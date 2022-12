Näin julkkikset viettävät uuttavuotta – Jaajo Linnonmaa hartaana ”Piispa Jarina”, Arja Korisevan vauhdikas videotervehdys

Tunnetut suomalaiset fiilistelevät vuodenvaihdetta sosiaalisessa mediassa.

Vuosi vaihtuu uudeksi meillä kaikilla. Vuoden viimeinen päivä menee usein mennyttä pohtiessa ja uutta ihmetellessä.

Myös monet kotimaiset julkisuuden henkilöt ovat julkaisseet Instagramissa omia vuodenvaihdepäivityksiään. Niiden sävy vaihtelee hartaasti muistelevasta hyvinkin räväkkään huumoriin.

Ex-kansanedustaja ja näyttelijä Jani Toivola on aloittanut aattonsa keskustelemalla henkeviä esimerkiksi Venäjän tilanteesta tyttärensä kanssa, jota hän kutsuu päivityksessään ”Pantteriksi”.

– Hurja vuosi. Monella tapaa, hän purkaa mennyttä.

– Välillä on ahdistanut niin paljon et on ollut vaikea hengittää. Samalla tää vuosi on ollut myös isojen unelmien täyttymyksen vuosi. Se on opettanut et myös hyvien asioiden vastaanottaminen vaatii rohkeutta ja voi aluks pelottaa

Radiojuontaja-kirjailija Paula Norosen uudenvuodenpäivitys taasen edustaa vastakkaista linjaa. Kuva, jossa ilmeisesti hänen jälkikasvunsa edustaja on teipannut kasvoihinsa ilmastointiteipillä kiikarit, edustaa silkkaa absurdia huumoria.

– Katseet kohti vuotta 2023, hän kirjoittaa kuvan yhteydessä lakoniseen sävyyn.

Radio Novalta tutun radioääni Suvi Hartlinin uudenvuodenpäivitys edustaa puolestaan ehtaa rentoilua. Hän kertoo viettäneensä välipäiviä varsin välittömissä kotoilutunnelmissa.

– Eilen illalla nukahdin sohvalle tässä haalarissa ja aamulla en kokenut yhtään tarpeelliseksi vaihtaa vaatteita. Kävin myös kaupassa tää päällä. Taas on ilta ja mätän jäätelöä suoraan boxista, haalarissa tietty. Suihkussa suostun käymään, mut taidan lorvia loput välipäivät näissä vermeissä.

Laulaja Arja Korisevalla on taasen näyttänyt olleen niin kutsuttu tekemisen meininki. Hän kurvailee kohti tulevaa vuotta mönkijän selässä. Sen keulaan on kiinnitetty aura, eli ilmeisesti myös lumitöitä on tullut tehtyä.

– Kiitos mahtavasta vuodesta kaikille ja nyt innolla kohti uusia seikkailuja! Rakkautta, terveyttä ja kohtaamisia vuonna 2023, hän toivottaa.

Videolla hän lähettää rempseät terveiset seuraajilleen.

Äskettäin pitkän pestinsä Radio Suomipopin Aamulypsyssä päättänyt Jaajo Linnonmaa noudattaa uudenvuoden toivotuksessaan myös hassuttelevampaa linjaa. Hän on julkaissut videon, jossa ”Piispa Jari” toivottaa kattohuoneiston ikkunasta hyvää uutta vuotta 193:lla kielellä.

Videolla esiintyy hartaan oloinen Linnonmaa paperinen hattu päässään.

– Happy new year, Ha det gott år, Happy neues jahre, Feliz navidad, Hyvää uutta vuotta, kielellinen luonnonlahjakkuus toivottaa.

Somevaikuttaja Rosanna Kulju on vakavammalla linjalla, eikä hän kaunistele kulunutta vuotta. Hän on kertonut avoimesti kamppailleensa mielenterveysongelmien kanssa.

– Tämä on ollut elämäni p*skin ja rakentavin vuosi koskaan, hän kertoo.

– Silti olen äärimmäisen kiitollinen kaikesta mitä sain, kaikesta mitä opin, kaikista ihmisistä mun elämässä ja kaikista hetkistä jolloin tunsin isosti.

Radiojuontaja Shirly Karvinen niin ikään tunnustaa, että kulunut vuosi on koetellut rajoja. Hän koosti videolle hetkiä vuodelta 2022.

– Vuosi 2022 olit rankka, koettelit rajoja, opit vetämään rajoja ja teit musta lopulta eheämmän version itsestäni, Karvinen kirjoittaa Instagramissa.

– Pääsin tekemään ihania työjuttuja jopa ulkomaille asti, vietin aikaa ystävien kanssa, panostin perheeseen, tapasin paljon uusia ihania ihmisiä, olin kotona, lepäsin ja nautin elämästä. Kiitos kaikille.

Karoliina Tuominen tunnetaan somessa humoristisesta tyylistään. Tällä kertaa hän julkaisi kuvan, jossa hän istuu vessanpöntöllä.

– Viimenen paska tänä vuonna.

Radiojuontaja Janni Hussi päätti listata kuluneena vuonna tekemiään asioita. Hän sai puolisonsa Joel Harkimon kanssa rakennusprojektin päätökseen ja pääsi muuttamaan uuteen kotiin. Lisäksi hän suoritti ralli- ja kartturintutkinnon.

– Tuntuu että yhteen vuoteen mahtui taas niin paljon äksöniä, että turha edes yrittää tiivistää kaikkea. Muutamia kohokohtia kuitenkin, jotka nousi mieleen vuoden kuvia selaillessa, Hussi alustaa.

– Alkuvuodesta leikeltiin olkapää taas paikoilleen ja sitä saiki sit kuntoutella ihan huolella yli puolet tästä vuodesta. Olkapää ei juurikaan viivästyttänyt katupyöräilykautta! Päikkäreitä tuli nukuttua enemmän kuin koskaan aikuisiällä, hän listaa.

Yrittäjä Sointu Borg viettää uudenvuoden Thaimaassa rantalomalla. Loma on mitä ilmeisimmin tullut tarpeeseen.

– En keksi mitään vuoden summausta tähän. 2022 oli rehellisesti sanottuna yks psykedeelinen sekasoppa. Lol. Mutta hengissä ollaan ja jotakuinkin järjissään, hän sanelee.