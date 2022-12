Michelle Obamalta suorasanainen tunnustus avioliitostaan: ”ei voinut sietää” Barack Obamaa

Michelle Obama tilittää avioliitostaan ja perhe-elämästään sanojaan säästelemättä.

Michelle Obama ei turhia kaunistele puhuessaan avioliittonsa eri vaiheista. Revoltin haastattelussa Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman puoliso myöntää, ettei hän ”voinut sietää aviomiestään”, kun heidän lapsensa olivat nuorempia.

Michelle Obaman, 58, mukaan pariskunta kamppaili, kun Barack Obamasta oli tulossa presidentti ja he molemmat halusivat edistää uraansa, Daily Mail kertoo. Michelle Obaman mukaan myös heidän tyttärensä, Sasha ja Malia, osasivat olla hankalia.

Michelle mainosti uutta kirjaansa The Light We Carry Revoltin haastattelussa joulukuun alussa.

– Ihmiset pitävät minua ilkeänä, kun sanon tämän: en oikeastaan kymmeneen vuoteen kestänyt miestäni. Ja arvatkaa milloin se tapahtui? Kun lapsemme olivat pieniä, Michelle kertoo haastattelussa.

Michelle Obama halusi myös menestyä omalla urallaan.

Michelle koki tehneensä enemmän töitä suhteen eteen ja perhe-elämässä.

– Kymmenen vuoden ajan yritimme rakentaa kumpikin omaa uraamme ja murehdimme lasten koulusta ja sitä, kuka teki ja mitä. Ajattelin, ettemme ole tasoissa.

– Ja arvatkaa mitä? Avioliitto ei ole koskaan 50/50. Koskaan. Joskus annan 70, hän 30. Joskus hän 60, minä 40.

Michelle korostaa, että he ovat olleet naimisissa 30 vuotta, ja kyse oli vain haastavasta ajanjaksosta. Hänen mukaansa ihmiset luovuttavat avioliittonsa suhteen liian helposti.

Perhe muutti Valkoiseen taloon vuonna 2008 Barack Obaman voitettua Yhdysvaltain presidentinvaalit.

Malia, 24, ja Sasha, 21, olivat 7- ja 10-vuotiaita, kun heidän perheensä muutti Valkoiseen taloon. Michellen mukaan lapsissakin oli kestämistä.

– Heillä on vaatimuksia. He eivät puhu. He ovat huonoja kommunikoijia. He itkevät koko ajan. Heillä on koko ajan tarpeita. Ja kuitenkin rakastat heitä, joten et voi syyttää heitä. Joten se kääntyy ärtymykseksi.

Michelle Obama, tyttönimeltään Robinson, opiskeli aikoinaan sosiologiaa ja oikeustieteitä ja tapasi Barackin työskennellessään hänen kanssaan samassa lakifirmassa kesällä 1989. Pariskunta avioitui kolme vuotta myöhemmin.

Haastattelussa Michelle alleviivaa, että vaikeuksista huolimatta hän on aina kunnioittanut aviomiestään.

– Saatan olla vihainen hänelle, mutta katsoin häntä silti sanoen: ”En ole tyytyväinen sinuun, mutta kunnioitan sinua. En välttämättä ole samaa mieltä kanssasi, mutta tiedän sinun olevan kiltti ja älykäs ihminen”.

– Tunteet muuttuvat ajan myötä.