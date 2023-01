Syrjähyppyjä, tyly sähköposti ja erikoinen ikävaatimus – näistä julkkiseroista kohuttiin

Vuosi 2022 on ollut monella maailmantähdellä rakkaudentäyteinen, mutta aina se ei kestä. Julkiset erot ovat usein täynnä kohuja ja spekulaatioita, ja joskus erot ovat odotettuja.

Harry Styles ja Olivia Wilde

Laulaja Harry Styles, 28, ja näyttelijä Olivia Wilde, 38, olivat yksi viime vuosien seuratuimmista pareista.

Styles ja Wilde alkoivat seurustelemaan vuoden 2021 alussa. Marraskuussa 2020 Wilde oli yllättäen päättänyt erota yhdeksän vuoden pituisesta avioliitostaan näyttelijä Jason Sudeikisin kanssa. Eroon liittyi huhuja pettämisestä, sillä ex-parin lastenhoitaja väitti, että Wilde ja Styles olisivat heilastelleet jo ennen eroa.

Olivia Wilde ja Harry Styles seurustelivat kahden vuoden ajan. Don’t Worry Darling -elokuvan ensi-illassa he kuitenkin välttelivät toisiaan ja esimerkiksi vierekkäin poseeraamista. Kuvassa keskellä myös elokuvan toinen näyttelijä Sydney Chandler.

Wilden ohjaaman Don’t Worry Darling -elokuvan kulisseista levisi julkisuuteen keväällä ja kesällä ikäviä huhuja. Elokuvassa miespääosaa näytteli Styles ja naispääosaa Florence Pugh. Myös Wilde näytteli elokuvassa. Kolmikon kerrotaan ajatuneen kuvauksissa kiusalliseen välirikkoon, sillä Pughin uskotaan heilastelleen ensin Stylesin kanssa, kunnes Styles väitteiden mukaan siirtyikin Wildeen.

Vulture-lehden mukaan Pugh ei voinut sietää Wilden ja Stylesin käytöstä, sillä Stylesin ja Wilden kerrotaan kadonneen usein omille teilleen ilmoittamatta. Kylmät välit näkyivät myös elokuvan ensi-illoissa, jolloin kolmikko vältteli silminnähden toisiaan.

Lukuisat elokuvan työryhmän jäsentä vannoivat People-lehdessä, etteivät väitteet olleet totta. Wilde itse otti Elle-lehdessä kantaa välirikkohuhuihin.

Don’t Worry Darling -elokuvan kulisseissa kuohui, kun huhut välirikoista levisivät julkisuuteen.

– On järkyttävää nähdä itsestäsi niin paljon perättömiä huhuja, joita kutsutaan faktoiksi. Olen huomannut, kuinka media asettaa naiset toisiaan vasten, Wilde jyrähti.

Marraskuussa 2022 Styles ja Wilde ilmoittivat eroavansa. Heidän kerrottiin ottavan etäisyyttä Wilden perhekiireiden ja Stylesin hektisten aikataulujen takia.

Kim Kardashian ja Pete Davidson

Sosiaalisen median supertähti ja yrittäjä Kim Kardashian seurusteli koomikko Pete Davidsonin kanssa yhdeksän kuukauden ajan. He erosivat elokuussa 2022.

– Osasyy siihen, miksi he erosivat, johtui heidän kiireisistä aikatauluistaan. He molemmat matkustavat koko ajan ja se oli vaikeaa, sisäpiiriläinen kertoi muun muassa People-lehdelle.

Kim Kardashian ja Pete Davidson viihtyivät yhdessä yhdeksän kuukauden ajan, kunnes ero koitti.

Kaksikon suhde sai alkunsa, kun Kardashian vieraili Davidsonin luotsaamassa Saturday Night Live -ohjelmassa, jossa he vaihtoivat suudelman osana sketsiä. Davidson oli Kasdashianin ensimmäinen kumppani sen jälkeen, kun tämä haki avioeroa miehestään, räppäri Kanye Westistä viime vuoden helmikuussa. Avioeroprosessi saatiin päätökseen vasta vuoden 2022 lopulla.

Davidson on aiemmin seurustellut Bridgerton-sarjasta tutun Phoebe Dynevorin kanssa. Hän on ollut myös kihloissa poptähti Ariana Granden kanssa.

Demi Moore ja Daniel Humm

Hollywood-tähti Demi Moore ja Daniel Humm ehtivät Us Weeklyn mukaan olla yhdessä vain alle vuoden.

Moore yhdistettiin Michelin-kokkiin Pariisin muotiviikoilla ja myöhemmin he vahvistivat suhteensa lehdistölle.

Holywood-tähti Demi Moore ja Michelin-kokki Daniel Humm viettivät yhdessä aikaa useita kuukausia.

– Demi tapasi Danielin yhteisen ystävän kanssa ja heillä klikkasi välittömästi. Hän on hyvin karismaattinen, nauttii kulttuurista ja he jakavat yhteisen, ilkikurisen huumorintajun ja seikkailunhalun, lähde kertoi Us Weeklylle viime huhtikuussa.

Demi Moore on tunnetusti läheinen lastensa isän, toimintatähti Bruce Willisin kanssa.

Kanye West ja Julia Fox

Räppäri Kanye West seurusteli näyttelijä Julia Foxin kanssa muutaman kuukauden ajan. Ennen Foxia Westin kerrottiin tapailleen malleja, kuten Irina Shaykia ja 22-vuotiasta Vinetria-nimistä naista.

West ja Fox tulivat tunnetuksi pariksi mitä erikoisemmista asuvalinnoistaan. Muutaman kuukauden jälkeen Foxin kerrotaan kuitenkin kyllästyneen Westin meuhkaamiseen Kardashianin uudelle miesystävälle Pete Davidsonille.

Kanye Westin käsipuolessa on nähty Kim Kardashianin jälkeen lukuisia naisia. West ja Julia Fox viihtyivät yhdessä julkisesti usean kuukauden ajan.

Hämyisessä somesopassa West muun muassa jakoi hänen ja Davidsonin välisiä yksityisviestejä, joissa West kielsi koomikkoa tapaamasta hänen ja Kardashianin lapsia.

– Katsokaa nyt tätä mul**ua, West kirjoitti Davidsonista ja Kardashianista jakamansa kuvan yhteydessä.

Somemyrskyn aikana Julia Fox valitsi oman puolensa tykkäämällä Kim Kardashianin Instagram-julkaisusta. Seuraavaksi hän ilmoitti jo eroavansa Westistä.

Foxin jälkeen West nähtiin useaan otteeseen muun muassa Kardashiania läheisesti muistuttavan 24-vuotiaan Chaney Jonesin kanssa, mutta suhde ei tiedettävästi ole jatkunut.

Gisele Bündchen ja Tom Brady

TMZ ja People-lehti kertoivat lokakuussa, että malli Gisele Bündchen haki eroa NFL-tähti Tom Bradysta.

Bündchenin, 42, ja Bradyn, 45, 13 vuoden avioliiton ympärillä oli vellonut jo pitkään huhuja ongelmista.

Väitteiden mukaan Bündchenin ja Bradyn eron yksi suurista syistä oli Bradyn päätös jäädä amerikkalaisen jalkapallon ammattipelaajaksi, vaikka hän oli aiemmin luvannut eläköityä lajin parista ja keskittyä perheeseensä.

Unelmaparina pidetty huippumalli Gisele Bündchen ja NFL-pelaaja Tom Brady ilmoittivat eroavansa 13 vuoden suhteesta.

Bündchen kommentoi Instagramin Tarinat-osiossa, että pari keskittyy nyt lapsiinsa.

– Lapsemme ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan minulle kaikista tärkeintä ja rakastan heitä koko sydämestäni. Jatkamme lasten kasvattamista yhdessä ja annamme heille rakkautta, huolenpitoa ja huomiota.

Myös Brady kirjoitti erosta Instagram-julkaisuunsa.

– Päätös on tehty sopuisasti yhdessä ja olemme kiitollisia siitä ajasta, jonka olimme yhdessä. Meitä on siunattu kauniilla ja upeilla lapsilla, jotka ovat kaikin tavoin keskipisteemme. Teemme vanhempina yhteistyötä, jotta varmistamme heidän saavan ansaitsemansa rakkauden ja huomion, Brady kirjoitti.

Shakira ja Gerard Piqué

Poptähti Shakira, 45, ja jalkapallotähti Gerard Pigué, 35, erosivat kesällä. Syyksi lehdistössä epäiltiin Piquén uskottomuutta.

El Pedorico -lehti kertoi, että espanjalaistoppari olisi kevään mittaan tapaillut 20-vuotiasta, vaaleahiuksista opiskelijaa. Shakira sai tietää suhteesta, minkä jälkeen Piqué sai lähteä pariskunnan yhteisestä asunnosta.

Piqué oli väitteiden mukaan elänyt kesällä villiä poikamieselämää ja viihtynyt paljon yökerhoissa. Myöhemmin Piqué nähtiin myös katalonialaisilla festareilla 23-vuotiaan Clara Chia Martin kanssa. Espanjassa kohuttiin myös väitteistä, joiden mukaan Piqué olisi tapaillut 18-vuotiaan joukkuekaverinsa Gavin äitiä. Näitä väitteitä ei ole kuitenkaan vahvistettu.

Poptähti Shakiran kerrotaan pistäneen lusikat jakoon, kun jalkapallotähti Gerard Piguén uskottomuus paljastui hänelle.

Espanjalainen paparazzi ja toimittaja Jordi Martin paljasti aiemmin uutta tietoa suhteen vaiheista. Martinin mukaan Piqué teki syrjähypyn jo vuonna 2012. Asiasta kertoi muun muassa katalonialainen urheilulehti Sport.

Martinin paljastuksen mukaan Piquéllä olisi ollut vuonna 2012 suhde israelilaisen huippumallin Bar Refaelin kanssa. Refaeli oli tuolloin hiljattain eronnut näyttelijä Leonardo DiCapriosta, jonka kanssa hän seurusteli vuosina 2005–2011.

Shakira ja Piqué tapasivat Etelä-Afrikan MM-kisojen yhteydessä 2010. He eivät ehtineet avioitua.

Leonardo DiCaprio ja Camila Morrone

Näyttelijä Leonardo DiCaprio, 48, on tunnetusti eronnut kumppaneistaan aina näiden täytettyä 25 vuotta. Poikkeusta ei tapahtunut nytkään, sillä DiCaprion naisystävä Camila Morrone hävisi kuvioista nopeasti 25-vuotispäiviensä jälkeen.

Leonardo DiCaprio tapailee tunnetusti nuorten naisten kanssa.

DiCaprio ja Morrone yhdistettiin toisiinsa jo vuonna 2018, mutta vasta vuonna 2020 he astuivat julkisesti yhdessä kameroiden eteen Oscar-gaalassa. Sisäpiirilähteiden mukaan parin suhde olisi ollut ”melko vakava”. Vuonna 2020 lähteet kertoivat, että DiCaprio olisi hyvin tosissaan Morronen kanssa. He viihtyivät toistensa seurassa pandemian aikana lähteiden mukaan ”24/7”.

Camila Morrone ja Leonardo DiCaprio erosivat pian Morronen täytettyä 25 vuotta.

Nyt DiCaprio on yhdistetty uusiin parikymppisiin mallikaunottariin. Viimeisimpänä hänet kuvattiin läheisissä tunnelmissa näyttelijä ja malli Victoria Lamasin, 23, kanssa. Lamas on Viinitila Falcon Crest ja Kauniit ja rohkeat -sarjoista tutun näyttelijä Lorenzo Lamasin tytär. Hänen äitinsä on Playboy-malli Shauna Sand. Toisaalta, 25 vuoden rajapyykki on saattanut kokea kolauksia, sillä DiCaprio on yhdistetty viime aikoina myös 27-vuotiaaseen huippumalli Gigi Hadidiin.

Rupert Murdoch ja Jerry Hall

Mediamoguli Rupert Murdoch, 91, ja näyttelijä sekä ex-huippumalli Jerry Hall, 65, erosivat kesäkuussa Murdochin lähetettyä vaimolleen sähköpostin asiasta.

BBC:n mukaan ero tuli molempien läheisille yllätyksenä, mutta Hallin kerrottiin syyttäneen asiasta nimenomaan miehensä jälkikasvua.

Murdoch ja Hall nähtiin ensimmäisen kerran yhdessä lokakuussa 2015. Kihloihin he menivät vain neljän kuukauden seurustelun jälkeen, ja naimisissa pari oli vuodesta 2016 lähtien.

91-vuotias mediamoguli Rupert Murdoch ja ex-huippumalli Jerry Hall erosivat vuosien pituisesta suhteestaan tänä vuonna.

Avioliitto on Murdochille neljäs. Hall oli aiemmin naimisissa Rolling Stonesin keulahahmon Mick Jaggerin kanssa. Jaggerilla ja Hallilla on neljä yhteistä lasta. He erosivat yhdeksän vuoden jälkeen. Murdochilla on puolestaan aiemmista avioliitoistaan yhteensä kuusi lasta.

Murdoch hallitsee suuria julkaisuja, mukaan lukien Fox Newsiä ja Wall Street Journalia Yhdysvalloissa sekä The Sunia ja The Timesia Briteissä. Vuonna 2018 Murdochin vanhin poika Lachlan nimettiin hänen seuraajakseen. Murdoch myi myös suurimman osan 21st Century Foxista Walt Disney Companylle.

Sylvester Stallone ja Jennifer Flavin

Toimintaelokuvien legendan Sylvester Stallonen, 76, vaimo Jennifer Flavin, 54, jätti avioerohakemuksen elokuussa. Pari ehti olla naimisissa 25 vuotta.

Ennen avioerosta uutisointia Stallone peitti yllättäen vaimostaan tehdyn tatuoinnin olkapäässään edesmenneen Butkus-koiransa kuvalla. Erosta huhuttiin jo ennen tatuointikohua, kun Flavin julkaisi Instagramissa ”perhekuvan”, mutta ei maininnut aviomiestään sanallakaan. Tarkkasilmäiset fanit huomasivat, ettei Flavin myöskään seurannut Stallonea Instagramissa.

Sylvester Stallone ja Jennifer Flavin erosivat, mutta viimeisimpien tietojen mukaan olisivat kuitenkin palanneet yhteen.

Flavin totesi avioerohakemuksessa, että ”osapuolten välinen avioliitto on peruuttamattomasti hajonnut”, ja väitti, että Stallone on ”syyllistynyt aviovarojen tarkoitukselliseen hävittämiseen, kuluttamiseen ja/tai tuhlaamiseen, millä on ollut haitallinen taloudellinen vaikutus aviovarallisuuteen”.

Syyskuussa pari kuitenkin ilmoitti yllättäen, että avioero on peruttu. Stallonen edustajan mukaan Stallone ja Flavin olivat istahtaneet alas ja keskustelleet tilanteesta.

– He saivat selvitettyä erimielisyytensä. He ovat molemmat äärimmäisen onnellisia, tähden edustaja sanoi.

Emily Ratajkowski ja Sebastian Bear-McClard

31-vuotias huippumalli Emily Ratajkowski lopetti neljä vuotta kestäneen avioliittonsa elokuvatuottaja Sebastian Bear-McClardin kanssa viime kesänä. Ex-parilla on noin puolitoistavuotias poika.

Vielä syyskuussa Ratajkowskin ja Bear-McClardin avioerohakemus oli riitautettu, eli eron ehtoja ei ollut ainakaan tuolloin ratkaistu. Ratajkowskille läheinen lähde kertoi Peoplelle aiemmin, että eropäätös oli mallin oma.

Emily Ratajkowski halusi erota elokuvatuottaja Sebastian Bear-McClardista. Huippumalli on sittemmin yhdistetty koomikko Pete Davidsoniin.

Us Weeklyn mukaan Ratajkowski nautti sinkkuudestaan, ja hänet nähtiin julkisuudessa aiemmin jopa Brad Pittin seurassa. Lehden lähteet kuitenkin korostavat kaksikon viihtyneen yhdessä vain ystävinä.

Sittemmin Ratajkowskin ja Pete Davidsonin on uutisoitu seurustelevan.

MacKenzie Scott ja Dan Jewett

Jeff Bezosin ex-vaimo, avioeron myötä itsekin miljardööri MacKenzie Scott erosi toisesta aviomiehestään, opettaja Dan Jewettistä vain reilun vuoden liiton jälkeen.

Multimiljonääri Jeff Bezosin ex-vaimo MacKenzie Scott meni uusiin naimisiin reilu vuosi sitten, mutta parille tuli ero tänä vuonna.

Scott erosi yhdestä maailman rikkaimmista miehistä, Jeff Bezosista vuonna 2019. The Guardianin mukaan ero johtui Bezosin uskottomuudesta. Jewett oli kemian ja fysiikan opettaja seattlelaisessa yksityiskoulussa, jossa Scottin ja Bezosin lapset opiskelivat. Pari meni naimisiin maaliskuussa 2021.

Johnny Knoxville ja Naomi Nelson

Jackass-tähti Johnny Knoxville ja hänen pitkäaikainen vaimonsa Naomi Nelson kertoivat yllättäen eronneensa jo aiemmin tänä vuonna. He olivat naimisissa 12 vuotta.

Peoplen saamien oikeuspapereiden mukaan Knoxville haki avioeroa 14. kesäkuuta. Oikeuspapereista myös selvisi, että pari erosi jo viime vuonna 24. syyskuuta, suhteensa 11-vuotishääpäivänä.

Johnny Knoxville ja Naomi Nelson erosivat 11. vuotishääpäivänään viime vuonna. Virallisesti Knoxville haki avioeroa kesällä 2022.

Oikeuspapereiden mukaan Knoxville kertoi avioeron syyksi parin sovittamattomat eroavaisuudet. Peoplen mukaan Knoxville haki yhteishuoltajuutta Nelsonin kanssa yhteisiin lapsiinsa: 12-vuotiaaseen Rocko-poikaan ja 10-vuotiaaseen Arlo-tyttäreen.

Knoxville ei yleensä ole jakanut perheestään paljoakaan julkisuuteen, mutta viime äitienpäivänä hän jakoi kuvan Instagram-profiiliinsa Nelsonin kunniaksi. Osa kommentoijista ehti käydä vitsailemassa Knoxvillen julkaisemaan kuvaan tämän kehuista ja rakkauden tunnustuksesta Nelsonille avioerouutisten jälkeen.

Florence Pugh ja Zach Braff

Nouseva näyttelijätähti Florence Pugh, 26, vahvisti eronsa kumppanistaan, näyttelijä Zach Braffista, 47, elokuussa. He olivat eronneet hiljaa jo aiemmin tänä vuonna. Pari ehti olla yhdessä vuodesta 2019 saakka.

– Olemme yrittäneet pitää tämän eron salassa, sillä kaikilla on mielipide suhteestamme. Emme tarvinneet miljoonia ihmisiä kertomaan meille, kuinka onnellisia he ovat siitä, ettemme ole enää yhdessä, Pugh kertoi Harper’s Bazaarille elokuussa.

Florence Pugh on kyllästynyt suhteidensa ja elämänsä ruotimiseen julkisuudessa.

Eron myötä Pugh kritisoi julkisuuden henkilöiden elämien ruotimista julkisuudessa.

– Joka kerta, kun tunnen, että rajat ovat ylitetty, oli se sitten paparazzit napsimassa kuvia yksityisistä hetkistä tai luomassa tilanteita, jotka eivät ole totta, tai juorukanavien rohkaisuja jakamaan yksityisiä hetkiä julkkisten kanssa, mielestäni se on uskomattoman väärin, Pugh listasi lehdelle.

– Vaikka olemme valinneet tämän työn, ei se oikeuta elämiemme repimistä auki julkisuudessa. Emme ole lähteneet mihinkään tosi-tv-ohjelmaan.

Näyttelijä Zach Braff seurusteli 21 vuotta nuoremman Florence Pughin kanssa muutaman vuoden.

Erityisesti Pughin ja Braffin ikäeroa kritisoitiin usein sosiaalisessa mediassa. Pugh sai osakseen paljon vihakommentteja, kun hän toivotti ex-kumppanilleen hyvää 46-vuotissyntymäpäivää.

– Se ärsyttää ihmisiä, koska hän ei ole sitä, mitä he olettaisivat. Tämä on minun elämäni ja en aio tehdä mitään vain miellyttääkseni muita tai saadakseni aikaan paremmat otsikot. Haluan olla vain henkilö muiden joukossa, Pugh kertoi tuolloin.