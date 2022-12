Ylen uutisankkuri Marjo Rein jättäytyy vuodeksi pois tv-ruudusta – taustalla pitkään muhinut haave

Pitkän uran Ylellä tehnyt uutisankkuri haluaa ottaa irtioton työelämästä nyt, kun on vielä täydessä terässä nauttiakseen siitä.

Kun Ylen uutisstudion kamerat sammuvat tänään iltauutisten jälkeen, uutisankkuri Marjo Rein aloittaa vuoden mittaisen loman. Irtiotto työelämästä on ollut Reinin ja hänen aviomiehensä Tuomaksen yhteinen haave.

– Mieheni työskentelee sijoittajana ja yrittäjänä ja hän tekee ensi vuonna jonkin verran töitä Euroopassa. Ajattelimme, että nyt on se hetki, kun hän voi tehdä jonkin verran töitä, ja voin kulkea hänen mukanaan työreissuilla, Rein kertoo.

Rein suunnitteli vuorotteluvapaalle jäämistä pitkään, laittoi rahaa säästöön ja asuntolainan lyhennykset jäihin.

– Sitten täytyy olla valmis maksamaan pankille pelkästään korkoja, mikä on toisaalta aika tylsää, Rein miettii.

Reinin tyypillinen työpäivä alkaa aamupäivällä uutiskokouksella. Iltapäivällä hän saa hengähtää hetkeksi istahtaessaan maskeeraaja Kati Nuppolan tuoliin. Nuppola on Reinille tuttu yli kahdenkymmenen vuoden ajalta. – Tässä saa jutella kaikenlaista elämästä, tai vaikka ripsiseerumeista!

Maskin jälkeen Rein viimeistelee sähkeitä, ja kello 17 edessä on ensimmäinen uutislähetys.

Rahan säästämisessä Reiniä on auttanut ajatusmaailman muuttuminen kerskakuluttamisesta kierrättämisen suuntaan. Silti hän ymmärtää hyvin myös sen, ettei kaikilla ole säästämisestä huolimatta mahdollisuutta jäädä tauolle työelämästä.

– Syyllistyin aiemmin siihen, että ostin jotain pientä kivaa itselleni. Sitten se kassin nyssäkkä ei oikein tuntunut kuitenkaan miltään, hän kertoo.

Uusien vaatteiden sijaan Rein alkoi saada mielihyvää säästöön jäävästä rahasta – kunhan pihistely ei mene liiallisuuksiin. Säästäväisempään elämäntyyliin kuuluu myös vaatekaappien konmaritus ja ylimääräisten myyminen kirpputorilla. Rein on huomannut, että mielikin on rauhallisempi, kun kotona on tilaa.

– Käytetyistä vaatteista ei saa paljoa rahaa, mutta minulle tuo iloa, jos joku toinen saa vanhasta vaatteestani iloa itselleen. Se on minusta mahtavaa, Rein sanoo.

REININ ura Ylellä alkoi 1990-luvulla sattumusten siivittämänä. Tuolloin Yle lähetti kerran viikossa uutismaista viittomakielistä lähetystä, johon viittomakielen tulkkina ja opettajana aiemmin työskennellyt Rein tuli tutustumaan. Vuonna 1995 Suomi tunnusti viittomakielen viralliseksi kieleksi, minkä myötä Yle aloitti päivittäisten viittomakielisten uutisten lähettämisen. Rein oli mukana perustamassa ja toimittamassa viittomakielisiä uutisia.

– Sieltä minut kaapattiin aamu-tv:hen. Sillä tiellä olen, ja nyt siirtynyt aamusta iltaan, Rein kertoo.

Marjo Rein jättää vuodeksi hyvästit Ylen uutisdeskille 29. joulukuuta.

Iltauutisia ankkuroidessaan Rein nähdään televisiossa neljästi: kello 17, 18, 20.30 ja 21.45. Suomalaisten olohuoneisiin televisioruudun kautta päätyvät ankkurit saavat paljon katsojapalautetta. Tyypillisimmin Rein saa palautetta tilanteesta, kun juontaja vaihtuu kuurosta viittojasta häneen.

– Siinä tulee lyhyesti tervehdittyä, ja totta kai kieli näkyy, kun viitotaan. Katsojapalautetta tulee aika ajoin siitä, että minua kiitetään kohteliaasta viittomisesta, mutta ihmetellään sitä, mikseivät muut uutisjuontajat viito. Välillä tulee sellaistakin palautetta, että ”riittää jo Marjo Rein, on nähty, että osaat viittoa”, hän kertoo.

Reinin mukaan tiimin tv-esiintyjät ovat jo parkkiintuneet katsojapalautteelle, joka voi olla hyvinkin kiittävää, mutta ajoittain rajua. Henkilökohtainen, esimerkiksi ulkonäköön kohdistuva palaute ei tietenkään tunnu mukavalta, vaikka siihen onkin tottunut. Äskettäin häntä ilahdutti lähestyminen junassa, kun vanhempi rouva kertoi lyöneensä vetoa siitä, osaako Rein viittoa oikeasti.

Rein muistaa myös vuodet, jolloin älypuhelimet alkoivat yleistyä ja miehet lähettelivät työnumeroon kuvia sukuelimistään. Asiattomien kuvien ja humalaisten lähestymisen takia Reinillä on nykyisin salainen puhelinnumero.

Aiemmin katsojat lähettivät palautetta kirjeitse. Niiltä ajoilta Reinin mieleen on jäänyt kirje, jonka lähettäjä oli veljensä kanssa maaseudulla tilaa asuttanut mies.

– Hän aloitti kirjeen kertomalla, kuinka Erkki lähti kauppaan. Hän kirjoitti elämästään tarinoita aivan kuin olisin ystävä. Kirje loppui siihen, kun mies totesi, että Erkki tuleekin kaupasta, nyt täytyy lopettaa, Rein kertoo.

– Miksi en ole säästänyt sitä! uutisankkuri harmittelee.

– Mutta niitä tuli silloin niin paljon, hän sanoo.

Juontovuoroissa Reinin työnkuva painottuu ankkuroinnin lisäksi sähkeiden muokkaamiseen.

KULUVASTA uutisvuodesta Reinillä on päällimmäisenä mielessään koronapandemia ja Ukrainan sota. Koronapandemian aikana Rein työskenteli pääasiassa tuottajavuoroissa. Työ oli lähityötä, ja hän muistaa vieläkin, miten ahdistavalta tuntui kulkea autioilla Helsingin kaduilla. Toisaalta lähityö alkoi tuntua armolliselta, kun kävi selväksi, että pandemia jatkuisi ja pienissä asunnoissa asuvat lapsiperheet joutuisivat järjestämään kodeistaan tilaa työskentelyä varten yhä pidemmäksi aikaa.

Ukrainan sota alkoi juuri, kun pandemia alkoi väistyä. Liikuttuminen oli lähellä kokeneella tv-esiintyjälläkin, kun sodan julmuudet alkoivat valjeta.

– Kyllähän tämä on ollut varmasti kaikille aika kovaa. Monet ovat pystyneet sulkemaan silmänsä, mutta me emme. Varsinkin tv-uutisten tärkeä tehtävä on näyttää hyvää kuvaa, niin sitä oli pakko katsoa, hän sanoo.

Vuosien tuoma kokemus on opettanut siihen, että mieli nollautuu, kun työpaikan ovi sulkeutuu. Raskaat aiheet unohtuvat ja mieli palautuu viimeistään matkalla kotiin. Sulan maan aikaan Rein kulkee töihin pyörällä ja kuuntelee samalla äänikirjaa.

Työvuoden rankoista aiheista huolimatta Rein sanoo jäävänsä vuorotteluvapaalle hyvissä voimissa. Se onkin yksi syy, miksi nyt on hyvä aika jäädä lomalle.

– Kun jaksaa vielä. Sanonkin aina miehelleni, että olen niin onnellinen, kun voin vielä tämän ikäisenä juosta ja lenkkeillä. Ei ole mitään polvivaivoja tai muuta. Olen todella kiitollinen siitä ja aion lenkkeillä niin kauan kuin pystyn.

Tuottajavuoroissa Rein päättää esimerkiksi lähetyksen aiheiden järjestyksestä, kestosta ja järjestelee seuraavien päivien aiheita.

REIN aavistelee, että ensi vuoden aikana työkavereita voi tulla ikävä, samoin kuin uutistyön hektisyyttä.

– Tässä on tottunut niin nopeatahtiseen työhön, ja olen nopea myös kotona. Se on veressä. Jään varmasti kaipaamaan myös uutisia, mutta olen kuitenkin päättänyt, että katson mahdollisimman vähän Ylen tv-uutisia, hän kertoo.

Rein työskentelee uutisankkurin töiden lisäksi myös uutistuottajan vuoroissa. Päivät ovat pitkiä, mutta ne sopivat hyvin Reinin rytmiin. Aikaiset heräämiset aamukolmelta sekoittivat aiemmin unirytmin, mutta Rein sai avun nukahtamislääkkeistä. Vuorotyön tuomat arkivapaat ovat myös mieluisia, eikä Rein enää uskoisi sopeutuvansa tavalliseen toimistotyörytmiin.

– Kun päivät ovat pitkiä, myös vapaapäiviä on enemmän. Luulen, että se on tuonut myös jaksamista. Jos on ollut vaikka viiden päivän vapaa, niin olemme saattaneet lähteä mieheni kanssa pienelle matkalle Euroopan kaupunkiin, Rein sanoo.

Liikunnallinen Rein aikoo pyhittää ensi vuonna aikaa myös sohvalla makoilulle. Hän tunnustautuu koti-ihmiseksi, jolle on tärkeää viettää aikaa omissa oloissaan.

– Mieheni on meistä yleensä se, joka ehdottaa juhliin lähtemistä tai muuta tekemistä. Ehkä osa on sitä, että työni on niin sosiaalista ja hektistä, että rakastan olla kotona.

Uutisankkurille tarpeellisia ominaisuuksia ovat hyvä stressinsietokyky, nopeus, reagointikyky, rytmikäs ja selkeä puheääni. – Eniten positiivista palautetta saan äänestäni ja siitä, että painotan oikein ja ymmärrettävästi asiat.

Vapaapäivinään Rein tykkää kuunnella musiikkia ja leipoa pullaa. Rauhallinen elämäntyyli pitää verenpaineen aisoissa ja terveyden kuosissa. Toisaalta aktiivisuus näkyy esimerkiksi matkustelussa, jota pariskunta aikoo harrastaa myös tulevan vuoden aikana. Ensimmäinen matka on jo suunniteltu.

– Lähdemme Kainuun hangille hiihtelemään, Rein kertoo.