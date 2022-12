Greta Thunberg iski jälleen: julkaisi kirpeän sivalluksen viime yönä pidätetylle Andrew Tatelle

Viime päivinä Twitterissä on käyty seurattu sanasotaa maailmankuulun ilmastoaktivistin ja ”maailman vihatuimman miehen” välillä.

Kiistanalainen ja naisvihamielisyydestään tunnettu somevaikuttaja Andrew Tate pidätettiin Romaniassa varhain aamuyöllä Suomen aikaa. Häntä epäillään muun muassa raiskauksesta ja ihmiskaupasta.

Tate on ollut viimeisen viikon aikana otsikoissa uhiteltuaan Twitterissä ruotsalaiselle ilmastoaktivistille Greta Thunbergille. Hän muun muassa ylpeili mittavan autokokoelmansa aiheuttamilla hiilidioksidipäästöillä.

Kun Thunberg vastasi kehottamalla Tatea ”hankkimaan elämän”, tämä julkaisi erikoisen videon, jossa jatkaa uhitteluaan, polttelee sikaria ja vastaanottaa kaksi pizzalaatikkoa. Hän korostaa provokatiivisesti, että laatikot eivät ole kierrätettyjä.

Kukkoilu taisi kääntyä kuitenkin miestä itseään vastaan.

Internetissä on esitetty epäilyjä, joiden mukaan juuri Taten videollaan esittelemä romanialaisen pizzerian laatikko olisi päästänyt poliisin hänen jäljilleen. Viranomaiset eivät kuitenkaan ole vahvistaneet epäilyä.

Lisäksi se oli jo toinen syöttö Thunbergin lapaan kaksikon Twitter-sanailussa, sillä pidätysuutinen sai hänet heittämään lisää löylyä kiukaalle.

– Näin käy kun et kierrätä pizzalaatikoitasi, aktivisti sivaltaa twiitissään.

Noin parin tunnin ikäinen päivitys on saanut tähän mennessä yli 700 000 tykkäystä.

– Tätä kutsutaan kunnon tyrmäykseksi, eräs Thunbergin seuraaja säestää.

– Omistaa 33 autoa eikä pääse silti pakoon, toinen seuraaja hassuttelee viitaten Taten mittavaan autokokoelmaan.

Eräs seuraaja huomauttaa myös, että eräs juuri Romanian ihmisoikeustilanteesta kiinnostunut ihmiskaupan vastainen järjestö on nimeltään GRETA. Nimi muodostuu sanoista Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings ja kääntyy muotoon Ihmiskaupan vastaisia toimia vaativa asiantuntijaryhmä.

Greta Thunberg, 19, nousi julkisuuteen 15-vuotiaana vuonna 2018 järjestämällä ilmastotoimia vaativia mielenosoituksia Ruotsin eduskuntatalon ulkopuolella.

Tate oli jo ennen sananvaihtoaan Thunbergin kanssa julkaissut Twitterissä videon, jossa on pätkiä Thunbergin pitämästä puheesta vuoden 2019 YK:n ilmastokokouksessa New Yorkissa. Videolla näkyy myös Tate lentämässä yksityislentokoneilla, nauramassa pilkallisesti ja ajamassa lukuisilla eri autoilla.

Tate, 36, on puolestaan saanut liikanimen ”maailman vihatuin mies” muun muassa siksi, että hän on pitänyt raiskauksia ”ainakin osittain” naisten omana syynä.

Tällaisten kommenttien myötä hänet on myös suljettu lukuisilta somealustoilta, kuten Facebookista, Instagramista ja Twitteristä. Viimeksi mainittuun mies kuitenkin palasi sen jälkeen kun maailman toiseksi rikkaimmaksi mieheksi pudonnut Elon Musk osti alustan ja palautti sinne liudan muitakin porttikiellon saaneita, heidän mukanaan myös Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump.

Tate herätti kohua jo vuonna 2016 joutumalla poistetuksi Big Brother -talosta. Syynä oli video, jossa hän näytti lyövän tuntematonta naista vyöllä. Tate itse syytti videota muokatuksi ja valheelliseksi.