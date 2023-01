Tänään tv:ssä: Syke-sarjasta tehty surkea ”jännäri” palvelee vain faneja – menestyi hirveistä murska-arvioista huolimatta

Syke: Hätätila oli viime vuoden kuudenneksi katsotuin elokuva. Jos ei ole Syke-sarjan fani, Hätätilalla on kuitenkin todella vähän annettavaa, kirjoittaa elokuvakriitikko Taneli Topelius.

IS julkaisee uudenvuoden aikaan uudelleen suosituimpia juttujaan. Tämä juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa 1.5.2022. Syke-elokuva: Hätätila sunnuntaina klo 21:00 Nelosella.

Suositun sairaalasarjan Syke maailma kasvoi viime vuonna elokuvaksi jännitysdraamalla Syke: Hätätila. Sarjan tutut päähenkilöt joutuvat elokuvassa keskelle kiristystilannetta, jossa kyberhyökkääjä onnistuu lamauttamaan sairaalan osaston toiminnan ja vaikeuttamaan potilaiden hoitoa.

Iina Kuustonen palaa elokuvassa jälleen Iiris Ketolaksi. Leena Pöysti näyttelee Johanna Alankoa, Lena Meriläinen Lenita Pakkalaa ja Matti Ristinen Ilmari Nortamoa. Iiriksen uutta miesystävää esittää Riku Nieminen. Suoratoisto­ensi-iltansa Hätätila saa Ruutu+:ssa sunnuntaina 1.5. eli vapunpäivänä.

Tv-sarja ei kuitenkaan ole elokuva, eikä elokuva tv-sarja. Niillä on muutakin eroa kuin pituus, joka Syke: Hätätilassa on venytetty puoleentoista tuntiin.

Sarjan alkuperäisen pääkäsikirjoittajan Petja Peltomaan kirjoittama ja Toni Laineen ohjaama Hätätila on surkea ja onneton yritys kasvattaa tapahtumien mittasuhteita tuttujen hahmojen ympärillä.

Eivät ne kasva, jos niitä ei oikeasti kasvateta. Vaikka mukaan on ängetty sairaalakatastrofi, Syke-sarjan päähenkilöistä ei ainakaan Hätätila-elokuvan perusteella ole itsenäisen elokuvan kannattelijoiksi.

Riku Nieminen esittää Hätätila-elokuvassa Iiriksen (Iina Kuustonen) uutta miesystävää.

Ensimmäinen tunti kuluu elokuvassa vielä tuttujen sairaalasänkyjen äärellä. Ulos päästään kunnolla vasta viimeisen puolen tunnin aikana, ja silloinkin Hätätilan ”elokuvallisuus” on yksinkertaisten repliikkien kuvittamista.

Kotitelkkarista katsottuna tämä häiritsee onneksi vähemmän kuin teatterin isolta kankaalta. Monia katsojia toki ei häirinnyt sielläkään.

Vuosi 2021 oli toinen koronavuosi, jonka poikkeusjärjestelyt vaikuttivat myös elokuvateattereiden kävijämääriin. Silti Hätätila oli 119 000 katsojalla viime vuoden kuudenneksi katsotuin elokuva valkokankailla.

Syke: Hätätilan edelle menivät vain vuoden ykkönen, James Bond -seikkailu 007 No Time to Die, ja sen perässä Dyyni, Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily, Spider-Man: No Way Home ja Hytti nro 6.

Lue lisää: Syke-elokuva oli viikonlopun ylivoimaisesti katsotuin elokuva – ohitti katsojaluvuillaan jopa uusimman Bondin

Kaikkiaan Hätätila keräsi teattereissa 126 000 katsojaa. Se ei ole yhtään hullumpi tulos elokuvalle, joka jo ensi-ilta-arvioissa sai murska-arvostelut. Helsingin Sanomien kriitikko lyttäsi Syke: Hätätilan yhdeksi huonoimmaksi suomalaiseksi elokuvaksi ikinä.

– Lukujen valossa uskomme, ettei kritiikeillä ollut merkittävää vaikutusta elokuvan tulokseen, Nelonen Median kotimaisten elokuvien päällikkö, näyttelijä Antti Luusuaniemi kertoo IS Tv-lehdelle.

– Elokuvan nähneet tuntuvat pitäneen siitä kriitikoita enemmän, mikä taitaa olla tilanne aika monien kansansuosikkien kohdalla, Luusuaniemi jatkaa.

Nelonen Median kotimaisten elokuvien päällikkö Antti Luusuaniemi näyttelee Sykkeessä ja Hätätila-elokuvassa Max Hanssonia.

Hätätilan myyminen jännitysdraamana saattaa epäilemättä olla hauskaa Syke-sarjaa seuraaville faneille. Runkona on tarina sairaalaa koettelevasta kyberhyökkäyksestä.

Kun henkilöt ovat jo tuttuja, tuttujen lääkäreiden ja sairaanhoitajien heittäminen totutusta poikkeaviin tilanteisiin on osa katsomisnautintoa: miten he nyt pärjäävät, kun he eivät voi tukeutua perusrutiineihinsa? Hyökkääjän lamauttaessa sairaalan laitteet henkilöstöltä kysytään kykyä improvisoida potilaidensa hoidossa.

Jos ei ole sarjan fani tai tunne Sykkeen henkilöitä etukäteen, Hätätilalla on paljon vähemmän annettavaa – itse asiassa todella vähän.

Sitä mainostetaan jännitysdraamana, mutta sävyjen toimivuuden kanssa on vähän niin ja näin: hyökkääjän henkilöllisyys ei tule ainakaan jännärien suurkuluttajille yllätyksenä.

Tässäkin Hätätila näyttää ja tuntuu Syke-sarjan liian pitkältä erikoisjaksolta.

Kriisitilanne johdattaa poliisin (Vera Kiiskinen) ja Jessen (Sebastian Rejman) sairaalan alla kulkeviin kellarikäytäviin.

Osa näyttelijöistä pärjää silti näissäkin oloissa. Hätätilaa kantaa eniten Leena Pöysti, joka hoitaja Johanna Alankoa esittäessään malttaa pitää ilmeensä ja reaktionsa riittävän pieninä – toisin kuin monet hänen kollegoistaan.

Iiris Ketolaa Sykkeen kuudella ensimmäisellä kaudella esittänyt Iina Kuustonen palaa rooliinsa rutiinilla, eikä löydä Iiriksen alituisten huolestuneiden ilmeiden takaa muuta näyteltävää.

Sivuroolissa Martti Suosalo tekee sairaalasängyssä makaavasta itsetuhoisesta eläinlääkäristä oman persoonansa. Tämä ei vaadi häneltä paljon, mutta sekin riittää tekemään hänestä tämän ”elokuvan” piristyksen.

Lue lisää: Anssi Kelan sykähdyttävä musiikkivideo ensinäytössä IS:llä – koskettava kappale kuullaan odotetussa Syke-elokuvassa

Syke-elokuva: Hätätila sunnuntaina 1.1.2023 klo 21:00 Nelosella.