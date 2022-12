Karita Mattila julkaisi kuvan Floridasta – kertoo olevansa ”valmis rakkauteen”

Karita Mattila odottaa vuoden vaihtumista innolla.

Sopraano Karita Mattila julkaisi suomen aikaa varhain perjantaiaamuna kuvan Yhdysvaltain Floridasta. Mattilan kirjoituksesta päätellen hän odottaa vuoden vaihtumista malttamattomana.

Toistaiseksi eronsa jälkeen sinkkuna viihtynyt Mattila vihjaa kuvatekstissä, että hän olisi tulevana vuonna avoin löytämään uuden rakkauden, kenties kumppaninkin.

– Hyvästi 2022. En malta odottaa vuotta 2023! Valmiina rakkauteen. Enää kaksi päivää... 62-vuotias laulaja kirjoitti englanniksi.

Kommenteissa ihasteltiin Mattilan asua. Huomio kiinnittyi erityisesti asukokonaisuutta täydentäviin kenkiin.

Seuraajat toivottelivat Mattilalle onnea ja rakkautta alkavaan vuoteen.

– Loisteliasta ja siunauksia täynnä olevaa uutta vuotta 2023 sinulle Karita, eräs kirjoitti.

– Mukavia vuoden viimeisiä päiviä sinulle, toinen toivotti.

Nykyisin Floridassa asuva Mattila erosi puolisostaan Tapio Kuneisesta vuoden 2019 alussa. Pari ehti olla yhdessä kolmekymmentä vuotta.

Tämän jälkeen sisältöä elämään on tuonut esimerkiksi Twitter, jossa hän on julkaissut aiemmin varsin suorasukaisia päivityksiä. Hän on kertonut palvelussa avoimesti niin fantasioistaan ja treffeistään kuin hyökkäyksestä, jonka uhriksi hän joutui.

– Olen edelleen intohimoinen twitteröitsijä. Nyt onkin outo tilanne, kun en ole puoleentoista päivään ollut Twitterissä. On sellainen olo, että mitäää! Mutta joululomalla sitten vasta twiittailenkin, Mattila kertoi IS:lle joulukuussa 2019.

Mattila on pitkän linjan oopperatähti, joka on esiintynyt vuosien ajan sekä kotimaassa että ulkomailla. Hän on yksi Suomen menestyneimmistä oopperalaulajista.

Mattila on voittanut kahdesti arvostetun Grammy-palkinnon parhaan oopperaesityksen kategoriassa, vuosina 1998 ja 2004. Lisäksi hän oli ehdolla palkinnon saajaksi vuoden 2022 Grammy-gaalassa.