Seiska: Satu Taiveaho kihloihin – on edelleen naimisissa

Satu Taiveahon uusi rakkaus on edennyt pikavauhtia.

ENTINEN kansanedustaja Satu Taiveaho, 46, on kihlautunut uuden rakkaansa kanssa.

He tiedottivat kihlauksesta julkaisemalla kuvan sormuksista Facebookissa. Kuvan yhteyteen on kirjoitettu latinankielinen teksti amor vincit omnia. Rakkaus voittaa kaiken.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska.

Suhde on edennyt pikavauhtia, sillä Taiveaho on vielä virallisesti naimisissa ex-puolisonsa kanssa. Taiveaho ja ex-puoliso Ville Virtanen jättivät avioerohakemuksen käräjäoikeuteen heinäkuun 5. päivä. Kymenlaakson käräjäoikeudesta kerrotaan IS:lle, että avioeron puolivuotinen harkinta-aika päättyy 6. tammikuuta, jonka jälkeen Taiveaho ja Virtanen voivat hakea lopullista eroa.

Marraskuussa Taiveaho kertoi Anna-lehden haastattelussa uudesta elämästään kotikonnuillaan Riihimäellä.

Taiveaho kertoi hakeutuneensa eroseminaariin, jossa hän on käsitellyt edellisiä erojaan ja sitä, mitä hän haluaa ihmissuhteelta.

– Minulle on vihdoin selkiytynyt, mitä haluan ihmissuhteelta. Kaipaan hellyyttä ja läheisyyttä. Myös seksuaalisuuden yhteinen kieli on tärkeää – se että, se toimii ja on rikasta, Taiveaho sanoo Annalle.

Valoa elämään on vaikeiden aikojen jälkeen tuonut myös uusi, orastava ihmissuhde. Taiveaho tapasi Tinderissä kiinnostavan miehen, joka oli hänelle tuttu myös toista kautta.

– Pientä valoa on ilmassa tällä rintamalla. Etenemme varovaisin mielin päivä kerrallaan ja katsomme kaikessa rauhassa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Taiveaho kertoo lehdelle.