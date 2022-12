Suomeen ilmestyi kaikessa hiljaisuudessa uusi tv-kanava, joka esittää poikkeuksellista sisältöä – tästä siinä on kyse

TapahtumaTV Eveo on suomalainen tapahtumiin erikoistunut televisiokanava.

Moni saattoi hieraista jouluna silmiään, kun televisioon ilmestyi uusi kanava.

Kanavapaikalta 17 löytyvä TapahtumaTV Eveo näytti pyhinä katsojilleen kokkausta, Ida Elinan kanteleensoittoa ja Jari Sillanpään esittämiä joululauluja.

Mistä siis on kyse?

Googlataanpa.

Nopealla haulla käy selväksi, että Eveo-kanavan taustalta löytyy Rockway Oy. Parhaiten Rockway tunnetaan soittajien keskuudessa, sillä musiikinopetukseen keskittyvällä verkkopalvelulla on jopa 150 000 käyttäjää.

Mutta miksi mikrovalmennukseen keskittyvä nettipalvelu on päättänyt perustaa tv-kanavan?

Soitetaanpa Rockwayn toimitusjohtajalle Niklas Lindholmille ja kysytään suoraan häneltä.

– Tämä on pitkä tarina, Lindholm naurahtaa ja palaa 17 vuotta ajassa taaksepäin.

– Rockway perustettiin vuonna 2006. Sen takana on paljon muusikoita ja videosisältöihin erikoistuneita ihmisiä. Itse olen molempia. Olen tehnyt 14 vuotta töissä television puolella, mutta olen myös muusikko.

Sitten alkoi korona ja tapahtumat loppuivat. Rockway päätti tehdä asialle jotain.

– Koronan alussa perustettiin keikalle.fi. Se pistettiin kolmessa päivässä pystyyn – aivan nollapisteestä lanseeraukseen saakka. Verkostot alkoivat kasvaa uusiin suuntiin ja siinä alkoi sitten kehittymään tällainen uudentyyppinen, tapahtumakeskeinen media. Pikkuhiljaa siitä kiteytyi Eveo.

Eveon ohjelmasisältö keskittyy muun muassa festivaaleihin, gaaloihin, konsertteihin, messuihin, näyttelyihin, teatteriesityksiin sekä urheilu- ja yritystapahtumiin.

Lähetyksiä ei ole vielä paljon, ja ne vähät nähdään pääsääntöisesti viikonloppuisin.

– Meillä on vasta määräaikainen toimilupa, joten saamme lähettää vain 12 tuntia ohjelmaa. Tavoite on tietenkin toistaiseksi voimassaoleva sopimus.

Alfa-tv joutui lopettamaan toimintansa marraskuussa. Teillä riitti kuitenkin rohkeutta aloittaa uusi kanava?

– Aina kun tekee jotain uutta, niin kyllä siinä on mukana myös pelkoa. Uskon kuitenkin, että tämä juttu toimii, koska me toimimme eri tavalla ja toisenlaisella mallilla. Meillä on kanava, joka erottuu muista ja me rakennamme yhteistyöverkostoa uudella tavalla.

Lineaarinen tv menettää koko ajan katsojia suoratoistopalveluille, mutta Lindholm uskoo tapahtumakeskeisyyden tuovan heille uusia silmäpareja.

– Olemme sanoneet alkumetreistä lähtien, että emme usko television tulevaisuuteen, joten perustimme tv-kanavan, mies nauraa.

– Meille kaikki tapahtumat ovat tervetulleita.

Mikäli viikonloppuna avaa Eveon, voi seurata kuinka huippukokit Sasu Laukkonen ja Alessandro ”Ale” Karttunen johdattelevat kotikokit ruuanlaiton saloihin.

Mikäli kokkaaminen ei kiinnosta, Starat-ohjelmassa musiikkitoimittaja Pasi Kostiainen haastattelee Suomen tunnetuimpia artisteja. Ensimmäisen kauden haastateltavina ovat muun muassa: Mikko Alatalo, Ile Kallio ja Samu Haber.