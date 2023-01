32-vuotiaan Hollywood-tähden äkillinen kuolema on edelleen täysi mysteeri – näiden tähtien traaginen kohtalo sai aikaan hurjan huhumyllyn

Oudoissa olosuhteissa menehtyneiden viihdemaailman tähtien kuolemista liikkuu eriskummallisia salaliittoteorioita. IS listasi eräät hätkähdyttävimmät väitteet, joiden mukaan osa muusikoista ja tähdistä olisi jopa lavastanut oman kuolemansa.

Lavastiko Elvis kuolemansa ja esiintyi Yksin kotona -elokuvassa?

Salaliittoteoriat Elvis Presleyn ympärillä ovat eläneet vilkkaasti aina laulajan kuolemasta lähtien. Rockin kuningas kuoli 42-vuotiaana 16. elokuuta 1977. Kuolinsyyksi ilmoitettiin sydänkohtaus. Ruumiinavauksessa tähden elimistöstä löytyi 11 eri lääkeainetta.

Kaikki eivät kuitenkaan usko, että Presley kuoli sydänkohtaukseen, tai että hän on edes kuollut.

Presleyn kuolemasta on esitetty useita salaliittoteorioita. Hänen on väitetty olleen FBI:n agentti tai kuuluneen mafiaan. Yksi tunnetuimmista väitteistä on, että julkisuuteen uupunut Presley lavasti oman kuolemansa ja pakeni salanimellä Buenos Airesiin.

Rockin kuninkaan näköisistä henkilöistä on tehty lukemattomia havaintoja, jotka ovat antaneet ”Elvis elää” -salaliittoteorioille aivan uusia kierroksia. Netissä on useita Elvis-havainnoille omistettuja sivustoja, joissa väitetään, että Presley osallistuisi välillä salaa kotonaan Gracelandissa järjestettäville kierroksille.

Amerikkalaislehtien mukaan Elvis Presleyn omaiset teettivät aikoinaan vielä toisen kuolinsyyntutkimuksen. Elviksen Vernon-isä määräsi asiakirjat salattavaksi vuoteen 2027 asti, jolloin rockin kuninkaan kuolemasta tulee kuluneeksi 50 vuotta.

Eräiden teorioiden mukaan Presley olisi jopa tehnyt salaisen cameo-roolin huippusuositussa Yksin kotona -elokuvassa (1990). Kaikista tarkkasilmäisimmät salaliittoteoreetikot nimittäin ovat bonganneet elokuvan lentokenttäkohtauksesta miehen, joka muistuttaa ulkonäöltään etäisesti edesmennyttä rockin kuningasta.

Oliko autossa sittenkin kaksoisolento?

Räppäri Tupac Shakur ammuttiin Las Vegasissa 13. syyskuuta 1996.

Tupac matkusti levypomo Suge Knightin BMW:ssä, kun vierelle ajaneesta autosta ammuttiin useita laukauksia kohti Knightin autoa. Etupenkillä istunut Tupac sai ammuskelussa vakavia vammoja ja hän menehtyi sairaalassa kuuden päivän päästä.

Tupac Shakurin murha on yksi viihdemaailman suurista mysteereistä, eikä tappajaa ole vielä tänäkään päivänä saatu selville. Räppäriä ammuttiin suositun Club 662 -yökerhon edessä klo 23.15 paikallista aikaa, joten silminnäkijöitä oli useita.

Erikoisen tapauksesta tekee myös se, että muut autossa olijat pysyivät alussa vaitonaisina tapahtuneesta. Levymoguli Suge Knight loukkaantui ammuskelussa, mutta kieltäytyi kuulusteluissa kuvailemaan ampujaa.

– Kuulin jotain, mutten nähnyt mitään, hän totesi viranomaisille.

– Ei ole minun hommani ratkoa murhia. Minulle ei makseta lavertelusta.

Salaliittoteorioiden mukaan Tupac Shakur ei olisikaan oikeasti kuollut ammuskelussa, vaan hän olisi lavastanut kuolemansa kuin Elvis konsanaan.

Tupac Shakur oli kuollessaan 25-vuotias.

Huhumylly sai alkunsa kun Tupacin henkivartija väitti auttaneensa tähteä livahtamaan salaa Kuubaan ammuskelun jälkeen. Salaliittoteoreetikot uskovat, että räppäri asustelee Havannassa.

Salaliittoteorioihin paneuduttiin myös vuonna 2020 julkaistussa 2Pac: The Great Escape From UMC -dokumentissa, jossa esitettiin monia lennokkaita väitteitä. Dokumentin tekijä Rick Boss väitti, että ammuskelussa olisikin loukkaantunut Tupacin kaksoisolento, joka myöhemmin kuoli sairaalassa.

– Tämä ei ole fiktiota. Olen kuullut nämä faktat tuntemiltani ihmisiltä, Boss selitteli väitteidensä todenperäisyyttä.

Outo video käynnisti huhumyllyn

Poptähti Michael Jacksonin salaperäinen elämä ja traaginen kuolema ovat pysytelleet otsikoissa vuosikausia. Popin kuninkaana tunnettu Jackson menehtyi 25. heinäkuuta 2009 sydämenpysähdykseen. Hän oli 50-vuotias.

Michael Jacksonin elimistöstä löytyi ainakin kolmea kipulääkettä, kahta erilaista rauhoittavaa lääkettä, lihasrelaksanttia, närästyslääkettä ja mielialalääkettä. Tähden luottolääkäri Conrad Murray tuomittiin myöhemmin kuolemantuottamuksesta.

Jacksonin kuolemasta on liikkunut eriskummallisia teorioita ja väitteitä, jotka saivat alkunsa välittömästi tähden kuoleman jälkeen. Fanit kuohahtivat, kun amerikkalainen TMZ-viihdesivusto uutisoi elokuussa 2009 videosta, jonka väitettiin olevan kuvattu pian Jacksonin kuoleman jälkeen.

Videolla kasvonsa peittänyt henkilö nousee kuolinsyyntutkijan autosta. Fanit vetivät videosta omat johtopäätöksensä ja pian sosiaalisessa mediassa levisi väitteitä, joiden mukaan autosta noussut henkilö olisi Michael Jackson ja tähti olisi lavastanut oman kuolemansa.

Vastaavanlaisia väitteitä on levinnyt julkisuudessa myöhemminkin. Milloin Jacksonin näköinen mies bongattiin Tukholmasta, milloin australialaisen hotellin aulasta.

2016 Michael Jacksonin tytär Paris Jackson julkaisi Instagramissaan kuvan, joka sai jälleen fanit kuohuksiin. Kuvassa Paris istuu autossa ja hänen takanaan takapenkillä on tumma mytty. Ilmiselvä Michael Jackson, salaliittoteorioihin viehtyneet Jackson-fanit uskoivat.

Amy Winehousen isälle tulvii julmia viestejä

Laulaja Amy Winehouse kuoli kodissaan Lontoon Camdenissa 23. heinäkuuta 2011. Hänen kuolinsyykseen todettiin alkoholimyrkytys.

Muutama vuosi laulajan kuoleman jälkeen sosiaalisessa mediassa levisi väitteitä, jotka järkyttivät Winehousen läheisiä. Tähden isälle Mitch Winehouselle tulvi viestejä, joiden mukaan hänen tyttärensä olisikin elossa ja asuisi samassa salaisessa paikassa kuin Tupac Shakur ja Michael Jackson.

Amy Winehousen perhelle on tulvinut somessa julmia viestejä, joissa väitetään, että laulaja olisi lavastanut kuolemansa.

Mitch Winehouse kertoi tuolloin The Sunille saaneensa somessa viestejä, joissa häntä haukuttiin valehtelijaksi. Ilkeämielisten viestien mukaan hän olisi muka vain esittänyt surullista 27-vuotiaana kuolleen tyttärensä hautajaisissa ja koko hautajaisten olleen pelkkä julkisuustemppu.

Mitch Winehouse sanoi, ettei hän enää vähästä hätkähdä. Hän sanoi kuulleensa vastaavia väitteitä aikaisemminkin.

– Olen ihan kunnossa. Ihmettelen vain, mistä ihmeestä näitä juttuja keksitään, Mitch Winehouse sanoi The Sunille.

Myrkytettiinkö Hollywood-tähti?

Näyttelijä Brittany Murphy menehtyi oudoissa olosuhteissa vain 32-vuotiaana. 20. joulukuuta 2009 kuolleen Murphyn kuolinsyyksi kirjattiin keuhkokuume, mutta hänen todettiin kärsineen myös raudanpuuteanemiasta sekä syöneen useampia reseptilääkkeitä ennen kuolemaansa.

Nuoren näyttelijän äkillisestä kuolemasta on viimeisen vuosikymmenen aikana liikkunut julkisuudessa monenlaisia teorioita.

Murphyn nyt jo edesmennyt isä Angelo Bertolotti syytti tyttärensä äitiä tämän murhasta.

– Olen melko varma, että oma äiti myrkytti Brittanyn, Bertolotti totesi.

Murphyn isä vaati viranomaisia tutkimaan tyttärensä kodin ja selvittämään, löydettäisikö kotoa mahdollisesti hometta tai myrkyllisiä aineita. Kodista ei löydetty muuta kuin reseptilääkkeitä.

Näyttelijä Brittany Murphy kuoli 32-vuotiaana kotonaan Los Angelesissa. Julkisuudessa on ihmetelty, mikseivät Murphyn äiti ja aviomies hälyttäneet apua aikaisemmin, sillä tähti oli kärsinyt hengitysongelmista jo useamman päivän ajan.

Näyttelijän kuolemaa edeltävät tapahtumat ovat herättäneet monia kysymyksiä, joihin ei vieläkään ole saatu vastausta.

Yksi suurimmista ihmetyksen aiheista on se, että miksi Murphy ei hakeutunut lääkäriin vointinsa heikennyttyä. Julkisuudessa on myös ihmetelty, miksi tähden aviomies Simon Monjack ja äiti Sharon Murphy eivät hälyttäneet apua aikaisemmin.

– Hän oli ollut sairaana kahden viikon ajan. Jos hänet olisi viety sairaalaan, niin hän olisi voinut selviytyä, kuolinsyytutkija Ed Winter sanoi Hollywood Reporter -lehdelle 2010.

Murphyn puoliso Simon Monjack ja äiti Sharon Murphy kertoivat julkisuudessa näyttelijän olleen hyvin sairas viimeiset päivänsä. Hänellä oli ollut kovia kipuja ja hänen oli vaikea hengittää. Murphy oli kieltäytynyt lähtemästä lääkäriin, vaan hän suosi vaihtoehtoisia hoitomuotoja.

Murphyn kuolemaan liittyvät salaisuudet saivat uuden käänteen toukokuussa 2010, kun Simon Monjack, 40, löydettiin kuolleena avioparin yhteisestä kodista.

Monjackin todettiin kuolleen keuhkokuumeeseen ja anemiaan. Aviomies menehtyi siis lähes identtisissä olosuhteissa kuin Murphy.

Minne prinsessa Diana on haudattu?

Auto-onnettomuudessa 31. elokuuta 1997 kuolleen prinsessa Dianan kuolemasta on liikkunut monenlaisia väitteitä. On väitetty, että prinsessaa kuljettaneen auton jarruja olisi sabotoitu tai että kuninkaallisella perheellä olisi jotain tekemistä Dianan kuoleman kanssa.

Prinsessa on haudattu nuoruudenkotiinsa Althorpin kartanon maille. Sitkeiden huhujen mukaan prinsessa Dianan hautapaikka ei olisikaan Althorpissa, vaan pienessä Great Bringtonin kylässä sijaitsevassa St. Maryn kirkossa. 1200-luvulla rakennetussa kirkossa on Spencerien sukuhauta, ja se on myös prinsessa Dianan isän viimeinen leposija.

Historioitsijat ja brittimedia ovat kyseenalaistaneet, että prinsessa todellakin olisi haudattu pienelle saarelle Spencerien maille. Asiantuntijat ovat huomauttaneet, ettei maaperä sovellu hautaamiseen.

Lisää vettä myllyyn löivät Dianan hautajaisiin liittyneet turvatoimet. Hautajaispäivänä medialla tai yleisöllä ei ollut asiaa Althorpiin ja Great Bringtonin kadut suljettiin. Hautajaisten jälkeisenä päivänä brittimedialle kerrottiin, että St. Maryn kirkon savupiipusta olisi yöllä noussut savua. Oliko Diana tuhkattu salaa kirkossa?

Onko prinsessa Diana sittenkin haudattu St. Maryn kirkkoon, jossa on Spencerien perheen sukuhauta?

Dianan veli jaarli Charles Spencer on tyrmännyt väitteet.

– Hänen hautaamisensa Althorpiin oli turvallisin ratkaisu. Se tuntui luonnollisesta, jaarli Spencer on sanonut.

Murhattiinko Marilyn?

Hollywood-tähti Marilyn Monroen kuoleman ympärillä on vellonut huhuja ja juoruja tähän päivään asti. Oliko kyseessä itsemurha vai sittenkin onnettomuus? Villeimpien salaliittoteorioiden mukaan kyseessä olisi ollut murha.

Marily Monroe löydettiin kuolleena 4. elokuuta 1962.

Hän oli kuollessaan 36-vuotias ja kuolinsyyksi poliisit kirjasivat yliannostuksen ja mahdollisen itsemurhan. Kuolinsyyraporttiin kirjattiin myös sydämen vajaatoimintaan liittyvä keuhkoverisuonten tukos ja vähäinen turvotus.

Kuolemaansa edeltävänä päivänä Monroen on uskottu puhuneen puhelimessa ystävänsä kanssa ja sanoneen, kuinka paljon hän rakasti Bobby Kennedyä, joka oli naimisissa.

Ystävän mukaan Marilyn kuulosti puhelussa masentuneelta. Joidenkin tarinoiden mukaan Marilyn olisi yrittänyt puhelimitse tavoitella myös Bobby Kennedyä, mutta siinä onnistumatta.

EI ole varmuutta, oliko Marilynin unilääkkeiden yliannostus vahinko vai tahallinen.

Joidenkin väitteiden mukaan kuoleman taustalla olisi lääkärien tekemä virhe, jonka mukaan filmitähdelle olisi määrätty eri lääkärien toimesta yhteiskäytössä tappavasti vaikuttavia lääkkeitä.

On myös väitetty, että Marilyn Monroe olisi murhattu. Salaliittoteorioiden mukaan Kennedyn veljekset pelkäsivät Marilynin romuttavan heidän poliittiset uransa.

Huhujen mukaan Bobby olisi päättänyt suhteensa Marilynin kanssa, mihin filmitähti olisi vastannut uhkauksella tuoda ilmi tietämiään salaisuuksia.

Teorioille on haettu vahvistusta sillä, että Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI sensuroi tähden kuolinsyyhyn liittyviä asiakirjoja vuosikausien ajan.

Fanit syyttivät leskeä murhasta

Nirvanan keulahahmo Kurt Cobain kuoli 27-vuotiaana oman käden kautta 5. huhtikuuta 1994.

Faneille muusikon poismeno oli kova paikka. Monet eivät halunneet uskoa itsemurhaan, vaan vaativat FBI:tä tutkimaan kuolemaa henkirikoksena. Kuten kaikkien suurten tähtien, myös Cobainin kuoleman ympärillä on vellonut vuosien saatossa useita salaliittoteorioita.

Yhden teorian mukaan Cobainin vaimo Courtney Love olisi yrittänyt palkata palkkamurhaajaan.

Muusikko Eldon Hoke väitti Loven olleen häneen yhteydessä murha mielessään, mutta hän ei omien sanojensa mukaan ottanut Lovea puheita tosissaan. Hokea pidetään yleisesti huijarina, mutta salaliittoteoreetikot saivat lisää vettä myllyynsä miehen kuoltua epäselvissä olosuhteissa vain pari kuukautta sen jälkeen, kun hän oli kertonut asiasta julkisuudessa.

Fanit ovat syyttäneet Courtney Lovea Kurt Cobainin kuolemasta. Kurt Cobainin tytär Frances Bean Cobain ja leski Courtney Love ovat tuominneet salaliittoteoriat.

On myös esitetty väitteitä, ettei Cobain olisi itse kirjoittanut kuolinpaikalta löydettyä itsemurhaviestiä, eikä Nirvana-muusikon tappanut laukaus olisi edes tullut Cobainin hallusta löytyneestä haulikosta.