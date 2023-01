Helena Ahti-Hallberg julkaisi romanttisen pusukuvan Eric-puolisonsa kanssa

Helena Ahti-Hallberg juhli vuosipäivää Eric-puolisonsa kanssa Thaimaassa.

Pari on ollut naimisissa vuodesta 1993.

TANSSII tähtien kanssa -ohjelman tuomarina tuttu Helena Ahti-Hallberg julkaisi uudenvuodenaattona romanttisen yhteiskuvan puolisonsa Eric Hallbergin kanssa.

Yrittäjä ja tanssiopettaja Ahti-Hallberg julkaisi rakkaudentäyteisen kuvan vuosipäivän kunniaksi. Hän tapasi Eric-puolisonsa 31 vuotta sitten. Pariskunta juhlistaa vuosipäiväänsä lomamatkalla Thaimaassa.

– Kaikki laittaa päivityksiä menneestä vuodesta tai uusista mahdollisuuksista, mutta mulle vuodenvaihde on erityinen muista syistä, tanssitähti kuvailee.

– Tänään on 31 vuotta minun ja rakkaani ensi tapaamisesta, salama rakastumisesta ja pitkän yhteiselon alusta. Matka jatkukoon, just nyt nautitaan elämästä jälkikasvun kanssa Thaimaassa.

Romanttisen päivityksen alle on kertynyt uudenvuoden toivotuksia ja sydänemojeita.

– Lemmen kyyhkyset.

– Ihanaa Uuttavuotta teidän koko perheelle.

Helena Ahti-Hallberg tapasi puolisonsa Eric Hallbergin 31 vuotta sitten uudenvuoden aattona ravintola Kaivohuoneella. Helena oli tuolloin Englannissa asuva kilpatanssija. Eric työskenteli rakennusalalla.

Ahti-Hallberg on kertonut ihastuneensa mieheensä heti hänet tavattuaan.

– Rakastumista ei pysty analysoimaan, se on tunnetila. En usko, että ulkonäkö on ollut ainoa tekijä, TTK-tähti muisteli IS:lle vuosi sitten.

Jo kesäkuussa pari meni kihloihin. Naimisiin he menivät seuraavana kesänä 1993. Sen jälkeen he asuivat yhdessä Englannissa, ja marraskuussa 1993 he palasivat Suomeen.

He rakastuivat toisiinsa nopeasti, ja Ahti-Hallberg tiesi, että tästä suhteesta tulee kestävä.

– Tiesin jo kahden viikon kuluttua, että tämän miehen kanssa haluan viettää loppuelämäni.

Pariskunta koki salamarakastumisen.

Pariskunnalla on liitostaan jo aikuisiksi kasvaneet lapset Anton ja Salkkarit-tähtenäkin tunnettu Emil.