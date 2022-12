Tosi-tv:stä tuttu Jonna Saari, 37, täytti huuliaan vuosien ajan, kunnes karu totuus paljastui lääkärin vastaanotolla – kuvat ennen ja jälkeen

Big Brotherista tuttu Jonna Saari kertoo kokemuksensa pieleen menneestä kauneustoimenpiteestä. Hän joutui lopulta poistattamaan huulitäytteensä.

Nykypäivänä moni haluaa muhkeat huulet ja turvautuu huulitäytteisiin. Pistoshoitoihin sisältyy kuitenkin riskejä, ja vastassa voi olla ikäviä yllätyksiä vuosienkin päästä.

Somepersoona, Big Brotheristakin tuttu Jonna Saari, 37, ei ollut tyytyväinen huuliinsa, vaan halusi täyteläisemmät huulet. Kymmenen vuotta sitten hänelle laitettiin ensimmäisen kerran täyteainetta.

– Pidän täyteläisistä huulista ja vaikka omistani pidin, tahdoin hieman lisää volyymia. Päätin kokeilla, koska huuliin täytettävää hyaluronihappoa löytyy ihosta ihan luonnostaan eli sen piti poistua itsestään ajan kanssa, Mutsiputki-podcastia juontava Saari taustoittaa.

Saari oli alkuun tyytyväinen huuliinsa ja kävi yhteensä viisi kertaa täyttämässä huuliaan. Hänelle laitettiin puolesta millilitrasta yhteen millilitraan täyteainetta kerralla.

– En koskaan halunnut täyttää huuliani överisti, joten odotin aina pari vuotta ennen uutta kertaa. Moni helposti sokaistuu lopputulokselle ja haluaa täyttää entistä enemmän entistä useammin.

Hän tottui saamaan kommentteja huulistaan.

– Sain näitä perinteisiä ”hirveät ankkahuulet”- ja ”botoxnaama” -kommentteja, mutta itse pidin niistä ja sain myös kehuja.

Ongelmat ilmenivät vasta hiljattain, kun viimeisimmästä täyttökerrasta oli kulunut kolme vuotta. Saari katsoi peilistä huuliaan ja havaitsi, ettei kaikki ole kohdallaan.

– Täyteaineet olivat paakkuuntuneet, ja paakut tulivat näkyviin huulten limakalvoille. Huomasin sen vasta silloin, kun huulista oli poistunut täyteaineita ja enää paakut jäivät jäljelle. Ne olivat niin isot, että saatoin puraista niitä vahingossa.

Saari tiesi, että jokin on pielessä ja suuntasi lääkärin vastaanotolle. Hän yllättyi toden teolla, kun lääkäri ilmoitti täyteaineiden olevan aivan väärässä paikassa. Saari joutui poistattamaan huulitäytteensä.

– Lääkärin mukaan minulle oli laitettu täyteainetta huulten limakalvoille, jonne täyteaineet eivät missään nimessä kuulu, eivätkä ne itsestään sieltä poistu koskaan. En todellakaan tiennyt, että tuollainen on edes mahdollista, hän hämmästelee.

– Olin asiakkaana luottanut tekijään, jonka piti olla ammattilainen.

Huulitäytettä oli kertynyt limakalvoihin. Saari kävi poistattamassa täyteaineet.

Lääkäri teki Saarelle reilun vartin kestäneen poisto-operaation, jota ennen oli tehtävä allergiatesti. Poistatus oli Saaren mukaan hyvin kivuliasta.

– Operaatiossa pistetään paakkuihin täyteainetta hajottavaa ainetta. Se kirveli ja poltti. Se oli huomattavasti kivuliaampaa kuin täytteiden laitto, Saari kuvailee.

– Jos on vakava allergia hyönteisille, kuten ampiaisille, kyseistä poisto-operaatiota ei voi kuulemma tehdä. Se on siis hyvä muistaa jo siinä kohtaa, kun täyteaineita harkitsee.

Lopputulokseen Saari kaikkiaan on tyytyväinen.

– Ero on todella huomattava. Omaan silmään näytti, että eihän sitä niin paljon ollut, mutta kyllä täyteaineita oli jäänyt huuliin reilusti, hän sanoo.

– Nyt hymyillessä hampaani näkyvät ja pystyn juomaan pillillä ilman, että vettä valuu suupielistä.

Kuvat ennen ja jälkeen huulitäytteiden poistattamisen jälkeen.

Saari suosittelee harkitsemaan huultentäyttöä tarkkaan sekä tiedostamaan riskit. Hän myös muistuttaa myös, että meikkaamallakin voi saada huulet näyttämään isommilta.

– Pitää myös muistaa, että kyseessä on tämän aikakauden kauneusihanne, mutta kauneusihanteet ja oma mielipide voivat muuttua.

Saaren mukaan hän ei käyttänyt erityisen paljon aikaa selvittääkseen toimenpiteen riskejä. Hän kuitenkin pyrki valitsemaan ammattilaisen, josta hän oli kuullut tutuiltaan positiivisia kokemuksia.

– Jälkeen päin mietin sitä hieman kauhulla, koska täyteaineita pystyy käytännössä kuka vaan pistämään, hän tunnustaa.

Saari kehottaakin ottamaan hyvin huolellisesti selvää pistohoitojen tekijästä ja paikasta.

– Sertifioiduksi täyteainehoitajaksi voi päästä kahden tunnin koulutuksella. Ei tarvitse olla edes sairaanhoitaja, vaan kampaajakin voi tarjota palvelua. En luottaisi pelkästään Instagramin ennen ja jälkeen -kuviin.

Saari toteaa, että halvinta tekijää kannattaa välttää. Huulia voidaan täyttää erilaisilla tekniikoilla ja erilaisilla täyteaineilla.

– Kun kyse on omasta kehosta, säästäisin enemmin pidempään ja panostaisin laatuun. Ei myöskään kannata laittaa liikaa täyteainetta kerralla, vaikka tekijä siihen suostuisi.

– Huultentäyttö maksaa noin 200-350 euroa. Poistatus maksaa saman verran tai tulla jopa kalliimmaksi, hän painottaa.

Lisäksi täyteaineita voi jäädä kasvoihin, vaikka toisin luvataan.

– Jos paperin rypistää ja se suoristetaan, se ei koskaan ole entisensä. Huulet eivät täysin palaudu, vaikka täyteaineet poistettaisiin ja huuliin jää arpikudosta, Saari huomauttaa.

Lopputulos täytteiden poiston jälkeen.

Saari on joutunut kokemaan kauneustoimenpiteiden varjopuolen aiemminkin. Kuusi vuotta sitten hän joutui poistattamaan rintaimplanttinsa, koska lopputulos oli aivan muuta kuin hän toivoi ja toinen implanteista kapseloitui.

– Silloin halusin olla mahdollisimman överi ja muokata vartaloani ja kasvojani mahdollisimman paljon. Nyt mietin, että miksi ikinä otin rintaimplantit, se oli täysin turhaa, hän tunnustaa.

Saari on tätä nykyä 8-kuukautisen tyttövauvan äiti. Saaren mukaan hänen omat kauneusihanteensa ja suhtautuminen ulkonäköön ovat muuttuneet äitiyden myötä.

– Ihanteeni on mennyt kevyempään suuntaan. En enää menisi missään nimessä kauneusleikkauksiin.

Lapsen saamisen jälkeen Saaresta tullut armollisempi itseään kohtaan.

– Haluan olla tyttärelleni terve esikuva ja viestittää, että jokainen on hyvä sellaisena kuin on. Mielestäni on silti täysin ok korostaa omia hyviä piirteitään.

Vuoden 2012 Big Brotherista julkisuuteen noussut Saari on halunnut kertoa kauneustoimenpiteistään ja niiden seurauksista avoimesti.

– Niistä melko vähän puhutaan, ja moni häpeää pieleen mennyttä operaatiota.

– Mielestäni on väärin, että henkilöt, joille on ilmiselvästi tehty operaatioita, eivät niitä myönnä. Tällöin etenkin nuorille syntyy väärä mielikuva, että siltä näyttäisi luonnostaan. Eivät ne huulet itsestään kasva.

Kokemuksestaan huolimatta Saari pitää mahdollisena sen, että hän jonkin ajan päästä täyttäisi vielä huuliaan.

– Monien mielestä minun ei missään nimessä enää pitäisi täyttää. Ylähuuleni on nyt melko tyhjän näköinen, joten maltillisesti voisin sitä täyttää. Tällä kertaa ammattilaisen käsissä, joka katsoo, onko se kannattavaa.

Saaren tarina on osa kauneustoimenpiteitä koskevaa juttusarjaa.

