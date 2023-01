Tänään tv:ssä: Kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin erohuhut nousivat esiin – hovin tiedottajalta harvinainen lausunto

Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel joutuivat viime vuonna ikävän huhumyllyn keskelle. Tapahtumiin otetaan kantaa myös tuoreessa Kuningasperheen vuosi -dokumentissa.

Perinteisessä Ruotsin kuningasperheen vuosi -ohjelmassa käsitellään Ruotsin hovia viime vuonna kohauttanutta tapahtumaa, kun huhut kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin aviokriisistä alkoivat levitä.

Toimittajien keskuudessa kiiri tieto siitä, että kruununprinsessapari aikoi jättää erohakemuksen Solnan käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuden puhelinvaihde alkoi piristä hullun lailla, mutta sieltä ei herunut sitkeille huhuille vahvistusta.

Samaan aikaan myös hovin tiedotusosaston puhelinlangat kävivät kuumina. Ruotsin suuret tiedotusvälineet halusivat tulenpalavasti tietää, oliko huhuissa perää.

Hovin tiedottaja Margareta Thorgren yritti torjua yhden väittämän kerrallaan, mutta laukauksia tuli liikaa. Oli tehtävä vastahyökkäys.

– Sitä kesti 14 päivää, Thorgren kertoo uutuusohjelmassa.

– Sitten tuli jonkinlainen käännekohta, jossa huomasimme, että väärät huhut saivat uutta puhtia etenkin sosiaalisessa mediassa. Eivätkä ne laantuneet. Siksi päätimme kiistää huhut julkisesti ja suojella perhettä.

Hovi vetosi päätöksessään kruununprinsessan perheeseen ja lapsiin, joita huhupuheet pahimmillaan saattoivat satuttaa.

Hovin odottamaton peliliike ihmetytti ihmisiä niin paljon, että siitä uutisoitiin ympäri maailmaa. Alun perin prinsessaparin erohuhuista tiesivät vain harvat, nyt koko maailma.

– Hovi joutui hankalaan tilanteeseen, kun niin moni yritti kaivella asiaa. Vakiintuneet tiedotusvälineet eivät kuitenkaan saaneet mitään selville, ja koska ne eivät kirjoittaneet mitään, hovilla ei olisi ollut mitään kiistettävää, tiivisti ruotsalainen toimittaja ja kuninkaallisasiantuntija Rolf van den Brink Expressenissä.

Ruotsin hovin tuntija ja historian grand old man Herman Lindqvist kommentoi tilannetta IS:lle viime helmikuussa:

– On äärimmäisen harvinaista, että Ruotsin hovi kiistää lehdistössä kerrottuja tyhmyyksiä. Tällaista ei tapahdu oikeastaan koskaan. Juorulehdissä kuten, Stoppa Pressarna on lähes päivittäin juoruja, joihin hovi ei koskaan vastaa, Lindqvist sanoi Ilta-Sanomille.

Herman Lindqvist

TÄLLÄ KERTAA huhut menivät Lindqvistin mukaan liian pitkälle.

– Vanhana ja kokeneena ja hovin asioihin erikoistuneena toimittajana minun täytyy sanoa, että kaikki muut lehdet, jopa Expressen ja Aftonbladet vaikenivat huhuista. Kaikki odottivat jätettäisiinkö oikeuteen avioerohakemus. Vasta sitten lehdet kirjoittaisivat jotain aiheesta, hän sanoo

– Niinpä joukko toimittajia kokoontui Solnan käräjäoikeuteen. Toimittajat olivat vakuuttuneita, että paperit toimitetaan. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut, Lindqvist muisteli.

HÄNELLÄ on aavistus siitä, miten asiat ratkesivat. Niiden taustalla on Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa.

– Olen vakuuttunut siitä, että Victorian vanha, ja nyt jo eläkkeellä oleva mentori Elisabeth Tarras-Wahlberg sovitteli asiaa heidän kanssaan ja sai kaiken rauhoittumaan. Suurin syy siihen, miksi he vetivät jarrua, oli se, että koko ensi vuosi eli 2023 on Kaarle XVI Kustaan juhlavuosi. Hän on ollut 50 vuotta valtaistuimella, mikä on pisin aika Ruotsin historiassa.

– Juhlaa eivät sää häiritä avioero tai mitkään muutkaan kruununprinsessaan kohdistuvat negatiiviset uutiset.

Se, että muut tiedotusvälineet ovat vaiti huhuista, johtuu Lindqvistin mukaan luultavasti kokonaan Victorian suosiosta.

– Kaikki säälivät häntä. Tällaista huomioon ottamista lehdet eivät ole koskaan aiemmin osoittaneet häntä kohtaan, Lindqvist sanoo.

