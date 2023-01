Timo Lavikainen hempeilee somessa – julkaisi tuiman yhteiskuvan vaimonsa kanssa: "Antaa tulla lunta tupaan"

Timo Lavikainen on pitänyt yhtä Maikki-vaimonsa kanssa yli kymmenen vuotta.

Näyttelijä Timo Lavikainen on ollut Maikki-vaimonsa kanssa yhdessä jo 11 vuotta. Vuosipäivän kunniaksi näyttelijä julkaisi parista mustavalkoisen yhteiskuvan, jossa he katsovat tuimina kameraan.

– 11 vuotta yhessä! (+yks päivä). Antaa tulla lunta tupaan ja jäitä porstuaan, myö ollaan valmiina, Lavikainen kirjoitti kuvatekstiin ja lisäsi aihetunnisteisiin ”mie rakastan sinnuu”.

Maikki-vaimo on jättänyt kommenttinsa kuvan alle.

– "Bring it on, bitches!" Ai laav juu, hän saneli.

Pariskunta on saanut rutkasti onnitteluita vuosipäivän johdosta.

– Onnea yhdestätoista vuodesta ja onnea tulevaisuudelle myös! eräs seuraajista onnitteli.

– Upee kuva, kehui toinen.

Lavikainen avioitui vaimonsa kanssa Helsingin tuomiokirkossa vuonna 2014. Heillä on vuonna 2017 syntynyt poika ja vuonna 2019 syntynyt tytär. Lisäksi Lavikaisella on aikuinen tytär aiemmasta suhteesta, ja myös Maikki-vaimolla on entuudestaan tytär.

Timo Lavikainen on tunnetaan muun muassa Putouksesta sekä Napapiirin sankarit -elokuvista. Hänet on nähty myös monissa realityohjelmissa, kuten Farmissa ja Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa.

Maikki-vaimo on ammatiltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Perhe asuu Nurmijärvellä.