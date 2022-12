Sointu Borgilta rehellinen avaus kuluneesta vuodesta: ”Yksi psykedeelinen sekasoppa”

Diili-voittaja Sointu Borg julkaisi ytimekkään neuvon tulevalle vuodelle.

Yrittäjä Sointu Borg on viettämässä vuoden viimeisiä päiviä ulkomailla. Lomakuvien ohella hän on julkaissut sosiaalisessa mediassa tekstin, joka kiteyttää hänen kuluneen vuotensa.

– 2022 oli rehellisesti sanottuna yksi psykedeelinen sekasoppa, Borg kirjoittaa.

– Mutta hengissä ollaan ja jotakuinkin järjissään.

Seuraavalle vuodelle Borg povaa hyvää, sillä hän aikoo itse pitää huolta siitä, että niin tapahtuu. Hän kehottaa myös seuraajiaan tekemään omasta vuodestaan omannäköisensä.

– Tasapainoa, hyviä tyyppejä, kovaa työntekoa ja mielenrauhaa. No bullshit ja hyviä projekteja.

Kommenttikentässä ihmiset ovat olleet Borgin kanssa samaa mieltä. Moni on sanonutkin aikovansa noudattaa yrittäjän ytimekästä neuvoa jatkossa.

– Täydellinen resepti ensi vuodelle, kommentoi yksi seuraaja.

Borg voitti Diili-ohjelman vuonna 2021. Tämän vuoden syyskuussa hän julkaisi myös esikoiskirjansa, jossa hän kertoi totuutensa Diilin jälkeisistä tapahtumista.

Kirjassaan Borg paljasti, ettei ohjelmassa luvattua kehitysjohtajan pestiä todellisuudessa ollut olemassa. Sen sijaan hän kertoi tehneensä töitä viikkojen ajan ilman asianmukaisia palkkaneuvotteluja tai työsopimuksia.

– Ohjelmaan oli otettu kärkikasvoksi Jaajo Linnonmaa, joka sitoutui työllistämään voittajan. Hän ei olisi saanut rekrytoida ihmistä pestiin, jota ei ole olemassa, Borg on kertonut IS:n haastattelussa.

Lue lisää: Sointu Borg kertoo IS:lle, miten Jaajo Linnonmaa yritti vaientaa hänet – paljastaa kaksikon hyiset välit

Aiemmin tänä vuonna Borg on myös puhunut somessa siitä, millaisten ihmisten kanssa hän ei halua enää olla tekemisissä.

– Tapaan jatkuvasti lukeneita ihmisiä, joiden maailmankuva on niin kapea, että ihme kun saavat edes happea, sillä heidän päänsä on niin syvällä sardiinipurkissa. Tai no, syvällä omassa perseessään.

– Toleranssini näille sankareille on nykyään nolla. Olen saanut elämäni aikana yliannostuksen tällaisista hiihtäjistä, hän kirjoitti.