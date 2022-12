Podcast: Kimmo Vehviläinen ei uskaltanut mennä lohduttamaan kouluikäistä tyttöä, vaan jähmettyi – avautuu kokemastaan somevihasta

Juontaja muistelee podcastissa Selviytyjät-kohua sekä kokemaansa someraivoa kommentoituaan kultamekostaan tunnettua Iida Vainiota.

Radiojuontaja Kimmo Vehviläinen keskustelee Nätit tytöt -podcastin uusimmassa jaksossa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sekä muistelee omia somekohujaan.

Suuri setämiesspesiaali -nimisessä jaksossa Vehviläinen pui podcastin juontajien Jonna Joutsenen ja Linda Lietsalan kanssa sitä, mitä ”keski-ikäinen valkoinen heteromies uskaltaa nykypäivänä naisille sanoa”. Vehviläinen näkee, että nykyään someraivo etenkin feministiaktivistien suunnalta helposti leimahtaa.

– Olin sellainen ihminen, että saatoin spontaanisti Stockmannin hississä sanoa jollekin, että vitsi miten makeet housut. Mutta olen vaikka kuinka monta kertaa jättänyt sanomatta, koska niin moni somessa on sanonut, että älä koskaan kommentoi kenenkään ulkonäköä, Vehviläinen ruotii podcastissa.

Vehviläinen kertoo myös tapauksesta, kun hän ei uskaltanut mennä lohduttamaan itkevää kouluikäistä tyttöä, koska hän pelkäsi ihmisten reaktioita.

– Kävelin junasta Asematunneliin, ja näin noin 9-vuotiaan itkevän tytön. Hän koulurepun kanssa itkeä tihrusti, ja teki mieli mennä kysymään, mikä hänellä on hätänä.

– Jähmetyin, enkä mennyt, koska ajattelin, että heti joku katsoo, että mitä tuo limainen äijä menee tuota pikkutyttöä Asematunnelissa vokottelemaan. Onneksi siihen tuli nainen, joka meni kysymään, mikä hänellä oli hätänä.

– Tuli aito hämmennys, että miten mä voin toimia, etten loukkaa ketään.

Vehviläisen mukaan hän on myös jättänyt kehuja sanomatta.

– Olen todella monta kertaa jättänyt sanomatta kohteliaisuuksia siinä pelossa, että toinen loukkaantuu.

Podcastissa Vehviläinen kertoo itsekin kohdanneensa somevihaa. Aiemmin tänä vuonna Vehviläinen sai aikaan kuohuntaa, kun hän ilmaisi mielipiteensä Iida Vainiosta, joka ilmestyi kultamekossaan olympiakultaa voittaneita Leijonia vastaan lentokentälle. Vainion mukaan Vehviläinen lynkkasi häntä radiossa ja totesi, että ”onneksi tuo ei ole minun lapseni”.

Myöhemmin radiojuontaja pahoitteli sanomisiaan.

– Muistan, kun radiossa puhuin, että mäkin oon niin vanhanaikainen mies, että jos tyttäreni lähtee liian vähissä vaatteissa ulos, niin herkästi saatoin heidän ollessaan nuoria sanoa, että laita nyt jotakin päällesi. Ja se on mun kömpelöä ja tyhmää isän rakkautta, jolla koetan varjella viatonta lastani maailman pahuudelta, Vehviläinen sanoo podcastissa.

Vehviläinen kertoo ottaneensa opikseen tapauksesta.

– Sain siitä [kommentista] kuraa päälleni ihan ansaitusti. Pyysin anteeksi sekä Iidalta että julkisesti, ja homma oli taputeltu. Mä opin. En ole enää sen jälkeen sanonut niin.

Vehviläinen on tuttu radiosta ja tv:stä. Hän on toiminut juontajana muun muassa Big Brotherissa ja Selviytyjät Extrassa.

Vehviläinen muistelee Nätit tytöt -podcastissa myös parin vuoden takaista Selviytyjät-kohua, jossa hänkin sai osansa Aki Mannisen naisia koskevista lausunnoista.

– Istuin hiljaa ja tuijotin suu auki Akia, ja yhtäkkiä myös minä olin yhteiskunnan pahin sovinisti ja huono ihminen, kun en keskeyttänyt Akia. Se raivon määrä oli infernaalista, Vehviläinen avautuu.

– Rikkinäinen puhelin toimii somessa niin, että ensin ”Kimmo ei sanonut mitään” muuttui siihen, että ”Kimmo itse asiassa osallistuikin keskusteluun” ja sitten ”Kimmo haukkui kaikki naiset”. Se lähtee käsistä.

Podcastin juontaja Linda Lietsala kysyy Vehviläiseltä, mitä mieltä hän tapauksen kaltaisista ulostuloista.

– Ihmisethän päästelee sammakoita suustaan. Tulee sanottua vahingossa rumasti toiselle ihmiselle tai sitten voi sanoa tahallaan rumasta. Jos ihminen vahingossa sanoo toiselle ihmiselle jotakin, se on silloin anteeksi annettavampaa, Vehviläinen vastaa.

– Nyt joku ihminen ei ole sisäistänyt, kuinka pahalta se voi naisesta tuntua, jos taas kerran kyvykkyys viedään ulkonäköön. Eli ei ole sisäistänyt sitä, kuinka vaikeaa vuosikymmenten ellei vuosisatojen ajan naisilla on ollut kiivetä uraputkessa, jos sattuu olemaan kaunis nainen, koska naista pidetään bimbona.

Vehviläinen näkee, että Aki Mannisen tapauksessa Manninen ei ollut sisäistänyt ja ymmärtänyt ongelman ydintä.

– Mutta ollaanko me silti sitä mieltä, että Aki Manninen pitää tappaa, koska hän nyt ei ole koskaan miettinyt sellaista asiaa? Hänen vaimonsa Rita on ihana ihminen, mutta ehkä Ritakaan ei ole koskaan istuttanut Akia olkkarin sohvalle, että anna kun kerron, millaista on tämä naisen elämä. Ehkä Akin ympärillä olevat naiset ovat hyvin pärjänneet elämässään eikä Aki ole ollut sellaisessa tilanteessa, Vehviläinen pohtii.

– Tunnen Akin, ja hän saattaa sanoa tuollaisia asioita, mutta ei hän ole paha ihminen. Haluan erottaa sen, onko se tarkoituksellista pahaa vai ettei ole ajatellut asioita loppuun asti.

Nätit tytöt -podcast kuunneltavissa Suplasta. Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.