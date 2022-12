Moni julkkis viettää vuodenvaihdetta ulkomailla – lomailevalla Sointu Borgilla on rakkautta havitteleville yksi neuvo

Uusivuosi lähestyy ja moni julkisuudesta tuttu viettää sitä lumettomissa maisemissa.

Moni julkkis on lähtenyt loppuvuodeksi lomalle.

Suomalaista talvea on vielä jäljellä, vaikka tämä vuosi on tulossa päätökseensä. Moni julkisuuden henkilö näyttääkin paenneen pimeää talvea ulkomaille joulun ja vuodenvaihteen tienoilla.

Tanssintäyteinen syksy siivitti Benjamin Peltosen Tanssii tähtien kanssa -kilpailun voittoon ja nyt laulaja on siivittänyt itsensä nauttimaan Thaimaan lämmöstä.

– Puspus, Peltonen kirjoittaa kuvatekstissä.

Somevaikuttaja Sara Sieppi matkusti myös viettämään joulua sekä uuttavuotta Namibiaan.

Sieppi on päivittänyt useita kauniita kuvia lomamatkaltaan.

– Erilaiset joulupäivät, hän kirjoittaa aavikolta julkaistun kuvan yhteydessä.

Radiojuontaja Esko Eerikäinen viettää myös lomapäiviä palmujen alla. Eerikäinen näyttäisi olevan matkalla ainakin Victoria-tyttärensä kanssa.

Malli ja juontaja Anne Kukkohovi on ehtinyt viettää jo useamman viikon lämmössä. Sosiaalisessa mediassa hän kertoi lähteneensä lunta pakoon.

– Tämä paikka on kauniimpi kuin muistin, Kukkohovi kirjoittaa Portugalista.

Ex-missi Suvi Tiilikainen on hänkin ollut viettämässä joulua aurinkoisissa maisemissa. Lomavideoita ja kuvia vilisevän videon perusteella reissussa on ollut hauskaa ja jouluista, vaikka lumi maisemista puuttuukin.

Somevaikuttaja Veronica Verho ja Sohvaperunat-sarjasta tuttu Juhani Koskinen ovat myös julkaisseet kuvia ja videoita lomamatkaltaan. Koskisen julkaisemalla videolla näkyy pariskunnan lomapaikan uima-allas ja herkullisia ruokia.

Yrittäjä Sointu Borg on myös välipäivien aikaan vielä Thaimaassa rantalomalla. Lähtiessään viikko sitten lomalle yrittäjä kertoi pitävänsä mahdollisimman paljon paastoa sähköpostista.

– Mansen muijalle kalja + hiilareita ja se on rakkautta pojat. Ja jos et osaa nauraa ittelles game over, Borg kirjoittaa lomakuvansa yhteydessä.

Toimittaja Ina Mikkola viettää vuoden viimeiset viikot Los Angelesissa. Aurinkolomaksi enkelten kaupunkia ei voi kutsua, mutta ovat säät ainakin Suomea lämpimämmät.

– Yksi kaunein uima-allas, jossa olen uinut! Ihana, että kerrankin mun vintage-uikkari mätsää kunnolla miljööseen, Mikkola kirjoittaa lomakuvansa yhteydessä.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tuomari Helena Ahti-Hallberg on hänkin päättänyt lähteä Thaimaan maisemiin.

– Eilinen meni hotellin uima-altaalla, tänään eka rantapäivä. Nyt nautitaan keleistä. Uima-asu tehty omin pikku kätösin, hän kirjoittaa.

Myös Ahti-Hallbergin poika ja Salatut elämät -sarjasta tuttu näyttelijä Emil Hallberg on vuodenvaihteen ajan tropiikissa.

– Näissä maisemissa vielä tammikuun alkuun asti!