Rocktähti Sheryl Crow kertoo tuoreessa Sheryl-dokumentissa elämästään ja tiestään menestykseen seksismin, häirinnän, epäonnistuneiden suhteiden ja massiivisen julkisuuden pyörteissä.

– Palaverin lopuksi juristi sanoi: ”Pääset voiton puolelle, jos jaksat sietää sitä”. Hän lisäsi vielä, että jotkut rakastaisivat olla siinä tilanteessa. Minä masennuin totaalisesti.

Näin toteaa yhdeksän Grammy-palkintoa pokannut ja yli 50 miljoonaa levyä myynyt Sheryl Crow Michael Jacksonin Bad-kiertueen aikana kokemastaan seksuaalisesta ahdistelusta. Hän oli vasta nuori, aloitteleva laulaja.

Yle Teemalla 12. tammikuuta näytettävässä Sheryl-dokumentissa käydään läpi vuosikymmeniä musiikkimaailman huipulla olleen Sheryl Crow’n tarina ja tie menestykseen.

Crow’n menestyksekäs bluesrock-ura ei ole ollut täysin mutkatonta, vaan Crow on kertomansa mukaan joutunut kokemaan elämänsä varrella seksuaalista häirintää ja seksismiä, murskaavia eroja, masennusta ja itsemurha-aikeita, massiivisen julkisuuden tuomia haittoja ja syövän.

Sheryl Crow opiskeli itsensä aikoinaan opettajaksi, mutta päätti havitella muusikon uraansa Los Angelesissa.

Missourin Boothillistä kotoisin oleva, nyt 60-vuotias Crow kertoo dokumentissa olleensa jo hyvin nuoresta lähtien ”musiikkifriikki”.

Hän opiskeli opettajaksi ja pianon soittamista, ja valmistuttuaan Crow työskenteli cover-bändissä soittamisen ohella opettajana. Hän haikaili muualle ja päätti parikymppisenä panostaa rakkauteensa musiikkiin.

Crow muutti unelmiensa perässä Los Angelesiin, kaupunkiin, jossa tehdään tähtiä.

– Hankin kirjan, jossa oli kaikki Los Angelesin studiot. Kirjoitin niiden osoitteet muistiin ja ajelin koko päivän ympäriinsä. Vein kasetin studioihin ja kerroin muuttaneeni juuri kaupunkiin, Crow kuvailee dokumentissa.

– Olin todella naiivi, Crow naurahtaa.

Laulajan ura ei heti lähtenyt lentoon. Crow sai töitä tarjoilijana kahvilasta, jossa kävi paljon muusikoita. Kerran kahvilan ovista astui sisään Les Hooper.

– Olin kuullut, että hän on musiikkituottaja. Livautin hänelle nauhani, vaikka se olisi voinut tietää potkuja. Aamulla luovuin jo toivosta, mutta hän olikin kuunnellut nauhani.

Hooper piti Crow’n äänestä, ja auttoi häntä saamaan laulajan töitä. Todellinen läpimurto tapahtui, kun Crow valittiin poptähti Michael Jacksonin Bad-kiertueen taustatalaulajaksi vuonna 1987.

Crow vaihtoi pikkukeikat jättimäiseen show’hun, ja yhtäkkiä hän esiintyi 60 000 ihmiselle.

Crow kertoo päässeensä lopulta myös Jacksonin ”sisäpiiriin”. Kiertueen ollessa Tokiossa Jacksonin turvamies soitti, tulisiko Crow katsomaan Jacksonin kanssa elokuvia.

Leffaillassa tapahtui kuitenkin Crow’n muistelmien mukaan kummallinen tilanne.

Sheryl Crow’n todellinen läpimurto musiikkiteollisuuteen tapahtui tämän päästyä Michael Jacksonin Bad-kiertueen laulajaksi. Hän kertoo joutuneensa kiertueella seksuaalisen häirinnän uhriksi.

– Menin Michaelin hotellihuoneeseen, ja katsoimme Amos ’n’ Andy Show’n ja Eteläisten laaksojen miehen. Michael kikatteli, ja myös Bubbles oli huoneessa, Crow toteaa viitaten Jacksonin lemmikkisimpanssiin.

– Jos Bubbles oli tuhma, Michael tökki sitä kuulakärkikynällä rintaan. Se oli ihan hullua. Pidän sitä vieläkin todella outona, Crow muistelee.

Myös kiertueella mukana ollut Crow’n läheinen ystävä ja nykyinen manageri Stephen ”Scooter” Weintraub muistelee Jacksonin tökkineen simpanssiaan kovakouraisesti.

– Simpanssit voivat tehdä pahaa jälkeä ihmiselle, Weintraub toteaa viitaten siihen, että simpanssilla on yllättävän paljon voimaa suuttuessaan.

Crow muistaa myös toisen häntä tuolloin kummastuttaneen ja myöhemmin kauhistuttaneen asian Jacksonissa.

– Olin naiivi, mutta silti ihmettelin, kun Michaelilla oli kiertueella mukana pieniä poikia. Syytöksiä sitten tuli, ja minä säälin hänen elämäntyyliään. Tietysti myös lapset surettavat. Sitä on kamalaa edes ajatella, Crow toteaa.

Lue lisää: Kahdelta mieheltä rajuja väitteitä BBC:llä: ”Michael Jackson hyväksikäytti meitä satoja kertoja”

Vuonna 2009 kuollutta, popin kuninkaaksi tituleerattua Michael Jacksonia on syytetty nuorten poikien seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Vuonna 1997 Sheryl Crow pokkasi itselleen kaksi Grammy-palkintoa.

Myös Crow’n ja Jacksonin välisestä suhteesta liikkui villejä huhuja. He esittivät konserteissa Jacksonin duettokappaleen I Just Can’t Stop Loving You.

– Välillä Michael halusi näyttää seksuaaliselta ja tarttui lanteeseeni. Kiertueen jälkeen kirjoitettiin, että olisin Michaelin vaimo ja lapsen äiti, ja aivan uskomattomia juttuja. Nyt voi epäillä, että kaikki oli PR-osaston juonia, Crow muistelee.

Tähti kertoo dokumentissa myös kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä kiertueen aikana. Crow toteaa häirinnän erityisesti naisia kohtaan olevan alalla yleistä.

Michael Jacksonin manageri Frank DiLeo halusi myös Crow’n manageriksi. DiLeon työsopimus sitoi hänet kuitenkin vain Jacksoniin. DiLeo teki silti Crow’lle ehdotuksen. Hän lupasi, että laulajan albumi ja single menisivät kärkikymmenikköön, jos hän työskentelisi DiLeon kanssa.

– Parin viikon ajan jokaisessa tilaisuudessa minun piti olla Michaelin managerin kanssa. Sitten alkoi seksuaalinen ahdistelu. Manageri oli koko ajan kimpussani, Crow sanoo.

Sheryl Crow esiintyi myös vuoden 2002 talviolympialaisissa Yhdysvaltojen Salt Lake Cityssa.

Crow jatkaa, että DiLeon torjuminen oli vaikeaa ja ahdistavaa.

– Frank oli gangsteri. Turha sitä on kaunistella, Sheryl Crow’n Jacksonin kiertueelle valinnut Greg Phillinganes lisää.

Crow’ta painostettiin epämiellyttävään suhteeseen DiLeon kanssa. Laulaja uskalsi vihdoin avata suunsa, kertoi tilanteesta taustalaulajille ja otti yhteyttä arvostettuun musiikkijuristiin.

Asianajaja totesi, että Crow’n olisi parempi olla hiljaa ja vain kestää, jos hän halusi säilyttää työnsä. Laulaja tunsi olonsa täysin lytätyksi. Crow päätti tehdä kappaleen, jossa lauletaan seksuaalisesta häirinnästä.

– Ensi kertaa puhuin suuni puhtaaksi kappaleella What I Can Do For You. Siinä laulaa seksuaalinen ahdistelija. Kerroin siinä omista kokemuksistani ahdistelusta tällä alalla.

DiLeo suivaantui vuonna 1993 Crow’n debyyttilevyllä ilmestyneestä kappaleesta ja soitti Weintraubille.

– Hän ei pitänyt siitä, mitä Sheryl lauloi ja uhkasi oikeusjutulla. Sanoin, että siitä vain, eikä hänestä enää kuulunut, Weintraub kertoo.

Jacksonin kiertue päättyi ja Crow toipui ahdistelun aiheuttamista vaikeuksista. Hän pääsi kosketinsoittajaksi Toy Matinee -yhtyeeseen. Yhtyeessä mukana ollut Kevin Gilbert ja Crow alkoivat seurustella, ja Gilbert kutsui Crow’n Tuesday Night Music Clubiin. Klubi koostui Crow’n mukaan ”bilettäjistä ja Los Angelesin artisteista”.

– Se oli raju sakki. Juotiin paljon, ja jotkut vetivät happoa, Crow muistelee.

Ryhmä sävelsi yhdessä musiikkia, ja klubin bileissä Crow tapasi musiikkituottaja Bill Bottrellin, joka vaikuttui Crow’n laulutaidoista. Tapaamisissa syntyi yksi Crow’n suurimmista hiteistä, Leaving Las Vegas.

Sheryl Crow American Music Awardseissa vuonna 2003. Tähti voitti tuolloin Parhaan naisrock tai -pop-artistin palkinnon

– Siihen mennessä ei ajateltu, että levyjä tehtiin minua varten. Sitten Bill otti tilanteen haltuun ja pyysi vain tarvittavat paikalle. Kevin ei pitänyt siitä, Crow toteaa lisäten, että suhde kariutui.

VuoDEN 1995 Woodstock-festivaalikeikan jälkeen Crow nousi viimeistään musiikkimaailman eturiviin. Tähti kutsuttiin menestyksensä ja debyyttilevynsä Tuesday Night Music Clubin myötä David Lettermanin keskusteluohjelmaan.

Haastattelu miljoonien katsellessa oli liikaa. Crow ei jännitykseltään osannut vastata Lettermanin nopeisiin kysymyksiin kuten olisi halunnut.

– En ollut varautunut, miten hämäävää oli, kun tv:stä tuttu esitti kysymyksiä, Crow muistelee.

Crow vastasi, että Leaving Las Vegas olisi omaelämäkerrallinen kappale, vaikka niin ei ollut. Bändin jäsenet syyttivät Crow’ta kaiken kunnian varastamisesta, ja haastattelusta nousi valtava mediaryöpytys.

Sheryl Crow on pysynyt yhtenä Yhdysvaltojen suosituimpana muusikkona vuosikymmenien ajan.

– Jos menisin sinne uudestaan, keräisin itseni ja kertoisin yhteistyöstä älykkäiden ihmisten kanssa, ja miten jammailimme kappaleen ja sanat yhdessä kokoon. Olisin voinut kertoa sen tarinan, mutta en pystynyt ajattelemaan.

Seuraava muisto myllytyksestä saa Crow’n herkistymään vuolaisiin kyyneliin.

– On olemassa kirja nimeltä Leaving Las Vegas, ja yksi Tuesday Night Clubin pojista oli keksinyt siitä laulun nimen. Tiesin, että kirjailija John O’Brienille oli luvattu tekijänoikeuspalkkio, Crow aloittaa.

– Lettermanin ohjelman jälkeen kirjailija teki itsemurhan, hän jatkaa purskahtaen lopulta itkuun.

Crow sairastui vuonna 2006 rintasyöpään. Hän selvisi ja alkoi tehdä myös työtä syöpään sairastuneiden auttamiseksi.

Kun Crow’n nousukiito jatkui ja hän voitti palkintoja palkintojen perään, häntä ympäröivä valtava julkisuus alkoi vaivata.

Crow’n ystävä, näyttelijä Laura Dern toteaa, että vaikka hän on itsekin ollut julkisuudessa pitkään, rocktähden elämä on omaa luokkaansa.

– Artistia pidetään sankarina ja häntä ihannoidaan. Yleisö projisoi häneen myös traumojaan, Dern kuvailee.

– Kuvitelkaa, että aina kotoa poistuessanne ihmiset katsovat teitä. Joka ikinen kerta. Sellainen sekoittaa pään, Greg Phillinganes lisää.

Levytuottaja Trina Shoemaker, toteaa dokumentissa, ettei ole varma, nauttiko Crow enää jossain vaiheessa musiikin tekemisestä.

– Se hallitsi koko hänen elämäänsä, teki hänestä julkimon ja melkein murskasi hänet.

Sheryl Crow on kokenut elämänsä ja uransa aikana paljon. Vaikeuksien kasaantuessa hän harkitsi jopa itsemurhaa, mutta selvisi masennuksestaan.

Julkisuus, rankat konserttikiertueet ja paineet onnistumisesta saivat Crow’n pohtimaan jopa itsemurhaa.

– Sheryl soitti, ettei pystyisi esiintymään. Hän oli tosi masentunut, Crow’n paras ystävä Scooter Weintraub toteaa.

– Kerroin Scooterille, että jos olisi voimia juosta ikkunalle ja hypätä alas, tekisin sen, mutta en jaksanut välittää edes sen vertaa. Moinen ei ollut minulle tyypillistä. Se alkoi jo olla huolestuttavaa, Crow muistelee.

Weintraub auttoi Crow’n nousemaan masennuksestaan. Lopulta Crow löysi vuonna 2003 uuden rakkauden ja valoa elämäänsä ammattilaispyöräilijä Lance Armstrongista.

Sheryl Crow ja Lance Armstrong olivat yhdessä vuosina 2003–2006. Pari ehti mennä kihloihin, mutta päätyi vain kuukausia kihlauksen jälkeen eroon.

– Päätin, että tälle suhteelle annan aikaa. Ensimmäinen vuosi oli suurenmoinen. Olin valmis menemään naimisiin ja elämään elämää, Crow kertoo dokumentissa.

Yrityksestä ja kihlauksesta huolimatta suhde ei toiminut, sillä Crow koki, että hänen piti himmentää omaa elämäänsä, jotta Armstrong sai loistaa tarpeeksi. Heti eron jälkeen vuonna 2006 Crow’n kehosta tehtiin hätkähdyttävä löytö. Hän oli sairastunut rintasyöpään.

– Se oli pahinta, mitä perheessä oli tapahtunut, Crow’n äiti Bernice toteaa.

Julkinen puoli astui jälleen esiin.

– Ihmiset halusivat nähdä minusta kuvia pahimmillani. Se otti minua päähän, Crow muistelee paparazzien jahtaamista.

Sheryl Crow asuu kahden adoptiopoikansa kanssa Nashvillessa ja keikkailee edelleen.

Crow heräsi syövästä parantumisen jälkeen siihen, että kaipaisi elämäänsä lapsia. Hän päätti adoptoida kaksi vuonna 2007 ja 2010. Crow asuu poikiensa kanssa Nashvillessa ja keikkailee edelleen. Menneisyyden vaikeudet tuntuvat selvitetyiltä.

– Hän on osa vahvojen naisten taipaletta. Tina Turner, Bonnie Raitt, Aretha Franklin... Naisia, jotka ovat ottaneet paikkansa tässä bisneksessä ilman myönnytyksiä, Greg Phillinganes tiivistää ystävästään.

Sheryl-dokumentti Yle Teemalla 12. tammikuuta kello 21:30.