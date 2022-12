Antti Tuisku toistaa joka aamu ja ilta saman kolmivaiheisen rutiinin – tällainen on poptähden elämä kulissien takana

Suomen kovin poptähti haluaa olla muutakin kuin suosittu artisti. Mutta millainen Antti Tuisku on silloin, kun hän ei esiinny napapaidassa tuhatpäisen yleisön edessä? Antti Tuisku - Bailantai -jättikonsertti nähdään lauantaina klo 21.00 Nelosella.

IS julkaisee uudenvuoden aikaan uudelleen suosituimpia juttujaan. Tämä juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa 3.9.2022.

Rovaniemeläisen festivaalialueen lavalla sädehtivät valot. Tanssijat liikuttavat vartaloitaan musiikin tahdissa, ja kaikki esityksen osat on hiottu ja suunniteltu tarkkaan.

Elokuinen ilma on Lapissa muuttunut jo viileäksi, mutta kylmäksi sen hetkinen esitys ei jätä ketään.

– Mikä tämä on? No Suomen paras perse, Antti Tuisku kuuluttaa yleisön hurratessa äänekkäästi.

Pian alueella kaikuu Hanuri-kappaleen tutut sävelet, kun Suomen suurin poptähti pistää show’n pystyyn.

Tuisku tunnetaan näyttävistä konserteistaan ja hienoista tanssikoreografioista.

Vuotta myöhemmin Asko Kallosen toimistohuoneessa vastassa ei kuitenkaan ole lavalla nähty popdiiva.

Usein kerrotaan tarinaa menestyjistä, joilla on vain yksi intohimo ja päämäärä. Millään muulla ei ole väliä.

Antti Tuiskukin olisi ehkä joskus osunut tuohon narratiiviin, mutta ei enää.

– Muistan sanoneeni hyvin usein, että mulle ei riitä se, että mie olen suosittu poptähti. Mulle riittää vain ja ainoastaan se, et mie oon Suomen suosituin poptähti, Tuisku muistelee vuosia taaksepäin.

Antti Tuisku Warner Musicin toimistolla.

Nyt hän jopa pohtii, hävettävätkö kyseiset sanomiset häntä tänä päivänä.

– Ehkä mua ei hävetä sanoa sitä, koska kaikki kommentit tiettynä aikana kuvastaa sitä, minkälainen ihminen mie siinä tietyssä hetkessä oon.

Ei Tuisku silloin ajatellut, että hän haluaisi varsinaisesti olla muita suositumpi. Hänen haaveensa vain olivat niin suuret, että niiden toteutuminen vaatisi Suomen suurimman poptähden titteliä.

Syyskuun 9. ja 10. päivänä yksi niistä haaveista toteutuu, kun hän viimein nousee Olympiastadionin lavalle.

Vuoden 2019 lopussa Antti Tuiskun nimellä myytiin loppuun kaksi Olympiastadionin konserttia. Vuoden 2020 elokuussa stadionilla oli määrä päräyttää pystyyn sen luokan show, joka ei kalpenisi edes Madonnan rinnalla.

Kaikki tietävät kuitenkin, mitä sen jälkeen tapahtui. Koronapandemia ravisutti maailmaa ja kaikki pysähtyi. Monien muiden tavoin Tuiskun oli siirrettävä unelmiaan myöhemmäksi.

Tuisku toivoo, että tulevaisuudessakin hän uskaltaa toteuttaa itseään ja unelmiaan.

Viime vuosien aikana mieli on ehtinyt käydä läpi laajan kirjon erilaisia tunteita: aina kieltämisen ja epäuskon tunteesta vihaan, suruun ja itkuun. Lopulta siihen, että tilanne täytyi vain hyväksyä.

– Varmasti meitä kaikkia tämä aika on opettanut paljon. On ollut pakko olla kärsivällisiä ja luottaa siihen, että asiat tapahtuvat jossain kohtaa, kun on se oikea hetki.

Tuiskun oma usko konsertteja kohtaan ei hiipunut missään kohtaa. Silti yhtä ajatusta hän ei päässyt pakoon: mitä, jos ihmiset eivät jaksaisikaan odottaa?

Bailantai-konsertteja siirrettiin yhteensä neljä kertaa, ja jokaisella kerralla ihmisillä on ollut mahdollisuus palauttaa ostamansa liput.

– Totta kai sitä on vähän pelännyt ja toivonut toisaalta, että ihmiset eivät hylkäisi ja jättäisi, vaan jaksaisivat odottaa.

Tulevaisuuden itselleen Tuisku sanoisi, ettei pidä liikaa väheksyen nöyristellä aikaansaamiaan asioita. Niistä saa olla iloinen ja ylpeä.

Samalla viimeiset vuodet ovat tarjonneet artistille mahdollisuuden itsetutkiskeluun. Sen itsetutkiskelun myötä hän on nyt henkisesti paremmassa paikassa ja ennen kaikkea valmiimpi täyttämään stadionin.

– Jos kaikki olisi mennyt alkuperäisen suunnitelman mukaan, mie luulen, että olisin ollut ehkä omissa ajatuksissani vähän sellaisessa hypessä, hän selittää.

Nyt stadionit tuntuvat luonnolliselta jatkumolta pitkälle, kohta 19 vuoden mittaiselle uralle. Mitään koko uran kattavaa kronologista tarinaa stadioneilla ei kuitenkaan nähdä, vaikka kyllä vanhempaa tuotantoa siellä tullaan kuulemaan.

Senkin Tuisku kertoo salaperäisesti hymyillen, mutta ei juuri siinä hetkessä paljasta aiheesta sen enempää.

Pitkän uran tehnyt artisti on varmasti kuullut elämässään jos jonkinlaisia haastattelukysymyksiä.

Jos yksiin tämän haastattelun kysymyksistä tylsistyttää tai ärsyttää, sitä laulaja ei näytä. Hän katsoo hymyillen silmiin, kuuntelee kysymyksen tarkkaan ja alkaa sen jälkeen kertomaan.

” Itse olen esimerkki ihmisestä, joka ei koskaan oikein mahtunut sellaiseen muottiin, mitä mun ikäiseltä miespuoliselta ihmiseltä on odotettu.

Antti Tuisku esiintymässä Himos festivaaleilla vuonna 2022.

Ja lappilaiseen tapaan juttua riittää.

– Kaikki jotka mua vähänkin tuntee tietävät, että minussa on hirveän vahvasti itseironinen puoli. Varmasti osittain sen takia, kun mie oon saanut elämässäni niin paljon kuraa niskaan.

Sitä kuraa heitettiin niskaan jo koulussa. Sitten myöhemmin Idolsissa, joka myös nosti Antti Tuiskun nimen kaikkien huulille. Ensin haukkuivat tuomarit, sen jälkeen laulutaitoa arvosteli kansa.

Ihmiset väittelivät siitä, voiko Antti Tuiskusta tykätä.

– Tavallaan se on seurannut mua koko matkani ajan, se tietynlainen kertomus siitä, että mie en oo tarpeeksi hyvä.

Samalla uran alkuajoista lähtien Tuisku on halunnut alleviivata sitä, että kaikki saisivat olla sellaisia kuin ovat.

Enää ihmiset eivät väittele siitä, voiko Tuiskusta tykätä vai ei. Siitä kertoo jo se, että Olympiastadionille odotetaan Bailantai-viikonloppuna yli 70 tuhatta ihmistä.

” Välillä se oli ihan todellista se suosio, ja välillä se oli ihan omassa päässä rakennettua.

Tulevat konsertit ovat isosti Tuiskun mielessä ja tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Palataan kuitenkin siihen, miksi hän ei halua enää olla vain artisti.

– Elämäni ei ole näiden viimeisten neljän vuoden aikana pyörinyt mun artististatuksen tai artistin uran ympärillä. Todella pitkään se pyöri, koska mie ajattelin, etten ole yhtään mitään ilman tätä työtä, hän sanoo.

Esiintyminen, soittolistojen kärjessä pysyminen ja vip-tilat olivat bensiiniä egolle.

– Välillä se oli ihan todellista se suosio, ja välillä se oli ihan omassa päässä rakennettua.

Tällä Tuisku viittaa aikaan ennen En kommentoi -albumia ja Peto on irti -kappaletta.

– Työryhmässäni oli pitkään mentaliteetti, että mitä tahansa mie julkaisin tai mitä tahansa mie tein, niin ympärillä olevien ihmisten mielestä se oli aina maailman parasta. Sitten se ei jotenkin korreloinut mihinkään listamenestykseen tai näkynyt keikoilla.

Antti Tuisku ei halunnut tinkiä mistään, kun stadionkonsertteja suunniteltiin.

Tuisku itse sanoo sen kummunneen hänen epävarmuuksistaan. Senkin hän ymmärsi vasta jälkeenpäin.

– Se on hirveän suuri voimavara, kun sie huomaat, että siulla on elämässä valtavasti annettavaa muillakin osa-alueilla. Että voit tehdä muitakin asioita, jotka tekee siut onnelliseksi.

Eikä se tarkoita sitä, että se olisi pois artistin työstä tai Tuisku kääntäisi selän esiintymiselle, laulamiselle tai missään nimessä yleisölleen.

Nyt hän vain näkee, että elämässä on muitakin värejä.

Esiintymisestä on tullut parempaa ja kivempaa, kun koko minuus ei ole rakennettu suosion varaan.

Elämään on löytynyt muitakin polkuja, joita pitkin pitkän uran tehnyt poptähti haluaisi kulkea. Ainakin jonkin aikaa.

” Terapeuttina toteutuu sama arvo ihmisten auttamisesta.

Ne polut alkoivat rakentumaan, kun Tuisku vuonna 2018 vetäytyi hetkeksi lavoilta ja opiskeli itsensä liikuntaneuvojaksi. Jo silloin hän tiesi, ettei hänestä tulisi personal traineria. Enemmän kiinnostaa se, mitä tapahtuu ihmisen pään sisällä.

Se on ohjannut hänet opiskelemaan Helsingin psykoterapiainstituuttiin ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

– Se on antanut valtavasti henkistä pääomaa, kaikkea tätä työtäni kohtaan. Nämä opinnot ovat varmasti yksi iso syy, miksi pystyy itse suhtautumaan asioihin aika tyynesti.

Koko ajan sisimmässä on kasvanut toive siitä, että aikaa saisi annettua enemmän myös uusille aluevaltauksille.

– Silloin se saattaisi tarkoittaa sitä, että artistin ura saataisikin jäädä hetkellisesti ainakin vähän pidemmäksikin aikaa sivuun.

Tuiskulle tärkeä arvo on saada auttaa ihmisiä. Musiikilla ja esiintymisellä hän on tunteiden välittäjä, ja antaa sitä kautta voimaa ihmisille.

– Terapeuttina toteutuu sama arvo ihmisten auttamisesta ja siitä, et sie pystyt antaa henkistä pääomaa ja auttamaan ihmisiä.

Lavalla Tuisku huokuu itsevarmuutta. Se on paikka, jossa hänen ei tarvitse pelätä tai epäröidä. Esiintymisen hän osaa ja lavalla tuntuu, että sen pienen hetken hän omistaisi koko maailman.

Lavalla Tuisku ei pelkää mitään, sen ulkopuolella hänkin kokee ajoittain epävarmuuden ja yksinäisyyden tunteita.

Kun lavan valot sammuvat, väsynyt artisti menee kotiin viettämään tavanomaista elämää. Sen ristiriidan kanssa elämään oppiminen on vienyt aikaa.

– Elämäni on todella pienessä piirissä ja loppujen lopuksi on aika vähän ihmisiä, jotka siihen jokapäiväiseen elämääni kuuluu. Mie tiedän, että mulla on ihmisiä ja rakkaita elämässäni. Mie en oo yksin, mutta koen aika ajoin yksinäisyyden tunteita.

Sen uskominen voi olla ihmisille ajoittain hankalaa.

– Silloin kun sie oot lavalla tai kierrät keikkabussissa tärkeiden ihmisten kanssa, niin enhän mie silloin näitä asioita koe.

Se kaikki on kuitenkin osa tietoisesti tehtyä valintaa. Helmikuussa 38 vuotta täyttänyt laulaja ei halua enää asua Helsingin ydinkeskustassa tai kiertää juhlien punaisilla matoilla.

Sen vaiheen Antti on jo saanut elää. Tänä päivänä hän rakastaa rauhaa, metsää ja koirien kanssa temmeltämistä.

– Se on sitä tavallista arkea, joka on suuri autuus ja sitä kohti olen omasta tahdostani halunnut myös mennä.

Millaista se arki sitten on? Tuiskun tavallinen päivä alkaa aina rutiinilla, johon kuuluu puolitoista litraa kädenlämpöistä elektrolyyttijuomaa ja kofeiinitabletti, sillä kahvia hän ei juo.

Sen lisäksi hän antaa keholleen aina puoli tuntia aikaa herätä, ja siitä hän ei tingi – edes kiertueella.

– Ihan sama kuinka aikainen herätys tai kuinka vähän kerkeän nukkua, niin varaan aina puoli tuntia sille, ja sen jälkeen päiväni vasta alkaa.

” Myös mie käyn tällaisia tunteita läpi, missä se väsymyksen aiheuttama turhautuminen ja ärtymys kamppailee sen positiivisen energian kanssa.

Iltaisin taas kello kymmenen jälkeen oma puhelin menee lentokonetilaan, eikä hän ole enää tavoitettavissa – paitsi työpuhelimen kautta, jonka hän on antanut terapia-asiakkailleen ja perheelleen hätätapauksia varten.

Iltaisin hän levittää makuuhuoneeseensa piikkimaton, ottaa melatoniinitabletin ja rauhoittaa itsensä uneen katsomalla jotakin ohjelmaa. Vieressä koirat nauttivat saamistaan rapsutuksista.

Tällä hetkellä makuuhuoneessa pyörii kolmatta kertaa Game of Thrones tai jokin lukuisista Uuno Turhapuroista. Perinteisten suoratoistopalveluiden sijaan Tuisku kertoo katsovansa iltaisin kaiken aina DVD-levyiltä.

– En voi katsoa puhelimelta enkä tv:stä, koska mulla on sellainen olo, että joku muu saattaa katsoa sitä samaa asiaa samaan aikaan. Se on joku aivan ihmeellinen ajatus mun päässä, Tuisku naurahtaa.

Televisioon asennettu uniajastin varmistaa sen, että nukahtaessa myös televisio sammahtaa.

Muiden alojen opiskelu on antanut pääomaa myös artistin työhön.

Kun miettii Antti Tuiskua, tulee päällimmäisenä monelle mieleen positiivisuus. Enimmäkseen se kuvastaakin Tuiskua, sillä hän kertoo olevan aidosti positiivinen persoona.

– Mutta oon mie myös todella tulinen persoona.

Elettiin aikaa ennen vuoden 2016 Hartwall Arenan konsertteja ja lähestyvä Peto Show kasasi paineita ja aiheutti kovaa kiirettä.

– Mie olin todella stressaantunut ja jostain asiasta, en edes muista mistä, tuli sellainen raivokohtaus mun omassa päässä, että mie potkaisin mun sohvaan reiän, Tuisku muistelee.

Sellaisen Antti Tuiskun kuvitteleminen voi olla monelle hankalaa.

– Myös mie käyn tällaisia tunteita läpi, missä se väsymyksen aiheuttama turhautuminen ja ärtymys kamppailee sen positiivisen energian kanssa.

Sohvan potkaisusta on kulunut kuusi vuotta aikaa, eikä sitä ole enää tapahtunut toistamiseen. Siitäkin on kasvettu ja tehty sisäisesti töitä, jotta kovan stressin kestäminen olisi helpompaa.

Tuisku odottaa tulevia Bailantai-konsertteja rauhallisin mielin, sillä hän luottaa työryhmäänsä ja omaan panokseensa täysin.

Sisäisestä kasvusta kertoo myös se, ettei tulevissa Olympiastadionin konserteissa ole kyse vain siitä, että Antti Tuisku pääsee lavalle.

Tuisku on ehkä koko shown stara, mutta puheissa huokuu koko ajan ylistys koko työryhmää kohtaan.

On vaikea sanoa, mikä on Antti Tuiskun menestyksen salaisuus. Hän itse toteaa, ettei hän ole Céline Dionin kaltainen laulaja, saati sitten Paula Vesalan kaltainen kirjoittaja. Tanssijanakaan hän ei kuulema yllä omien tanssijoidensa tasolle.

Ehkä menestyksen syy on juuri siinä ristiriidassa, joka piilee karismaattisen esiintyjän ja vapaa-ajalla koirien kanssa metsässä temmeltävän, aivan tavallisen Antin välillä.

Sitä Antti Tuiskulta itseltään ei kuitenkaan ehdi kysyä, sillä aika käy loppuun ja laulajan läsnäoloa kaivataan jo muualla.

– Nähdään Bailantaissa, Tuisku huikkaa hyväntuulisesti.