kertoo keskustelustaan miehen kanssa.

Viimeiset viisi kilometriä Hellman hiihti miehen edellä ilman sauvoja ja puhelimen taskulamppu päällä, jotta mies näkisi ladun.

– Yhdessä alamäessä hän kaatui. Sitten korjasin hänen monoaan siellä. Yritin koko ajan rauhoitella häntä. Siinä me sitten hiihdettiin varmaan joku puolitoista tuntia välillä pysähdellen.

– Pelotti, mitä jos se saa sydänkohtauksen tänne näin, Hellman kertoo.

Hellmanin mukaan mies hiihti hyvin, mutta voimat olivat ehtyneet, sillä mies oli hiihtänyt jo noin 15 kilometrin lenkin.

RAVINTOLALLE päästyään mies kysyi, voiko tarjota Hellmanille mehun ja munkin. Hellman sanoi, ettei tarvitse palkkiota, mutta otti tarjouksen lopulta vastaan.

– Siinä vedettiin yhdessä kaakaot ja munkit, ja hänen puhelimensa akku alkoi toimia, kun päästiin lämpimään.

Mies kiitteli Hellmania vuolaasti.

– Oli minulle kunnia olla avuksi hänelle.

– Meillä oli hyvät keskustelut ja jäi olo, että hän arvosti tosi kovasti apuani, sometähti sanoo.

Tilanne sai Hellmanin miettimään omaa isäänsä.

– Koko ajan mietin, et jos mun oma vanha isä olisi tuossa tilanteessa, niin kyllä toivoisin, että joku pysähtyisi ja auttaisi häntä, Hellman kirjoittaa.

Hellman on Salossa asuva somevaikuttaja, jolla on Youtubessa 157 000 tilaajaa. Instagramissa hänellä on reilut 70 000 seuraajaa.