Tällainen on Satu Taiveahon uusi toimitusjohtajarakas – ollut avoimena rankasta menneisyydestään

Tatu Varpukari on toiminut muun muassa lukuisten IT-yritysten johtoportaassa sekä pelannut kilpatasolla tennistä ja salibandya.

ENTINEN kansanedustaja Satu Taiveaho, 46, on kihlautunut uuden rakkaansa, Selvä Elämä Oy:n toimitusjohtajan Tatu Varpukarin kanssa.

He tiedottivat kihlauksesta julkaisemalla kuvan sormuksista Facebookissa. IS:n tavoittama Varpukari vahvisti kihlauksen Taiveahon kanssa, muttei halunnut tässä vaiheessa kommentoida asiaa.

Suhde on edennyt pikavauhtia, sillä Taiveaho on vielä virallisesti naimisissa ex-puolisonsa Ville Virtasen kanssa. Avioeron puolivuotinen harkinta-aika päättyy 6. tammikuuta.

Lue lisää: Seiska: Satu Taiveaho kihloihin – on edelleen naimisissa

Taiveahon uusi rakas, 48-vuotias tamperelaismies, on ehtinyt saavuttaa elämässään paljon. Varpukari on toiminut lukuisten IT-yritysten johtoportaassa, pelannut kilpatasolla tennistä ja salibandya sekä kouluttautunut armeija-aikanaan vänrikiksi.

Varpukari on kertonut avoimesti rankasta menneisyydestään alkoholin kanssa.

Uraputken kiihtyessä elämään astui kuitenkin vakava ongelma. Varpukari on kertonut avoimesti rankasta menneisyydestään alkoholin kanssa. Vuonna 2021 hän kertoi Seuran haastattelussa yksityiskohtaisesti kamppailustaan.

– Olin pikkupojasta asti ollut helvetin hyvä kaikessa, mitä tein. Kun riittävästi yrittäisin, selviäisin tästäkin. Yritin kerätä kaiken tahdonvoimani. Kun tuli aamu ja kello alkoi lähestyä yhdeksää, jalat veivät Alkoon. Itkin koko matkan, Varpukari kertoi Seuralle yrityksistään lopettaa alkoholin juominen.

Elämä oli vuosikymmenen ajan pallottelua ”järjettömän ryyppäämisen” ja lukuisten ryhdistäytymisyritysten välillä. Alkoholi maksoi tuona aikana Varpukarille monta työpaikkaa.

Nykyisin Varpukari on raitis.

Lopulta myös hengenlähtö oli lähellä. Alkuvuodesta 2019 puolen vuoden putki päättyi lopulta Tyksin teho-osastolle kymmenen päivän psykoosiin.

Suomen Yrittäjille antamassaan haastattelussa Varpukari kertoi viettäneensä sairaalassa yli kuukauden. Tapaus antoi lähtösysäyksen lopulliselle muutokselle.

Nykyisin Varpukari on raitis. Heinäkuussa 2021 hän käynnisti Selvä Elämä Oy:n, yrityksen, joka tarjoaa apua päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen. Varpukari toimii itse yrityksen toimitusjohtajana.

Yrityksen päällimmäisenä tavoitteena on Varpukarin mukaan se, ettei kukaan joutuisi yhtä pahaan putkeen kuin hän.

Taiveahon rakkauselämä on ollut viime vuosina useaan otteeseen tapetilla.

Taiveahon rakkauselämä on ollut viime vuosina useaan otteeseen tapetilla. Hän kertoi marraskuussa Anna-lehdelle hakeutuneensa eroseminaariin, jossa hän on käsitellyt edellisiä erojaan ja sitä, mitä hän haluaa ihmissuhteelta.

Lue lisää: Tällainen on Satu Taiveahon värikäs rakkaus­elämä: salama­rakkaus, avioero ja kihlat

– Minulle on vihdoin selkiytynyt, mitä haluan ihmissuhteelta. Kaipaan hellyyttä ja läheisyyttä. Myös seksuaalisuuden yhteinen kieli on tärkeää – se että, se toimii ja on rikasta, Taiveaho sanoi Annalle.

Taiveaho sanoi tuolloin liittyneensä Tinderiin. Siellä hän tapasi kiinnostavan miehen, jonka Taiveaho sanoo olleen hänelle tuttu myös toista kautta.

Toistaiseksi ei ole selvää, onko Varpukari kyseinen Tinder-rakkaus.