Seksikartanon karmeudet paljastuivat vihdoin – nämä uutiset kohauttivat koko maailmaa 2022

Vuoden 2022 aikana on nähty lukuisia julkkiskohuja. Muistatko nämä?

Lyönti kasvoille kesken Oscar-gaalan, lähisuhdeväkivaltasyytösten puintia globaalisti livelähetyksenä, kiusallista käyttäytymistä ensi-illoissa ja kuninkaallisveljesten välit viimeistään rikkova kohusarja. Muistatko nämä kuluneen vuoden suurimmat julkkiskohut?

Maaliskuun Oscar-gaalassa koettiin kuohuttanut välikohtaus.

Will Smith löi Chris Rockia kesken tämän puheen Oscareissa

Oscar-gaalassa 2022 koettiin todellinen järkytys, jota monet luulivat ensinäkemältä käsikirjoitetuksi. Näyttelijä Will Smith marssi tomerasti lavalle, jossa koomikko ja Oscareiden tämän vuoden juontaja Chris Rock veti spiikkiään. Puheessaan Rock teki Smithin mielestä kaamean virheen, kun tämä vitsaili Smithin vaimosta Jada Pinkett-Smithistä.

Kaikkien totaaliseksi yllätykseksi Smith läimäisi Rockia kasvoihin ja käveli takaisin.

– Will Smith juuri löi minua helvetin kovaa, häkeltynyt Rock sanoi puoliksi nauraen.

– Pidä vaimoni nimi poissa suustasi, helvetti soikoon, Smith karjaisi kahdesti.

Smith pyysi seuraavana päivänä anteeksi käytöstään, mutta somekansa oli jo järkyttynyt Smithin ratkaisusta turvautua väkivaltaan. Smith sai porttikiellon Oscar-gaalaan seuraavaksi 10 vuodeksi. Akatemia myönsi, ettei se käsitellyt tapausta sen vaatimalla tavalla heti tuoreeltaan, eikä ollut valmistautunut ennennäkemättömään tilanteeseen.

Lehtitietojen mukaan Smith ja Rock eivät olisi vieläkään sopineet välikohtaustaan.

Bruce Willis muistetaan muun muassa Die Hard -elokuvista.

Bruce Willis lopetti näyttelemisen afasian vuoksi

Die Hard -tähti Bruce Willisin tytär Rumer Willis yllätti elokuvamaailman ilmoittamalla, että hänen isänsä lopettaa näyttelemisen. Willis kertoi isän sairastavan afasiaa.

Afasia tarkoittaa Terveyskirjaston mukaan aivoperäistä puhehäiriötä, jossa ihmisellä ilmenee vaikeutta ymmärtää tai tuottaa puhuttua tai kirjoitettua kieltä. Afasian syynä on aivojen vaurio.

– Rakkaallamme Brucella on ollut terveyshuolia ja hänellä on diagnosoitu afasia, joka vaikuttaa hänen kognitiivisiin kykyihinsä. Tämän takia, pitkän harkinnan jälkeen, Bruce jättää näyttelijänuransa, joka on merkinnyt hänelle valtavasti. Tämä on hyvin haastavaa aikaa perheellemme, ja arvostamme jatkuvaa rakkauttanne, myötätuntoanne ja tukeanne. Menemme eteenpäin vahvana perheyksikkönä, tiedotteessa lukee, tytär kirjoitti.

Tekstin allekirjoittivat vaimo Emma Heming, ex-puoliso Demi Moore ja lapset Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ja Evelyn.

Dokumenttisarja toi esiin Playboy-kartanon pimeitä puolia.

Hugh Hefner ja Playboy jäivät häirintä- ja seksuaalirikossyytösten kynsiin

Hugh Hefner ei joutunut itse vastaamaan Playboy-kartanon pimeästä puolesta tehtyyn kohudokumenttiin, sillä hän menehtyi jo vuonna 2017.

Tänä vuonna julkaistu Secrets of Playboy -sarjassa pääsivät ääneen Hefnerin entisen yhteistyökumppanit kollegoista, alaisista ja pomoista aina Playboy-tyttöihin. Ohjelmassa sisäpiiriin kuuluneet kertoivat, millaista Playboyn maailmassa eläminen todella oli ja mitä kaikkea kartanon seinien suojissa tapahtui.

Dokumentissa Playboy-mallit kertovat kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä ja jopa raiskauksista ja huumaamisesta. Dokumentin mukaan Hefner manipuloi ja huumasi kymmeniä nuoria naisia mukaan orgioihinsa samalla, kun hän julkisesti julisti olevansa seksuaalisen vapauden ja sananvapauden kannalla. Hefnerin entiset tyttöystävät ja Playboy-tytöt Holly Madison ja Bridgett Marquardt kertoivat Playboy-kartanon toimivan kuin kultti.

Ezra Miller näytteli Poikani Kevin -elokuvassa hyytävän hyvin koulusurmaajaa.

Ezra Millerin synkkä alamäki

Harry Potterin maailmaan perustuvissa Ihmeotukset -elokuvissa ja DC Comicsin supersankari Flashia näytellyt Ezra Miller alkoi kuluvana vuonna käyttäytymään häiritsevästi.

Miller ajautui useita kertoja ongelmiin virkavallan kanssa ja häntä kohtaan esitettiin rajuja syytöksiä 18-vuotiaan naisen manipuloinnista. Vanhemmat väittivät, että Miller tarjosi heidän 18-vuotiaalle tyttärelleen LSD:tä ja marihuanaa ja käyttäytyi ”kulttimaisesti”. Hänet pidätettiin syksyllä myös epäiltynä murtovarkaudesta.

Guardianin mukaan Miller pidätettiin myös sekavan käytöksen ja ahdistelun vuoksi Havaijilla. Huhtikuussa hänet puolestaan pidätettiin pahoinpitelystä epäiltynä. Syytteet ahdistelusta kaatuivat oikeudessa, eikä pahoinpitelystä lopulta nostettu syytteitä lainkaan.

Miller rikkoi elokuussa hiljaisuuden tilanteestaan. Näyttelijä kertoi Varietylle lähettämässään tiedotteessa hakeneensa apua.

– Käytyäni hiljattain läpi intensiivisen kriisin olen ymmärtänyt, että kärsin monimutkaisista mielenterveysongelmista ja olen aloittanut jatkuvan hoidon, Miller kertoi tiedotteessaan.

Don’t Worry Darling -elokuvan välirikkohuhut ja kummallinen käytös ensi-illassa

Florence Pugh (toinen vasemmalta), Olivia Wilde (keskellä) Harry Syles (toinen oikealta) olivat osa erikoista riita- ja suhdemyllyä.

Olivia Wilden ohjaama Don’t Worry Darling joutui kohukierteen keskelle, kun julkisuuteen levisi kummallisia väitteitä kulisseista.

Ensinnäkin, alkuperäinen pääosan esittäjä Shia LeBeouf lähti yllättäen elokuvasta ja pimentoon jäi, saiko hän potkut vai lähtikö LeBeouf itse. Pääosan nakkasi sen jälkeen Wilden kanssa seurusteleva huippusuosittu laulaja Harry Styles. Naispääosaa näytteli Florence Pugh.

Huhujen mukaan elokuvan kulisseissa kyti kolmiodraama, sillä väitteiden mukaan ennen Stylesin ja Wilden suhdetta entinen One Direction -tähti olisi heilastellut Pughin kanssa. Pugh myös syytti Stylesia ja Wildea epäasiallisesta käytöksestä kuvauksissa, sillä hänen mukaansa he usein katosivat omille teilleen kesken kuvausten ilmoittamatta kenellekään.

Venetsian elokuvajuhlilla tilanne eskaloitui, sillä kolmikko näytti kuin näyttikin välttelevän toisiaan eivätkä he seisoneet esimerkiksi kertaakaan vierekkäin. Styles ja Wilde eivät myöskään missään vaiheessa näyttäytyneet ensi-illassa pariskuntana vaan välttelivät jopa toistensa katseita.

Lopulta Wilde ja Styles erosivat, sillä he kertoivat olevansa liian kiireisiä parisuhteeseen.

Johnny Deppin ja Amber Heardin välinen oikeudenkäynti oli yksi tämän vuoden seuratuimmista julkkiskohuista.

Johnny Depp ja Amber Heard taistelivat koko maailman katsellessa siitä, kuka löi ja ketä

Vuoden yksi seuratuimmista julkkiskohuista oli Johnny Deppin ja Amber Heardin julkinen oikeudenkäynti, jossa puitiin parin syytöksiä lähisuhdeväkivallasta puolin ja toisin.

Oikeudenkäynnissä käsiteltiin Amber Heardin vuonna 2018 Washington Postin kirjoitusta, jossa hän avautui lähisuhdeväkivallasta. Heard ei nimennyt Deppiä, mutta kirjoituksen katsottiin viittaavan selvästi ex-mieheen. Heard ja Depp olivat naimisissa vuosina 2015–2016.

Deppin mukaan kirjoitus pilasi hänen uransa, sillä Depp sai potkut muun muassa Ihmeotukset -elokuvan jatko-osasta ja Pirates Of The Caribbeanista.

Molemmat esittivät globaalisti livestriimatussa oikeudenkäynnissä vakavia syytöksiä, mutta oikeus päätti lopulta oikeudenkäynnin Deppin voitoksi. Heard tuomittiin maksamaan Deppille 10 miljoonaa dollaria ja Depp Heardille 2 miljoonaa dollaria.

Loppuvuodesta 2022 Depp ja Heard kuitenkin sovittelivat korvauksen miljoonaan dollariin. Depp ilmoitti lahjoittavansa korvausrahat hyväntekeväisyyteen.

Britney Spears meni naimisiin, mutta kohuilta ei vältytty

Poptähti Britney Spears vapautui vuosi sitten isänsä Jamie Spearsin alaisesta holhouksesta ja tähti sai vapautensa takaisin.

40-vuotias Spears nai luvan kanssa pitkäaikaisen miesystävänsä Sam Asgharin kesäkuussa. Vieraiden joukossa olivat muun muassa näyttelijä Drew Barrymore, poptähti Madonna, sekä seurapiiritähdet Paris Hilton ja Kathy Hilton.

Spearsin perhettä ei oltu kutsuttu häihin, ja paikalla oli ainoastaan tähden veli Bryan. Myöskään tähden lapset Jayden James ja Sean Preston eivät osallistuneet juhliin.

Häissä ei vältytty draamalta, sillä Spearsin entinen aviomies Jason Alexander hiippaili paikalle ja kuvasi livevideota hääpaikalta Instagram-tililleen, kunnes vartijat saivat kuokkavieraan kiinni ja hälyttivät poliisin.

– Britney Spears kutsui minut tänne. Hän on ensimmäinen vaimoni, ainoa vaimoni. Olen hänen ensimmäinen aviomiehensä. Tulin tänne kuokkavieraaksi, Alexander räyhäsi.

Spears on käyttäytynyt viime aikoina sosiaalisessa mediassa huomiota herättävästi. Hän on julkaissut paljon alastonkuvia, poistanut säännöllisin väliajoin profiilinsa ja esittänyt vakavia syytöksiä perheensä käytöksestä vuosien aikana.

Tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa myös spekuloidaan, hallitseeko Spears omia somekanaviaan vieläkään itse, ja fanit ovat olleet jälleen huolissaan poptähden voinnista ja tilanteesta, joka vaikuttaa epäilyttävältä.

Brad Pittin ja Angelina Jolien avioerokiista jatkuu kuudetta vuotta

Hollywoodin unelmapari Brad Pitt ja Angelina Jolie erosivat riitaisasti vuonna 2016. Oikeus tuomitsi heidät avioeroon virallisesti vuonna 2019.

Parin avioeroriita on silti jatkunut tähän vuoteen saakka eikä sille näy loppua. Kiistan kohteena on erityisesti parin omistaman ranskalaisen viinitilan kohtalo. Jolie myi osuutensa venäläiselle liikemiehelle, mistä Pitt suuttui entisestään.

Pittistä on levinnyt myös hätkähdyttäviä väitteitä, joiden mukaan hän olisi käyttäytynyt uhkaavasti ja väkivaltaisesti perheen yksityislennolla. Väitteiden mukaan Pitt oli lennolla humalassa ja ajautui rajuun, väitetysti jopa väkivaltaiseen riitaan 15-vuotiaan Maddox-poikansa kanssa.

FBI ja LA:n lastensuojeluviranomaiset aloittivat asiasta syksyllä 2016, mutta tapauksessa ei nostettu syytteitä. Tutkinnat päätettiin ja vuonna 2017 osapuolille toimitettiin niistä raportit.

Peoplen mukaan Jolie teki aiemmin tänä vuonna FBI:lle nimettömän tietopyynnön kuuden vuoden takaisista asiakirjoista. Paperit vuosivat julkisuuteen ja paljastivat lisää väitteitä.

Jolien mukaan Pittin käytös johti peräti 24 500 euron arvoisiin vahinkoihin yksityislentokoneelle. NBC Newsin mukaan asiakirjoissa todetaan, että Pittin väitettiin pahoinpidelleen fyysisesti ja henkisesti Jolieta ja lapsia, ja että se aiheutti lapsille ”pysyviä henkisiä ja fyysisiä traumoja”.

Adam Levine pettämiskohun keskiössä

Maroon 5 -yhtyeen keulahahmo Adam Levine jäi kiinni intiimien viestien lähettämisestä useille naisille, vaikka Levine on ollut jo vuosia mallivaimonsa Behati Prinsloon kanssa yhdessä ja he odottavat kolmatta lasta.

Kun Instagram-malli Sumner Stroh kertoi TikTokissa, että hänellä oli vuoden mittainen salasuhde Levinen kanssa, useampia naisia ilmoittautui kertomaan samaa. Väitetysti Levine jopa pyysi eräältä naiselta lupaa nimetä tuleva lapsensa hänen mukaansa. Viesteissään Levine kehui naisia ja esimerkiksi heidän takapuoliaan kuumiksi.

Levine kiisti pettäneensä vaimoaan, mutta hän myönsi ”ylittäneensä rajan”.

James Corden sai käytöksensä vuoksi porttikiellon ravintolaan

Ravintoloitsija Keith McNally antoi juontaja James Cordenille porttikiellon New Yorkissa sijaitsevaan Balthazar-ravintolaansa. Ravintoloitsijan mukaan kukaan ei ollut käyttäytynyt hänen paikassaan yhtä huonosti koko sen olemassaolon aikana.

Cordenin kerrotaan olleen ”erittäin inhottava” ravintolapäällikölle ja karjuneen henkilökunnalle, koska hänen munakkaansa oli tehty väärin. Myöhemmin McNally teki kuitenkin täyskäännöksen ja kertoi, että Corden on soittanut hänelle ja kaikki on anteeksiannettu.

Corden puolestaan puhui tapahtuneesta The New York Timesille.

– Ihmiset lähettävät usein ruokansa takaisin keittiöön. Sitä tapahtuu joka päivä. Tässä puhuessamme se tapahtuu 55 000 ravintolassa. Ja aina kyseessä on muuten munakas.

Ravintoloitsija ei arvostanut Cordenin ulostuloa. Hän vaati, että juontaja käy paikan päällä pyytämässä anteeksi kahdelta loukkaamaltaan tarjoilijalta. Mukana oli myös kovan luokan lupaus ilmaisista aterioista 10 vuoden ajan, jos Corden pyytää anteeksi.

Lopulta Corden myönsi virheensä ja lupasi pyytää seuraavan kerran New Yorkissa vieraillessaan ravintolan henkilökunnalta anteeksi.

Kanye West menetti miljoonasopimuksensa ja heitti antisemitistisiä kommentteja

Myös räppäri Kanye Westillä, joka vaihtoi tänä vuonna nimensä Ye:ksi, on mennyt kuluvan vuoden aikana lievästi sanottuna lujaa.

West esiintyi Pariisin muotiviikoilla White Lives Matter -paidassa, jonka katsottiin olevan rasistinen ja vastaprotesti mustiin kohdistuvaa syrjintää ja poliisiväkivaltaa vastustavan Black Lives Matter -liikkeelle.

Westin yllä nähty paita oli osa hänen uutta Yeezy Season 9 -mallistoaan. West on julkaissut Yeezy-vaatemerkkiään yhteistyössä urheilujätti Adidaksen kanssa vuodesta 2013, mutta Westin toimien myötä Adidas päätti lopettaa miljardiluokan yhteistyön Westin kanssa.

Myös muun muassa luksusmerkki Balenciaga ja Vogue-lehti katkaisivat välinsä artistin kanssa tämän antisemitististen eli juutalaisvastaisten kommenttien takia. Myös Westin Instagram- ja Twitter-tilit suljettiin tähden ulostulojen vuoksi.

Järkyttävimmän kommentin West laukoi joulukuussa, kun hän sanoi Independentin mukaan pitävänsä Adolf Hitleristä ja ihailevansa natseja.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kohudokumenttisarja syvensi kuilua kuninkaallisiin

Brittikuninkaalliset eivät välttyneet jättikohuilta tänäkään vuonna, sillä prinssi Harrysta ja herttuatar Meghanista kertova Netflix-dokumenttisarja julkaistiin.

Sarjassa esitettiin hätkähdyttäviä väitteitä brittimonarkian kulisseista ja erityisesti Meghanin syrjimisestä ja häntä vastaan juonittelemisesta.

Dokumentissa muun muassa väitettiin, että Meghanista tehtiin tahallaan hovin syntipukki, jotta ikävät uutiset brittihovista eivät saisi palstatilaa, Meghania oltaisiin kielletty hakemasta apua masennukseensa, koska pelkättiin, miltä se näyttäisi julkisuudessa, ja että Meghan olisi suljettu ulos kuninkaallisesta perheestä, sillä tämä oli liian suosittu.

Prinssi Harry toteaa dokumentissa, että välit prinssi Williamiin menivät siksi, koska veli ei ollut pariskunnan puolella hovista irtaantumisessa. Harry väitti veljensä huutaneen tälle kriisikokouksessa tammikuussa 2020, mikä rikkoi veljesten välit peruuttamattomasti.

Prinssi Williamin kerrotaan raivostuneen sarjasta ja välit pikkuveljeen ovat tällä hetkellä lehtitietojen mukaan todella tulehtuneet.

– Veljesten välit ovat poikki. Sillä ei ole juurikaan enää väliä, mitä dokumenttisarjan uudet jaksot pitävät sisällään. Yleisesti ajatellaan, etteivät he sano jaksoissa mitään, mitä eivät olisi jo aiemmin sanoneet, Williamin läheinen ystävä kuvaili The Daily Beastille aiemmin.