Kasaritähti Paul Young otti vaimonsa kaksi kertaa takaisin – sitten perhettä kohtasi suunnaton tragedia

Äskettäin 67 vuotta täyttäneen kasarilegenda Paul Youngin rakkauselämässä on riittänyt käänteitä.

Englantilainen poplaulaja Paul Young täytti 17. tammikuuta 67 vuotta. Hänet muistetaan erityisesti vuonna 1985 julkaisusta jättihitistään Everytime You Go Away.

Young oppi jo pienenä poikana soittamaan kitaraa ja pianoa. Vartuttuaan hän kiersi parin bändin kanssa, mutta aloitti soolouransa vuonna 1982. Maailman tietoisuuteen Young tuli vuonna 1983, jolloin hänen Wherever I Lay My Hat (That’s My Home) -kappaleensa nousi Isossa-Britanniassa listaykköseksi ja pysyi siellä kolme viikkoa.

Young on pitkän uransa aikana nähnyt monia eri vaiheita. Hän kertoi IS:lle vuonna 2017 työskennelleensä koko ajan, mutta pari vuotta meni täydessä hiljaisuudessa.

– Ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen avioiduin elämäni rakkauden Stacey Smithin kanssa ja olin kotona kaksi vuotta. Se teki hyvää, Young totesi tuolloin.

Paul Young ja Stacey Smith vuonna 1985.

Young ja entinen malli Stacey Smith tapasivat vuonna 1983 laulajan Come Back and Stay -videon kuvauksissa.

Staceylla oli kuitenkin heidän seurustelunsa aikana suhde erääseen stunt-mieheen. Kun suhde päättyi, Young otti rakkaansa takaisin ja he menivät naimisiin vuonna 1987.

Pariskunnalle syntyi kolme lasta, mutta Youngin vaimo jätti jälleen miehensä toisen miehen takia.

Youngit eivät koskaan eronneet ja vaimon suhde – josta syntyi myös poika – ei kestänyt sekään. Laulaja otti vaimonsa sekä tämän toisesta suhteesta syntyneen pojan luokseen.

Paul Young, Stacey Smith ja heidän tyttärensä Levi vuonna1992.

– Palasimme takaisin yhteen. Kai se sitten oli niin, ettemme sittenkään päässeet toisistamme eroon, eikä rakkautemme koskaan kuollut, myös vaimonsa suhteista syntyneitä lapsia omikseen kutsuva Young totesi reilut viisi vuotta sitten.

Young konsertoi Berliinissä vuonna 2019.

Vain alle vuosi IS:lle antamansa haastattelun jälkeen Youngin perhettä kohtasi tragedia, kun Stacey kuoli aivokasvaimeen 52-vuotiaana.

– Ikävä kyllä Stacey menehtyi tänään taisteltuaan kaksi vuotta aivokasvainta vastaan. Hän kuoli rauhallisesti kotonaan rakkaittensa ympäröimänä, Young kertoi tuolloin Twitterissä tammikuussa 2018.

Vuosi vaimon kuoleman jälkeen Young totesi, että kiertueella oleminen on helpottanut hänen suruaan.

– Tunteita ei pääse pakoon, mutta päätin, että minun on palattava tien päälle. Minun on tienattava rahaa, koska en tiedä mitä edessäni vielä on, Young sanaili The Irish Sunin mukaan.

Young on kertonut The Sunille, että perhe teki kaikkensa Staceyn eteen.

– Teimme hänen viimeisistä vuosistaan hyviä. Teimme sen perheenä. Olimme kaikki samaa mieltä, että haluamme jatkaa töitämme ja löytää niiden kautta positiivisia asioita.

– Hän oli ylpeä siitä, mitä teimme. Stacey oli erittäin iloinen, kun minun urani alkoi jälleen rullata. Kun Stacey sairastui, lopetimme kaikki sokerin käytön, koska sen sanotaan pahentavan syöpää. Teimme niin solidaarisuudesta häntä kohtaan.

Young oli mukana myös vuonna 1984 Band Aidin julkaisemalla hyväntekeväisyysbiisillä Do They Know It's Christmas? Kyseessä oli Bob Geldofin ja kitaristi Midge Uren biisi, jolla kerättiin varoja Etiopian nälänhädän uhrien hyväksi.

Youngilta on usein kysytty, lauloiko hän oikeasti biisin alun, vai oliko kyseessä sittenkin David Bowie?

– Kiersin Midge Uren kanssa Amerikkaa. Tiedustelin Midgeltä, kuinka kaikki tapahtui, koska minulta kysellään jatkuvasti Bowiesta. Midge vastasi, että he kokeilivat kolmen eri laulajan kanssa biisin alkua, mutta lopulta he valitsivat minun osuuteni lopulliseen levytykseen.

Youngin ikäluokka on pitkälti jättänyt alkoholin käytön. Mirror-lehden kysyessä asiaa, Young totesi nauttivansa silloin tällöin tilkkasen.

– En ole lopettanut kokonaan. En juo itseäni enää humalaan, mutta kyllä alkoholi kuuluu edelleen elämääni. Hyvät punaviinit ovat heikkouteni. Mutta puolikas pullo riittää. Tai ehkäpä vähän enemmän, mies naurahti lehdelle.