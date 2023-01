Tällainen on Satu Taiveahon värikäs rakkaus­elämä: salama­rakkaus, avioero ja kihlat

Ex-kansanedustajan rakkauselämä on ollut ollut viime vuosina useaan otteeseen tapetilla.

Entinen Sdp:n kansanedustaja Satu Taiveaho, 46 on kihlautunut uuden rakkaansa kanssa. Pari tiedotti kihlauksesta julkaisemalla kuvan sormuksista Facebookissa.

Taiveahon rakkauselämä on ollut viime vuosina useaan otteeseen tapetilla. Taiveaho erosi vuonna 2018 pitkäaikaisesta kumppanistaan, nykyään puolustusministerinä työskentelevästä Antti Kaikkosesta (kesk.).

Politiikan superpariksi usein tituleeratun parin liitto kesti 10 vuoden ajan.

– Eromme oli varmasti monelle yllätys, mutta ei se sitä meille itsellemme ollut, Kaikkonen kommentoi asiaa Ilta-Sanomille marraskuussa 2018.

Antti Kaikkonen ja Satu Taiveaho kuvattuna kodissaan Tuusulassa vuonna 2017.

Huhtikuussa 2019 Taiveaho kertoi löytäneensä kaikessa hiljaisuudessa rinnalleen uuden rakkaan, yrittäjä Marko Torppalan.

Romanssi syttyi Facebookissa, jossa Taiveaho sai kaveripyynnön Torppalalta. Ensitreffit olivat helmikuun alussa, ja yhteinen kipinä löytyi nopeasti.

Yhteinen taival päättyi kuitenkin heinäkuussa 2019. Taiveaho kuvaili tuolloin yhdessäolon käyneen liian raskaaksi.

Joulukuussa 2019 Taiveaho kertoi seurustelevansa entisen Haminan Sdp:n kaupunginvaltuutetun Ville Virtasen kanssa.

Suhde eteni nopeasti, ja Taiveaho paljasti huhtikuussa 2020 Anna-lehden haastattelussa astelevansa Virtasen kanssa alttarille kesällä.

Häitä vietettiin elokuussa 2020. Pariskunta vihittiin avioliittoon Vivan-purjelaivalla Haminan saaristossa Kuorsalon edustalla.

Häälaiva Vivan.

Samaisena kesänä Taiveaho muutti asumaan Virtasen luokse Haminaan. Taiveaho mainitsi tuolloin ottaneensa sukunimekseen Taiveaho-Virtanen.

Taiveaho on sanonut salamarakkauden puhjenneen parin välillä. Heti ensitapaamisen jälkeen hän soitto parhaalle ystävälleen ja kertoi löytäneensä hyvän miehen.

Avioliitto ei kuitenkaan kestänyt, ja maaliskuussa 2021 Taiveaho muutti Virtasesta erilleen. Heinäkuussa 2021 uutisoitiin parin hakeneen virallisesti avioeroa.

Syyskuussa 2021 nähtiin täyskäännös, kun pariskunta perui avioerohakemuksensa. Merkkejä rakkauden elpymisestä oli ilmassa jo aiemmin, sillä elokuussa Taiveaho

kertoi

parin juhlineen yhdessä paperihääpäiväänsä.

Taiveahon elämässä on viime vuosien erojen jälkeen uusi onni.

Heinäkuussa 2022 pari haki jälleen avioeroa. Samoihin aikoihin uutisoitiin, että Taiveaho on muuttanut Riihimäelle ollakseen lähempänä vanhempiaan.

Taiveaho kertoi marraskuussa Anna-lehdelle hakeutuneensa eroseminaariin, jossa hän on käsitellyt edellisiä erojaan ja sitä, mitä hän haluaa ihmissuhteelta.

– Minulle on vihdoin selkiytynyt, mitä haluan ihmissuhteelta. Kaipaan hellyyttä ja läheisyyttä. Myös seksuaalisuuden yhteinen kieli on tärkeää – se että, se toimii ja on rikasta, Taiveaho sanoi Annalle.

Taiveaho sanoi tuolloin liittyneensä Tinderiin. Siellä hän tapasi kiinnostavan miehen, jonka Taiveaho sanoo olleen hänelle tuttu myös toista kautta.

Toistaiseksi ei ole selvää, onko Tinder-rakkaus sama mies kuin tuore kihlattu. Joka tapauksessa Taiveahon elämässä on viime vuosien erojen jälkeen uusi onni.