Tosi-tv-tähti Jenna Mäkikyrö sai esikoisensa

Nikotellen-podcastista tuttu Jenna Mäkikyrö kertoi onnellisen uutisen somessa.

BIG BROTHER -realityohjelmasta vuonna 2014 tutuksi tullut Jenna Mäkikyrö on saanut esikoisensa.

Mäkikyrö paljasti ilouutisen Instagram-tilillään sunnuntai-iltana 1. tammikuuta. Hän julkaisi tarinat-osiossa herkän kuvan, jossa hänen kumppaninsa pitelee vastasyntynyttä sylissään.

– Hän päätti tulla jo nyt meitä ilahduttamaan, Mäkikyrö kirjoitti kuvan yhteyteen sydänemojin kera.

Mäkikyrö kertoi raskaudestaan heinäkuussa tiedotteessa. Samalla hän ilmoitti, että perheenlisäyksen takia hän jättäytyy pois menestyksekkäästä Nikotellen-podcastista, jota hän teki realitytähti Niko Saarisen kanssa.

– Niin se elämä yllättää ja tuo eteen suuria muutoksia, joita jännityksellä odotetaan. Minun matka Nikotellenissa oli mieletön, ja sain tehdä monen monta jaksoa ihan parhaassa seurassa, Mäkikyrö kertoi tiedotteessa.

Mäkikyrö kertoi aktiivisesti raskausajan kuulumisiaan sosiaalisessa mediassa ja julkaisi useita kuvia raskausvatsastaan.

Mäkikyrö kihlautui kumppaninsa kanssa viime lokakuussa. Hänen mukaansa suhde on edennyt vauhdilla, mutta se on tuntunut luonnolliselta.

– Tänä keväänä saatiin tietää, että meille tulee vauva. Syksyllä pakkasin taas kaiken laatikkoihin Helsingissä ja suuntasin muuttokuorman pohjoseen. Viime viikolla sanoin kyllä ja sain tämmösen sormeeni, Mäkikyrö kertoi Instagram-tilillään lokakuussa.

– Monellehan tämmönen tahti ois aivan liian nopeaa, mutta mie piän vaa kovempaa kiinni ja nautin. Tuntuu, että nämä asiat on just niinku pitääki.

Realitytähden mukaan hän ei aiemmin edes voinut kuvitella kävelevänsä alttarille.

– Vuosien ajan ajattelin, että en enää koskaan mene kihloihin, enkä sitte varsinkaan naimisiin, mutta koskaan ei sais sanoa ”en koskaan”. Ajatukset ja ajat muuttuu, oikean ihmisen kans oon valmis mihin vain.

Tällä hetkellä Mäkikyrö juontaa Mutsiputki-podcastia Big Brotherista tutun Jonna Saaren kanssa. Mäkikyrö on suosittu myös somessa, ja häntä seuraa Instagramissa yli 67 000 ihmistä.

Big Brotherin lisäksi Jenna Mäkikyrö on osallistunut realityohjelmiin Temptation Island, Ex on the Beach Afterski sekä Ex and the City.