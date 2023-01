Tänään tv:ssä: kruununprinsessa Victorialle maksetaan vuosittain hulppea summa – esiin nousee kriittinen kysymys

Ruotsin kuningasperheessä vuosi 2022 oli kiireistä aikaa. Perinteisessä vuosikatsauksessa päästään tällä kertaa seuraamaan, kuinka hovin jäsenet osallistuvat Abba-konsertin ensi-iltaan Lontoossa ja kruununprinsessa Victoria matkustaa Keniaan. Prinsessa Madeleine ja hänen poikansa Nicolas lähtevät avaamaan leikkipuiston. Prinsessa Estelle ja prinssi Oscar puolestaan pääsevät ajamaan kaivuria.

Ruotsin kuningasperheen vuosikatsaus alkaa partiojamboreelta. Kuninkaan saapumista odotetaan kiihkeästi.

– On suuri kunnia nähdä hänet, moni partiolainen pukee tunteensa sanoiksi.

Kuningas Kaarle XVI Kustaa on näkemästään vaikuttunut.

Yhteisöllisyys, ryhmää kuuluminen ja nuorten auttaminen alkuun elämässä on kuninkaan mielestä partion parasta antia.

Samaan aikaan kruununprinsessa Victoria pääsee tutkimaan Osmund-laivan hylkyä 1540-luvun lopulta, kun taas kuningatar Silvia viettää vanhusten päivää Drottningholmin linnan pihalla.

Varusmiehille pitämässään puheessa kuningas nostaa esiin Venäjän käymän julman hyökkäyssodan Ukrainassa.

– Venäjä on hyökännyt kaikkia kansainvälisiä lakeja vastaan. Perheet hajoavat, viattomia kuolee. Tuomitsemme hyökkäyksen jyrkästi, kuningas toteaa puheessaan.

Ohjelmassa esitellään myös yli-intendentti Jan Lindman, joka vastaa hovin taloudesta.

Hänen tehtäviinsä kuuluu vastata hovin taloudesta, mutta myös kertoa, mitä kuningasperheelle maksetaan tehtävistään.

– Kuningasparille maksetaan kahdeksan miljoonaa kruunua vuodessa (n. 715 000 euroa). Kruununprinsessapari saa 4,5 miljoonaa kruunua (n. 402 000 euroa) ja Sofia ja Carl Philip puolestaan saavat 1,1 miljoonaa kruunua (n. 98 000 euroa.).

Lindmanin mukaan Yhdysvalloissa asuva Madeleine saa kuninkaan erillisestä pyynnöstä kulukorvauksen, mikäli hän osallistuu hovin tehtäviin.

Kuninkaallisilla on paljon omaisuutta. Mihin he tarvitsevat rahaa? ohjelman juontaja tiedustelee Lindmanilta.

– Valtion pään on oltava riippumaton ja vapaa kaikista yhteiskunnallisista kytköksistä. On tärkeää, että hovi on täysin riippumaton muista rahoituslähteistä ja saa palkkionsa valtiolta. Ei voisi edes kuvitella, että jokin yritys sponsoroisi heitä.

